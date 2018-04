Glosa: Padesátník na odpis? Rozhodně ne

Většinou ale nic tak upřímného neuslyší a obdrží pouze dopis, že ve výběrovém řízení bohužel neuspěli.

Tuto větu ilustrující zcela diskriminační přístup dnešní personalistické obce si obvykle domů odnáší vzdělaný odborník, plný síly a elánu, člověk s mnoha zkušenostmi v branži a vždy ochotný se pro firmu obětovat.

Může se hodit Hledáte práci? Na jobDNES.cz je místo, kde se určitě chytnete. Potřebujete nový životopis? Vygenerujte si ho snadno, rychle a zdarma na jobDNES.cz

Ta věta mu často a dlouho potom zní v hlavě a on cítí křivdu, nespravedlnost a také přesvědčení o tom, jak jsou vlastně personalisté hloupí, když právě jeho odmítli a vzali si na příslušný post nějakého "benjamínka". A že tomu tak opravdu je, jistě může potvrdit nejeden padesátník.

Proč tomu tak dnes vlastně je?

Odpovědí na to, proč tomu tak je, se nabízí celá škála. Ale z mé zkušenosti personalisty – personálního poradce – head huntera vím, že nejčastější důvod je současná představa majitelů firem či jejich vedoucích manažerů o tom, že padesátiletý člověk je již zaměstnanec, se kterým se obtížně komunikuje, má jisté rigidní představy o chodu dnešních firem, nevydrží poněkud drsnější zacházení ze strany dnešních šéfů, vzpouzí se při nezbytných změnách pracovní smlouvy, pokud nejsou v jeho prospěch. Prostě není dostatečně tvárný pro dnešní "postmoderní" styl řízení společnosti a zacházení s "pracovní silou". Jsou s ním prostě potíže.

Je čas změnit pohled na zaměstnávání lidí po padesátce

Je to diskriminace, fenomén a móda dnešní doby, nebo je to již přežitek? Myslím, že je čas změnit pohled na zaměstnávání lidí po padesátce. Často se při mé praxi v personálně-poradenské společnosti setkávám s tím, že takzvaný limit pro přijetí vhodného uchazeče o zaměstnání, ať už u běžných či manažerských pozic, je věk 50 let!

Napište nám Máte osobní zkušenosti s jednáním zaměstnavatelů, personalistů či agentur s přijímáním starších pracovníků? Pište na banky@idnes.cz

A současný trend je ještě horší, pro rok 2013 je limit pro získání manažerských pozic snížen na 45 let věku. A to je realita, po 45 jste už z pohledu personalisty staří.

To mě vede k zamyšlení pokusit se upozornit na tento problém, nastartovat změnu vnímání firem a společnosti na věk uchazečů o zaměstnání.

Společnost se mění rychleji, než stačíme sledovat. Vše se posouvá. Dle dostupných analýz se mladí pouští do vážnějších vztahů, kdy zakládají rodiny, v průměru o 10 let později než v 80. letech, čtyřicátníci mají malé děti a jsou mentálně ale i fyzicky na úrovní třicátníků 80. let a naši padesátníci jsou svojí vitalitou a životním stylem na úrovni čtyřicátníků 80. let.

Současní padesátiletí jsou na výši svých sil, často sportují, udržují se v kondici, vzdělávají se. A co víc - mají zkušenosti, které bezpochyby mladým chybí. Jsou připraveni je předávat dál, umí jednat s lidmi, umí ocenit své kolegy, mají profesionální vystupování a s přehledem hovoří o různých tématech.

Chybí jim drive? Nechybí, jsou však opatrnější ve svém úsudku, hovoří jen o tom, co je důležité, neztrácejí zbytečně čas, jdou přímo k věci, jsou daleko více předvídatelnější – víte, co od nich čekat. Dívejme se na dnešní svět očima současnosti, nejen v osobním životě, ale i v profesní kariéře.

Kdybyste vybírali nového pracovníka, přijmete člověka staršího padesáti let?