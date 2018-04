Názory asistentek

Na co jsme se ptali asistentek

1. Co je hlavní náplní vaší práce?

2. Jak dlouho pracujete jako asistentka?

3. Proč jste si vybrala právě tuto profesi?

4 . Co vás na vaší práci nejvíce baví?

5 . Které úkoly byste naopak raději přenechala jiným (tj. co vás nebaví)?

6 . Jak si představujete ideálního šéfa?

Lenka Vejdovská

asistentka generálního ředitele české pobočky společnosti Microsoft Corporation, která se zabývá výrobou a prodejem software a hardware.

Mojí hlavní povinností je plánování a organizace agendy ředitele společnosti.



Na současné asistentské pozici působím několik měsíců, předtím jsem tři roky pracovala v mezinárodní finanční instituci jako Office Manager.



Současnou profesi jsem neplánovala, pouze jsem zareagovala na zajímavou nabídku, která mě oslovila ve více směrech.

Uspokojuje mě vědomí toho, že jsem součastí velké a dynamické společnosti a také skutečnost, že dělám práci, která vyžaduje samostatnost, dobrou organizaci, velké nasazení a je důležitá i pro další členy týmu.



Občas bych byla ráda ušetřena nesmyslného přeposílání emailů a zbytečného komplikování práce své i ostatních, pokud se daná situace dá řešit rychleji a efektivněji.



Bez nadsázky mohu říci, že můj nadřízený, splňuje mé představy o ideálním šéfovi. Nejen, že je skvělý manažer, který umí vést a motivovat tým, ale je to i člověk, který se skutečně zajímá o své podřízené a navíc má fantastický smysl pro humor a ani sebeironie mu není cizí.

Ilona Scordia

obchodní asistentka společnosti AD VIVUM, která se specializuje na dovoz exkluzívních vín a koňaků z vyhlášených vinařství ve Francii a Španělsku a zároveň je výhradním dovozcem vinného skla Riedel

Mým hlavním úkolem je zajistit hladký průběh práce v kanceláři a kontakt s dodavateli, klienty, účetní, kolegy a samozřejmě také příprava písemných podkladů.

Jako obchodní asistentka pracuji přibližně osm let, ale tuto profesi jsem střídala i s prací účetní a realitní makléřky.

Tuto profesi jsem si vybrala proto, že jsem vystudovala ekonomickou školu a ráda pracuji v obchodní sféře.

Na mé práci mě nejvíce baví komunikace s lidmi.

Nerada pracuji ve stresu, ale to se v naší firmě stává opravdu jen zřídka.

Ideální šéf by měl mít autoritu, ale zároveň by to měl být přátelský člověk s jasnými cíly, spolehlivý a stále v dobré náladě.

Alena Lišková

asistentka společnosti CNC, která poskytuje pokročilé technologie, jež umožňují týmovou spolupráci na dálku, tedy v oblasti audio/video/data konferencí.

Zajišťuji komplexní správu administrativy včetně kontaktu se státními úřady, bankou i účetní firmou. Součástí mé práce je také podpora logistickému a obchodnímu oddělení.



Práci asistentky v oboru videokonferencí se věnuji již od střední ekonomické školy. Pro CNC Praha pracuji devátým rokem.



Tuto práci jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem vždy ráda jednala s lidmi, ať už s kolegy či zákazníky, proto pro mě byla práce asistentky jednoznačnou volbou.



Nejvíc mě oslovila různorodost mé práce. Stále se dozvídám nové informace. Za necelých devět let, kdy pracuji v CNC Praha, jsem poznala nejenom řadu skvělých lidí, ale hodně jsem se dozvěděla i o nových produktech v oboru videokonferencí. Je to skutečně dobrý pocit pracovat pro takovou společnost.



V mém případě platí, že práce je mým koníčkem, takže si snad ani nevzpomenu na nějakou činnost, kterou bych nedělala ráda. Snad jen podávání zpráv z odpadového hospodářstvi nepatří k mým oblíbeným, ale beru to jako součást odpovědného chování firmy vůči společnosti, takže to vždy na konci měsíce úspěšně zvládnu.



Nehledám ideální lidi, ale mám ráda spolupracovníky, kteří jsou otevření, vstřícní a upřímní. A můj šéf tyto vlastnosti má.

Michaela Jägerová

asistentka generálního ředitele, vedoucí organizace a administrativy společnosti Mediatronic, která se specializuje na prodej a pronájem audiovizuálních a prezentačních technologií a nabízí kompletní řešení projektů v této oblasti.

Mým úkolem je podpora generálního ředitele společnosti při většině jeho pracovních činností včetně překladů a tlumočení. Dále mám na starosti řízení útvaru organizace a administrativy, kam patří nákup, fakturace, skladové hospodářství, recepce.

Na současné pozici jsem teprve tři měsíce, ale již předtím jsem pro společností Mediatronic pracovala externě.

Dostala jsem nabídku na trvalou práci, která mě zaujala. Toho, že jsem ji přijala nelituji, protože pracuji na mnoha zajímavých úkolech.

Jsem ráda, že se mohu aktivně podílet na řízení chodu společnosti.

Nerada dělám sekretářské práce, ale ty naštěstí můžu většinou delegovat.

Ideální šéf by měl být inteligentní, rozhodný, spravedlivý, mít přirozenou autoritu a rozumět své práci.