Návrat po rodičovské: sebevědomí nula, svět se strašně zrychlil

Leona Kupčíková z Komunitního centra Fazole stojí za projekty, které vracejí ženám půdu pod nohama. „Zaměstnejme se samy“ je jeden z nich. Pomáhá ženám na Domažlicku nastartovat podnikání, uvědomit si, kde jsou silné a co jim naopak k rozjezdu vlastního byznysu chybí.

Jaké problémy ženy řeší při návratu z rodičovské do práce nejčastěji?

Po letech strávených doma s dětmi mají obavy, zda je zaměstnavatel znovu přijme, jestli zapadnou do kolektivu, který se za tu dobu obměnil. Odvykly pracovní komunikaci, mají strach, jak budou zaměstnání zvládat. Další obavy jsou spojené s péčí o děti. Strachují se, jestli dítě přijmou do školky v den, kdy jim končí rodičovská dovolená. Stává se, že zaměstnavatelé jsou neoblomní, a pokud maminka nesežene školku a nenastoupí přesně na den po skončení rodičovské do práce, nedostane ji.

Zaměstnejme se samy Projekt podporuje sebezaměstnávání žen na Domažlicku.

Hlavní cílovou skupinou jsou ženy, které uvažují o zahájení podnikání.

Součástí projektu jsou i doplňkové služby, které pomohou klientkám překonat bariéry vznikajícího byznysu. Zahrnují hlídání dětí v době projektových aktivit, individuální konzultace s odborníky a projektovým týmem nebo neformální setkávání v centru Fazole.

Je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje.

Ještě těžší to asi mají matky samoživitelky, které se nemohou vrátit do provozu s dvou- či třísměnným provozem.

Ano. Ty musí začít hledat nové uplatnění a zaměstnavatele, kterému „nevadí“ malé děti.

Zvláštní kapitolou je malá sebedůvěra žen.

Lektoři občas pracují s naprosto neodůvodněným nízkým sebevědomím klientek, které vzniká buď v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo dlouhého pobytu doma v rámci rodičovské dovolené. Často se to navíc kombinuje se špatnými partnerskými vztahy či neuspokojivou rodinnou situací.

V čem pomáhají vaše kurzy?

Učíme ženy „prodat“ to, co umějí. Absolvují lekce zaměřené na zvýšení sebevědomí, nácvik asertivního chování a psaní životopisu či motivačního dopisu. Zdokonalí se v komunikaci s lidmi, věnuje se jim vizážistka, učí se, jak skloubit rodinu a podnikání.

Co by se měly naučit v první řadě?

Stresujícím faktorem jsou pro ně finance. Některé klientky řeší závažné finanční problémy, především své dluhy či dluhy svých partnerů nebo manželů. To je velký problém, protože finanční gramotnost je v Česku na velmi nízké úrovni a lidé často zbytečně spadnou do dluhových pastí. Klientky mohou své problémy, které nelze řešit v hodinách, probrat s odborníky v rámci individuálních konzultací. Je jim k dispozici právník, finanční poradce, odborník na podnikání.

Jsou vašimi klientkami jen maminky malých dětí?

Do centra Fazole chodí ženy všech věkových kategorií. Máme kurzy, kdy spolu v lavici sedí matka s dcerou. Převažují ženy okolo 30 let, které mají doma malé děti, případně nad 50 let, jež celý život pracovaly a kvůli krachu firmy nebo zdravotním potížím jsou nyní bez místa. Většinou jsou to ženy s nižším vzděláním, ale měli jsme i klientky s vysokou školou.

Nabízíte pomoc při startu v podnikání. Jak konkrétně vypadá?

Za největší pomoc považuji to, že ženy mají možnost zpracovat si svůj vlastní podnikatelský plán a zjistit, za jakých podmínek je reálný. Byznys plány vznikají v rámci výuky i individuálních konzultací osobně, nebo po Skypu. V rámci monitoringu jejich projektu pak zjišťujeme, co klientky považují za své přednosti v oblasti profesního rozvoje a co vnímají jako překážky.

Jaká pozitiva nejčastěji uvádějí?

Pracovitost, odpovědnost a komunikativnost. Za překážky považují zejména nedostatečnou časovou flexibilitu kvůli péči o děti a případně nedostatek financí na rozjetí složitějších projektů. Ženy většinou chtějí podnikat ne kvůli zisku a bohatství, ale rády by dělaly, co je baví, měly možnost plánovat si čas na podnikání a čas na rodinu či koníčky a samozřejmě si chtějí vydělat peníze.

Kdo z vašeho kurzu už podniká?

Projekt Zaměstnejme se samy je stále v běhu, takže část klientek ještě dochází na naše kurzy. Ale třeba Andrea, maminka dvou malých dětí, se začala věnovat šití na zakázku, protože se nemohla vrátit do třísměnného provozu. Zboží dodává do vybraných obchodů v Domažlicích, šije především dětské oblečení. Daří se jí také díky tomu, že je aktivní a své výrobky nabízí nejen regionálním obchodníkům, ale propaguje je i na internetu.

Petra, která měla odjakživa ráda koně, zpracovala podnikatelský plán zaměřený na ustájení koní a výuku jezdectví. Absolvovala motivační kurz o základech podnikání, sestavila podnikatelský plán a udělala kurz výuky jezdectví. K podnikání využila rodinný statek. Také ona si pochvaluje, že může ideálně skloubit čas na práci a na rodinu.