Návštěva lékaře v pracovní době by měla být v nejbližším zdravotnickém zařízení

Lékař má být nejblíž od bydliště nebo pracoviště

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytuje na nezbytně nutnou dobu k vyšetření nebo ošetření. Je ovšem důležité, aby zaměstnanec navštívil nejbližší zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu s jeho zdravotní pojišťovnou. Po celou dobu poskytování zdravotní péče (včetně cesty tam a zpět) náleží zaměstnanci náhrady mzdy.

V případě, ze zaměstnanec trvá na návštěvě lékaře dál od pracoviště nebo bydliště, může zaměstnavatel trvat na náhradě mzdy pouze po takový časový interval, v jakém by trvalo vyšetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. V praxi se většinou tak neděje a zaměstnavatel toleruje návštěvy i vzdálenějších zařízení, než je to nejbližší, avšak je dobré znát dobře svoje práva pro případný spor.

Na vlastní svatbu máte právo na dva dny

Pokud jde o vaši svatbu, zaměstnavatel je povinen vám poskytnout dva dny pracovního volna. Jeden z těchto dnů musí připadnout na den obřadu. Většina lidí si bere jako den obřadu ten první a ten druhý si nechávají na posvatební odpočinek. Co se týče náhrady mzdy nebo platu, tak zaměstnavatel proplácí pouze den jeden.

Jdete-li na svatbu svého potomka, je zaměstnavatel povinen vás uvolnit z práce. Ale náhradu mzdy nezískáte. Na svatbu kamarádů si musíte vzít řádnou dovolenou.

Volné dny na pohřeb závisí na vztahu k zemřelému

V případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte (předpokládá se vysoká míra angažovanosti na přípravách samotného pohřbu) má zaměstnanec nárok na dva dny volna přímo před pohřbem a ještě na konkrétně určený den pohřebního aktu. O den méně máte na přípravu pohřbu v případě úmrtí rodiče nebo sourozence. V případě, že pohřeb obstarává někdo jiný z příbuzenstva, máte nárok na pracovní volno pouze na den pohřebního aktu. V obou těchto případech je poskytnuta náhrada mzdy.

Při úmrtí kolegy nikdo nemá automatický nárok na účast na pohřbu. Zaměstnavatel by měl sám určit osoby, které se zúčastní pohřbu. Tyto osoby dostanou na nezbytně nutnou dobu pracovní volno s náhradou mzdy.

U stěhování počítá zákon se dvěma dny pracovního volna, avšak bez náhrady mzdy. Jiná situace je u stěhování v zájmu zaměstnavatele (například vás přeřadí zaměstnavatel z centrály v Praze do Olomouce). V takovém případě počítá zákon opět se dvěma dny pracovního volna, avšak s plnou náhradou mzdy.

Rodiče postižených dětí mají nárok na šest dní volna

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření se poskytuje na nezbytně nutnou dobu (maximálně jeden den). Náhrada mzdy se v takovém případě poskytne pouze v případě, že jde o doprovod manžela, druha, dítěte, rodiče nebo prarodiče zaměstnance.

Co se týče zdravotně postiženého dítěte a péče o něj, tak tam zákon myslí na doprovod takových dětí do specializovaných školních nebo zdravotnických zařízení. Rodičům je pro takový doprovod poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy. Rozsah takových doprovodů by neměl přesáhnout šest kalendářních dnů v roce. Jestliže dojde k překročení této hranice, měl by si pracovník správně brát dovolenou.