Navyšte smlouvu a ještě spořte

Matěj Čech má stavební spoření. Je mu 22 let, spoření mu uzavírali rodiče na podzim roku 2003 smlouvou ještě podle starých podmínek. Cílovou částku zvolili 120 000 korun, a protože pravidelně ukládali 18 000 korun ročně, má Matěj nárok i na maximální podporu od státu 4 500 korun.

Vklady byly úročeny třemi procenty. Dnes už má Matěj dospořenou cílovou částku a myslí si, že peníze nebude ještě dalších šest let potřebovat. Stojí tedy před rozhodnutím, jak s nimi co nejlépe naložit.

Nebude uvažovat o penzijním připojištění ani životním pojištění, protože by musel platit dlouhou dobu, aniž by měl k úsporám přístup.

Samozřejmě chce "vydělat" co nejvíc, není však zkušený, proto se nebude pouštět do rizikových investic. Chtěl by mít úspory v bezpečí a zároveň se nechce vzdát možnosti úspory vybrat, pokud by je potřeboval hned. Matěj počítá s tím, že bude ukládat dále 18 000 korun ročně.

Na to, jak postupovat, jsme se zeptali finanční analytičky Miriam Hanákové. Ta doporučuje: "Pro Matěje bude nejvýhodnější navýšit stávající smlouvu. Zvláště, když mu spořitelna nezmění podmínky."

Smlouva končí: klient naspořil 120 000 korun. Jak pokračovat dál

Navýšit smlouvu o 180 tisíc a spořit dál

co to bude stát: za navýšení smlouvy poplatek 1 800 Kč, roční poplatky asi 300 Kč

co se změní: u Lišky, Buřinky a Pyramidy nižší úroky přepočtené zpětně od začátku

výhody: nárok na státní podporu až 4 500 Kč až do naspoření cílové částky, výnosy jsou osvobozené od daní

likvidita: úspory vyplaceny do tří měsíců

bezpečnost: vklady pojištěny jako v bance

Závěr: menší výnos, velké bezpečí

. Naspořeno po 6 letech 273 000 Kč při změně podmínek, 289 000 Kč, pokud se podmínky nezmění

Starou smlouvu ukončit a založit novou

Dosud našetřených 120 000 uloží na novou smlouvu jednorázově.

co to bude stát: výpověď staré smlouvy nic, za novou zaplatí 1 % z cílové částky

co se změní: spoření minimálně na 6 let s 2% úrokem, maximální podpora od státu 3 000 Kč za rok

výhody: výnosy osvobozené od daní

likvidita: 6 let nebude mít k penězům přístup

bezpečnost: vklady jsou pojištěny jako v bance

Závěr: menší výnos, velké bezpečí, špatná likvidita

. naspořeno po 6 letech 265 000 Kč

Vybrat peníze a uložit na spořicí účet

co to bude stát: za ukončení smlouvy ani za vedení spořicího účtu nic neplatí

co se změní: vklady úročené až 3,3 procenta (mBank, LBBW, Poštovní spořitelna), z výnosu na spořicím účtu však musí zaplatit daň 15 %.

výhody: snadný přístup k penězům, k některým účtům dostanete i platební kartu

likvidita: k penězům bude mít kdykoli přístup

bezpečnost: vklady jsou pojištěny jako v bance

Závěr: dobrý výnos, velké bezpečí

. naspořeno po 6 letech 260 000 Kč

Vybrat peníze a uložit do podílového fondu

co to bude stát: výpověď staré smlouvy nic, za vklad do fondu poplatek 0,4 až 3 %

co se změní: může si sám určit, s jakým rizikem bude investovat, konzervativní fondy jsou bezpečnější, dynamické mohou víc vydělat, ale je u nich i riziko ztráty

výhody: úroky ve fondu se po půl roce nedaní

likvidita: většinou do týdne

bezpečnost: není pojištěno

Závěr: dobrý výnos, vyšší riziko