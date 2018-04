Návrat z ciziny: Úspěšní mají výhodu

Softwarový konzultant Aleš Mahdal ze společnosti Computer Associates patří mezi lidi, kteří si rádi plní svoje sny. Chtěl vycestovat do ciziny na pracovní stáž. Vyhrál konkurz ve firmě, která je součástí nadnárodní společnosti, a s rodinou pak strávili čtyři roky ve slunné Itálii. Jednoduché, že? A jak říká: "Možná jsem výjimka, ale ještě teď půl roku po návratu domů se stále cítím spokojeně."

Při příjezdu zpět do České republiky hraje určitou roli i to, do jaké míry byli lidé za hranicemi úspěšní. "Pokud ne, ztratili iluze a musí si přiznat, že nebyli tolik schopní," vysvětluje hradecká psychiatrička Marie Gerstnerová a dodává: "Citlivější jedinci nemusí tuto situaci zvládnout." Aleš Mahdal s úsměvem doplňuje: "Naštěstí jsem úspěšný byl. Zadaný projekt se dostal do stadia, kdy moje přítomnost v zahraničí přestala být naléhavá." A tak se začal v Čechách rozhlížet po nových pracovních výzvách.

Podmínky jsou rozdílné

Lidé, kteří se vracejí ze zahraničí, mají srovnání. Často jsou znechuceni z poměrů, které v Česku leckde panují. Problematický bývá také fakt, že doma nemohou uplatnit zkušenosti získané v cizině. S tím souhlasí i Gerstnerová: "Že by se někdo špatně adaptoval? To si nemyslím. Odešli ze známého prostředí a jsou zvyklí zde žít." Bohuslav Shejbal, hlavní greenkeeper společnosti CZ Golf, který má na starosti návrhy a údržbu golfových hřišť, konstatuje: "Po každém návratu domů jsem byl rozčarovaný z přístupu lidí. Zpátky do české reality mě vždy vrátila neochota, zmatek, strohá komunikace bez úsměvu."

Výhody práce v cizině

Kladem dlouhodobých stáží bývá, že se z člověka stane lehce přizpůsobivý, flexibilní pracovník. "Nové podmínky a prostředí mi nečiní žádné potíže," sděluje osobní zkušenost Shejbal.

Práce v zahraničí vyžaduje především schopnost domluvit se s lidmi z různých kultur. Jiné národy mají leckdy odlišný přístup k životu a jiné hodnoty. "Pracoval jsem s Francouzi, Američany, Iry, Mexičany a Jamajčany. Domluva někdy nebyla jednoduchá," říká Bohuslav Shejbal.

Hlavním přínosem zahraničního pobytu je samozřejmě kvalitní zvládnutí komunikace v cizím jazyce. Další výhodou bývají dobré vyhlídky při hledání nového pracovního místa v Česku. To potvrzuje Alena Lhotáková, majitelka personální a poradenské agentury Personal Consult: "Tito lidé se dobře uplatní u českých poboček nadnárodních společností, ve kterých je firemní kultura nastavena podobně, jak jsou na to zvyklí z ciziny."

Nové místo za tři dny

Bohuslav Shejbal vzpomíná: "Moje povolání se u nás nedá vystudovat. Proto jsem se přes Anglii, Austrálii a Kanadu dostal do Spojených států. Tam jsem se naučil, jak mají golfová hřiště skutečně vypadat. Zpátky do Česka jsem přiletěl v pátek a v pondělí jsem již nastupoval do firmy." Podobně na tom byl i Aleš Mahdal: "Vrátili jsme se s rodinou v září a od října jsem začal pracovat u nového zaměstnavatele." Při nástupu do nové práce se stává, že spolupracovníci závidí nováčkům zkušenosti získané v zahraničí se slovy: "No jo, vrátil se z Ameriky a myslí si, že všechno umí nejlíp." V takových případech funguje jako nejlepší recept nepovyšovat se a dát ostatním najevo, že nápady a zlepšení, které člověk má, prospějí i jim.

Zvládněte návrat: