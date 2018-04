Za návrat do práce po mateřské dostanou šest až osm tisíc měsíčně

Co přesně to znamená a jak to funguje, jsme zjišťovali v několika známých tuzemských společnostech.

Telefónica CR Finanční podpora za dřívější návrat

"Již déle než rok nabízíme osm tisíc korun měsíčně těm maminkám, které se vrátí do práce po šesti měsících, a nově také šest tisíc korun těm, jež se vrátí po roce, a to až do dvou let věku dítěte. Kromě tohoto příspěvku mají všichni zaměstnanci k dispozici 18 tisíc korun ročně v systému flexibilních benefitů, kde si kromě pestré nabídky dalších služeb mohou zvolit příspěvek na libovolnou mateřskou školu nebo hlídání dětí. Telekomunikační odvětví se velmi rychle vyvíjí a zaměstnanci mohou v případě delší nepřítomnosti ztratit přehled o aktuálním dění. Proto zůstáváme v kontaktu se všemi rodiči na mateřské a rodičovské dovolené. Prostřednictvím portálu Máma a Táta jim poskytujeme vybrané informace o tom, co se děje ve společnosti, a zveřejňujeme zde také otevřené pracovní pozice na částečný úvazek," říká Lucie Jungmannová z Telefónica Czech Republic.

Česká spořitelna Příspěvek na hlídání a zkrácené úvazky

"Na podporu rodičů jsme v České spořitelně zavedli program ČÁP, který se zaměřuje na posílení hladkého návratu z mateřské a rodičovské dovolené a na nové trendy zaměstnávání včetně možností zkrácených úvazků a práce z domova. Zaměstnancům, kteří se chtějí vrátit do práce a mají dítě ve věku od jednoho roku do pěti let, poskytujeme příspěvek čtyři tisíce korun měsíčně na hlídání (pouze pro pracovníky s měsíční mzdou do 50 tisíc korun). Příspěvek dostanou i rodiče s adoptovanými a osvojenými dětmi. Všichni tatínci zaměstnaní u ČS mají také nárok na pět dní pracovního volna po narození potomka, které si mohou vybrat najednou či postupně po dobu prvních tří měsíců ode dne narození dítěte. Nárok na volno se vztahuje i na adopci dítěte či jeho svěření do pěstounské péče," přibližuje Anna Knotková, specialistka lidských zdrojů České spořitelny.

ČSOB Vzdělávání a možnost práce z domova

"ČSOB má od roku 2008 Program pro maminky a tatínky, který podporuje více než 900 rodičů – zaměstnanců na mateřské i rodičovské dovolené. Od první chvíle mají rodiče možnost volby – jak moc se chtějí zapojit do pracovních aktivit. Mohou se vzdělávat, aby si udrželi nebo doplnili kvalifikaci. Rovněž nabízíme možnost pracovního uplatnění v průběhu rodičovské dovolené až do výše jednoho úvazku formou home office, individuálního rozdělení pracovní doby, sdíleného pracovního místa... Rodiče jsou pro ČSOB a Poštovní spořitelnu velmi důležitou skupinou zaměstnanců – mají know-how, jsou velmi loajální, motivovaní. Vloženou podporu nám vracejí," říká manažerka lidských zdrojů ČSOB Jana Skalková.

Komerční pojišťovna Firemní akce i zkrácené úvazky

"Komerční pojišťovna aktivně podporuje zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené. Začíná to ještě před odchodem, kdy cíleným rozhovorem zjišťujeme potřeby budoucích maminek. Kontakt udržujeme i poté – zveme maminky na firemní akce: setkání zaměstnanců, den v zoo, mikulášskou party pro děti... a pravidelně je informujeme o dění ve společnosti prostřednictvím firemního časopisu. Minimálně tři měsíce před plánovaným návratem zjišťujeme představy a možnosti jednotlivých zaměstnankyň. Podle toho pak připravíme reintegrační plán. Snažíme se vyjít maminkám maximálně vstříc. Nabízíme možnost flexibilní pracovní doby, a pokud to pozice a situace dovolí, i práci na zkrácený úvazek," vyjmenovává Gabriela Trojanová z Komerční pojišťovny.