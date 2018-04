V tvrdém módním byznysu se jí daří. Vsadila na newsletter a reklamu

Už jako malá holčička nalepovala na výkresy s princeznami a vílami kousky látek. Dělala jim šaty. A takové podobné výkresy, i když už profesionální, si prohlížím na pracovním stole u Jany v ateliéru. Právě připravuje podzimní kolekci na příští rok. "Látky se mi vždycky líbily, dalo se na ně sahat, tvarovat je. Bylo jasné, že svůj život zasvětím návrhářství," říká Jana Minaříková.

Letos jste zvítězila v soutěži Festivalu mladé módy a představila jste svou kolekci na prestižním Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. To je úspěch na tak mladou ženu v tak tvrdém byznysu.

Měla jsem z obojího ohromnou radost. Potvrzuje mi to, že jdu správnou cestou.

Jana Minaříková Narodila se v Praze, vystudovala gymnázium, poté nastoupila na textilní fakultu na Technické univerzitě v Liberci.

Při studiu se dostala do programu Erasmus a odjela na půl roku do Istanbulu.

Když školu dokončila, odjela s manželem na rok do Belgie, kde získala zkušenosti v jedné módní dílně.

Před dvěma lety si založila webové stránky s e-shopem, kde své kolekce prodává.

Letos získala titul ArFashionDesigner a měla módní přehlídku na prestižním Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu.

A jakou cestou jdete?

Šiji elegantní dámskou módu. Takovou, kterou mohou ženy nosit do práce a budou ji mít v šatníku několik let. Po škole jsem dělala spíše hravé věci. Ale pak jsem jednou slyšela, jak říkají: "To je ta s těma medvídkama." A já si uvědomila, že nechci být ta s těma medvídkama. Odjela jsem tehdy s manželem na rok do Belgie, našla jsem si praxi u módní návrhářky a vlastně jsem si tam ujasnila svou vizi.

Co jste tam dělala?

Hlavně střihačku. Jen za stravu. Byla to výborná zkušenost. Naučila jsem se mimo jiné i to, jak funguje módní byznys a jak vést značku. To se ve škole nedozvíte.

Po roce v zahraničí jste si otevřela vlastní dílnu a spustila e-shop. Jaké byly začátky?

Nebyla jsem úplným nováčkem. Prodávala jsem už dříve, vlastně od studia na vysoké škole, a to především prostřednictvím serveru uměleckých a rukodělných výrobků Fler.cz. Tam jsem zjistila, jak své návrhy prezentovat, na co si dát pozor nebo i třeba to, jak důležité jsou pěkné fotky. Zpočátku bylo zakázek méně, byla jsem stále v mínusu, ale teď zájem roste a konečně se dostávám na mírný zisk. Spolupracuji též se dvěma kamennými obchody, kam dávám věci do komise. Celkem úspěšně prodávají.

Kromě umělkyně jste evidentně i zdatná obchodnice.

Od začátku mi pomáhají rodiče, táta například s marketingem, který je velmi důležitý. Kromě e-shopu jsme zřídili i facebookové stránky a na sociálních sítích zadáváme celkem úspěšnou reklamu. Dobrý nápad byl také rozesílat e-mailem dvakrát do měsíce newsletter, kterým se zákaznicím připomínám a nabízím jim novinky či různé akce. Ohromnou reklamou jsou pak právě módní přehlídky, kterých jsem se letos zúčastnila.

Dokonce jste si musela sehnat i pomocnici.

Ano, najednou jsem totiž zjistila, že nemám čas připravovat kolekci. A tak jsem začala hledat někoho k ruce. Teď mám jednu pomocnici a sháním ještě brigádníka. Vím, že to bude trochu náročné, práce chtivých lidí je docela dost, ale těch, kteří dělají dobře a bez chyb, je málo.

Modely si šijete sama tady v ateliéru?

Kdepak, věci si nechávám šít v krejčovské dílně. A povím vám, že dobrá dílna je pokladem každého návrháře. Než jsem našla tu pravou, trvalo to dlouho, není to vůbec jednoduché. Funguje to tak, že připravím skicu, ušiji prototyp a pošlu ho do dílny s kompletním střihem, látkami a ještě spoustou poznámek. V dílně mi podle toho ušijí jeden kus a zase pošlou zpátky na kontrolu. Buď je to v pořádku, nebo to ještě doladím. A teprve potom pustím do výroby pět až sedm kusů jednoho modelu.

Co je vaší výhodou oproti konkurenci?

To, že dělám v malosériích, a mohu tak nabídnout nižší ceny. Řada návrhářů dělá jediný výrobek. Navrhne ho, nastříhá, ušije, nazkouší, a to vše kvůli jediné věci, takže logicky musí být velmi drahá. Já ty náklady rozpočítám do několika kusů.

Dívám se na cenovky: kabát na míru 9 900 korun, top od 600, hedvábné šaty 3 800. O co je největší zájem?

O sukně, šaty, blůzy, a teď právě jsou velkým hitem svetry. A samozřejmě trička, protože těmi většina nových zákaznic začíná. Zjišťují tak, zda budou s modely spokojené. Pokud ano, objednají si i něco dražšího nebo se přijdou podívat sem ke mě do dílny a nechají si ušít něco na míru.

Nabízíte jim i celkem nadstandardní služby.

To k takové službě patří. Zákaznice mohou model vrátit, když se jim nelíbí, nebo vyměnit. Zdarma nabízím drobné úpravy oděvů a zasílám též vzorky látek poštou, protože je těžké vybírat si látku jen na základě jejího popisu a fotografií. Pocit z doteku, struktury, barvy či materiálu se prostě popsat nedá.

Kde látky nakupujete?

Po celé Evropě. A nejenom látky, ale i ostatní věci, jako například knoflíky nebo přezky. Jezdím na veletrhy, většinou do Milána a Paříže, a tam si vybírám, které se mi líbí. Jedu tam a tuším, jaké chci barvy a jaký chci materiál. Látka je ale velmi inspirativní, a tak výběr nechávám na pocitu. Samozřejmě záleží i na minimálních odběrech, které firmy stanovují. Ale dají se najít mezi stovkami firem ty, které jsou ochotny se s vámi bavit, i když objednáte jen pár metrů.

A co látky vyráběné v Česku?

Ráda bych preferovala české látky, ale někdy je to obtížné. Znám například firmu, která nabízí pěkné úplety. Jenže barvu, kterou bych chtěla, mi nabarví až od tří set metrů. A to je pro mě moc. Tak dávám přednost portugalské firmě, která mi nabarví už 50 metrů.

Nosíte svoje věci?

Ano, hodně. Do obchodu skoro vůbec nechodím. Sdílím se svými zákaznicemi názor, že je to v nich všechno stejné. Objednávám si i od kamarádů návrhářů nebo nakupuji v second handu.

Kde berete inspiraci ve své tvůrčí práci?

Ideální je chůze, při ní mě napadá spousta věcí. A teď nedávno jsem v myšlenkách kreslila na klavírním koncertu, který mě příliš nebavil. Vytvořím si nějakou představu, náladu a do ní pak zasazuji jednotlivé věci. Například jarní kolekce byla inspirována klasickou filmovou scénou: žena se ráno probudí, vstane, je jí hrozně dobře, a vidí tam přes židli přehozené sako partnera, který ještě spí. A tak si ho na sebe oblékne. Střetávají se tam dva kontrasty: spodní prádlo, košilky, negližé s pánskou kolekcí.

Jaké máte plány do budoucna? A když už jsme u té pánské kolekce, nepřidáte ji?

Zatím se chci věnovat pouze dámské módě. Čeká mě spousta práce, například chci vychytat střihy a jejich technologie. A mám také přání, aby se nám přestaly líbit jen ty nejlevnější věci, a abychom si začali vážit více kvality. Aby se i v módě povedla taková renesance.