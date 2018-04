Poradna: Zaměstnavatel mi brání v návratu z rodičovské. Co dělat?

Jsem na rodičovské dovolené, mám tříletého syna a blíží se den mého nástupu do práce. V pracovní smlouvě mám zařazení administrativní pracovnice. Vedoucí mi však sdělil, že se tato místa ruší. A chce, abych podepsala dohodu o skončení pracovního poměru. Má na to právo?

Po návratu z rodičovské dovolené má zaměstnankyně právo, aby byla zařazena na pracovní pozici, kterou zastávala před nástupem na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel jí musí umožnit výkon takové práce, kterou má uvedenou v pracovní smlouvě, což je ve vašem případě administrativní pracovnice.

Je možné tuto pozici vykonávat na kterémkoliv pracovišti, kam bude zaměstnankyně zařazena. Zdá se poněkud neobvyklé, aby v rámci organizační změny byly zrušeny pracovní pozice označené jako administrativní pracovnice.

Mohlo dojít k outsourcingu této práce či k takové změně náplně práce zaměstnanců, kdy by již administrativních pracovnic nebylo třeba. Ale i kdyby tomu tak bylo, ani další postup vašeho zaměstnavatele není v souladu s právními předpisy.

On tvrdí, že tyto pozice zrušil, a já se tedy nemám kam vrátit.

Byla-li vaše pozice skutečně zrušena a k datu, kdy byste se měla vrátit do práce, by již neexistovala, je logické, že takový post již zastávat nemůžete. Pak by šlo o překážku v práci na straně zaměstnavatele a do skončení pracovního poměru či výkonu jiné práce, na níž byste se musela se zaměstnavatelem dohodnout změnou v pracovní smlouvě, byste práci nedělala, ale měla byste právo pobírat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Takže výpověď mi dát může?

Pokud tedy zaměstnavatel skutečně přijal rozhodnutí o organizační změně a zrušil veškeré pozice administrativních pracovnic ve své firmě, je oprávněn dát všem zaměstnankyním na těchto postech výpověď z organizačních důvodů, tedy podle § 52, písmene c) zákoníku práce.

Vám však v době, kdy jste na rodičovské dovolené, výpověď z tohoto důvodu dát nemůže, proto patrně chtěl rozvázání pracovního poměru řešit dohodou.

A kdybych přistoupila na dohodu, mám v takovém případě nárok na odstupné?

S výpovědí z organizačních důvodů je v každém případě spojen nárok na odstupné, které podle odpracovaných roků může být nejméně jeden až tři průměrné měsíční výdělky.

Nárok na odstupné je i v případě, pokud dojde k rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu dohodou. Takže odmítnutí vyplatit vám odstupné, když podepíšete dohodu, je též v rozporu se zákoníkem práce. Jako protiprávní se jeví i druhá varianta, pokud byste dohodu nepodepsala a do práce nastoupila.

Také mi řekl, že mohu nastoupit za minimální mzdu a oni mi práci tak znepříjemní, že odejdu sama.

Máte-li výši mzdy sjednánu v pracovní smlouvě, nemůže ji zaměstnavatel jednostranně snížit. Tu možnost by měl, pouze pokud by vám mzda byla vyplácena na základě mzdového výměru.

Nicméně i při snížení musí zaměstnavatel respektovat princip, že za stejnou práci přísluší zaměstnanci stejná mzda. Pokud by zaměstnavatel toto pravidlo nezohlednil, porušil by princip rovného zacházení a zákaz diskriminace. Šikanózní jednání je zakázáno a navíc mají vedoucí zaměstnanci povinnost stanovenou výslovně zákoníkem práce vytvářet příznivé pracovní podmínky a zabezpečovat dodržování právních předpisů. Tím by se i váš vedoucí měl řídit.

Co mám tedy dělat?

Z popisu situace se zdá, že se vás zaměstnavatel pokouší zastrašit a vyhrůžkami přimět k podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru, aniž by vám byl ochoten vyplatit odstupné, což je jednání rovněž nepřípustné a v rozporu nejen se základními zásadami pracovního práva, ale i některými ustanoveními zákoníku práce.

Pokud rozmluva s vaším vedoucím nepovede k vyřešení situace, je možné podat podnět k inspektorátu práce, který případ prozkoumá a podle výsledku šetření rozhodne (například i uložením pokuty za porušení právních předpisů). Nebo se můžete obrátit se žalobou na soud. Bylo by rovněž žádoucí posoudit oprávněnost organizační změny, zda její přijetí nebylo účelové.