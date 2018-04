Návrat z rodičovské dovolené

Podle zákoníku práce může zaměstnavatel výpovědí rozvázat pracovní poměr s těhotnou ženou nebo se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky pouze zcela výjimečně v případech uvedených v zákoníku práce, což zřejmě ve Vašem případě nepadá v úvahu. Vrátí-li se do zaměstnání žena v době trvání rodičovské dovolené (do tří let dítěte) nebo ihned po jejím skončení, musí ji zařadit na práci odpovídající pracovní smlouvě. To je i Váš případ. Zaměstnavatel navíc nemůže měnit pracovní smlouvu bez souhlasu zaměstnance, což vyplývá z paragrafu 37 zákoníku práce. Z uvedeného je zřejmé, že zaměstnavatel vůči Vám postupuje v rozporu s právními předpisy a snaží se Vám vnutit protiprávně nepříznivé podmínky se záměrem, abyste ukončila pracovní poměr. Může jít i o záměr nezaměstnávat ženu, která bude pečovat o malé dítě, a proto může mít i zvýšenou absenci. V takovém případě by mohlo jít z jeho strany i o diskriminaci ve smyslu § 1 zákoníku práce. Jestliže v podniku není odborová organizace, která by projednala nesprávný postup se zaměstnavatelem, můžete se obrátit se stížností na jeho postup na kontrolní odbor příslušného úřadu práce s tím, aby u zaměstnavatele provedl kontrolu, jak dodržuje pracovněprávní a mzdové předpisy.