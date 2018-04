Nemohou sehnat práci. Bez ní ovšem propuštění nový život nezačnou

Marie vyšla z vězení před necelým rokem. Byla tam 14 let. Pár měsíců pobírala podporu v nezaměstnanosti a pak se přes známou dozvěděla o konkurzu na volné místo asistentky v Rubikon Centru, které pomáhá bývalým vězňům se začleněním do společnosti.

"Zrovna jsem dokončila rekvalifikační kurz práce na počítači, tak jsem si řekla, že to zkusím. Poslala jsem životopis a oni mě pozvali na pohovor. A pak mi volali, že mě vzali. Byla jsem vážně šťastná. Najít práci, když máte zápis v rejstříku trestů, je skoro nemožné," říká mladá žena.

Původně navštěvovala střední zdravotnickou školu, ale tu nedokončila. Ve vězení díky finanční pomoci rodičů vystudovala obchodní akademii a složila maturitní zkoušku. Teď dělá na plný úvazek běžné kancelářské práce.

Z vězení? Nemáme zájem, říká polovina zaměstnavatelů

Ačkoliv většina lidí vracejících se z výkonu trestu má pocit, že na ně společnost kouká skrz prsty, Marie si nestěžuje. V práci se nikdo k její minulosti nevrací, je totiž zaměstnaná ve společnosti, která se stará právě o začleňování lidí se záznamem v trestním rejstříku. Ale ani jinde, třeba na úřadech, neměla zatím problém.

Projekty Šestačtyřicet projektů dotovaných z Evropského sociálního fondu z programu Lidské zdroje a zaměstnanost pomáhá v Česku se začleňováním lidí vracejících se z vězení. Projekty lze najít na webových stránkách fondu ZDE.

"Důležité je, jak k ostatním přistupujete. Já jsem silná hlavně díky rodinnému zázemí, které mám. Rodiče za mnou celou tu dobu stáli a dělají to pořád. To řada propuštěných nemá," dodává Marie. Ke své minulosti se nechce vracet. "Je to prostě za mnou. Teď mám nový život a s partnerem čekáme miminko, na které se ohromně těším."

Marie měla štěstí, že se rychle začlenila do běžného života, ale spousta propuštěných lidí je na tom podstatně hůř. V době, kdy nezaměstnanost dosahuje nejvyšších hodnot, dá práci uchazečům se zápisem v trestním rejstříku jen málokdo.

Jak zjistil průzkum společnosti LMC, 48 procent zaměstnavatelů nepřijímá odsouzené na žádné z pracovních míst. Devět procent firem vyžaduje trestní bezúhonnost v závislosti na obsazované pozici, dalších 20 procent posuzuje propuštěného podle závažnosti spáchaného činu. Jen u osmi procent zaměstnavatelů se obsah trestního rejstříku řeší výjimečně a zbylých 15 procent firem se o něj nezajímá vůbec.

"Kamarádi" učí lidi normálně žít

Rubikon Centrum Pražskou kancelář měsíčně kontaktuje zhruba 40 nových klientů z řad propuštěných.

Kapacita pracovních poradců a mentorů je momentálně plně vytížena. Volné termíny jsou až v půlce dubna.

Lidé však mohou posílat své životopisy a v případě, že se objeví vhodná pracovní nabídka, budou je poradci kontaktovat ještě před samotným příjmem.

Na pobočkách v Ústí nad Labem a Chebu je možné se hlásit hned.

Že mají lidé po návratu z vězení na trhu práce i ve společnosti těžkou pozici, potvrzují lidé z Rubikon Centra, kteří s nimi pracují a pomáhají jim najít cestu zpátky. Zdarma, respektive v současnosti za peníze z Evropského sociálního fondu, jim nabízejí profesní podporu, pracovní agenturu a dluhovou poradnu. A nově dokonce i půjčku. Jen loni prošly centrem téměř dva tisíce propuštěných lidí. Letos jich bude kvůli prezidentské amnestii více.

"Lidé, kteří se vracejí z výkonu trestu, mají většinou zpřetrhané vazby. Potřebují pomoci se začleněním do společnosti. Sociální kurátoři mají na starosti 150 i 200 lidí, a tak stíhají jen tu úřednickou práci. My se naopak zaměřujeme na tu praktickou část. Jsme vlastně takoví profesionální kamarádi," říká Roman, mentor Rubikon Centra.

A jak jeho kamarádství vypadá? Pomáhá například s hledáním bydlení, motivuje lidi k aktivitě, samostatnosti, pomáhá jim najít práci, doprovází je na úřady nebo zajišťuje psychologickou pomoc.

Může se hodit Sháníte novou práci? Na jobDNES.cz vybírejte denně z aktuálních pracovních nabídek. Zaujměte kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma, snadno a bez registrace.

"Zrovna mám klienta, který nemá nikoho blízkého, trpí pocitem viny a špatně snáší reakce společnosti na to, že byl ve vězení. Dohodli jsme se tedy, že najdeme psychologa, ke kterému bude docházet," vypráví Roman a dodává: "Není to tak, že bychom za klienty všechno dělali. My je nasměrujeme a chceme, aby se o to další postarali sami, aby se naučili normálně žít." V současnosti pomáhá zhruba šesti lidem, přičemž většina byla ve vězení kvůli majetkovým deliktům.

Pomohou třeba s životopisem

Klientům Rubikon Centra je k dispozici také pracovní agentura. "V ní získají přehled o pracovních nabídkách, pomoc při zpracování životopisu a motivačního dopisu nebo se připraví na pracovní pohovor a naučí se před zaměstnavatelem mluvit o své trestní minulosti," říká tiskový mluvčí centra Bořek Slezáček. Zaměstnavatelům zase centrum nabízí dotovaná pracovní místa se mzdovým příspěvkem.

Díky pracovní agentuře nastoupilo do zaměstnání 70 procent klientů a 80 procent z nich setrvalo v práci i po skončení zkušební doby. Centrum spolupracuje s 16 zaměstnavateli z oboru stavebnictví, údržby zeleně a služeb.

Poradí, jak řešit dluhy

Většina propuštěných se z vězení vrací s dluhy. "S těmi jim pomáhá naše dluhová poradna. S mnohými spolupracujeme již ve vězení. Přesvědčujeme je, že dluhy se nejen mají, ale i dají řešit," říká Bořek Slezáček a dodává: "Tímto komplexním přístupem posilujeme ekonomickou situaci našich klientů. Když vyřeší základní existenční problémy, je skutečná šance, že nedojde k recidivě, k nějakému zoufalému činu, krádeži."

Loni v prosinci také centrum poskytlo ve spolupráci s firmou Cetelem ČR první startovací půjčku ve výši 4 500 korun. Získal ji klient, který ji využil k nákupu pracovních pomůcek. Díky nim se mu podařilo nalézt uplatnění v jeho oboru.