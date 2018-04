Názory manažerů

Na co jsme se zeptali manažerů

1. Co je hlavní náplní vaší práce?

2. V čem vám pomáhá vaše asistentka?

3. Jakému typu asistentky dáváte přednost - samostatné, která aktivně plní pracovní úkoly, aniž byste jí je musel zadávat, nebo méně iniciativní, která čeká na vaše pokyny, ale plní je přesně a pečlivě?

4. Jaká by podle vás měla být ideální asistentka?

Michal Čupa

generální ředitel české pobočky společnosti Microsoft Corporation, která se zabývá výrobou a prodejem software a hardware. Microsoft Česká republika se trvale pohybuje v desítce nejúspěšnějších poboček Microsoft ve Střední a Východní Evropě

Mým úkolem je řídit společnost tak, aby uspokojovala potřeby svých zákazníků, dosahovala co největšího podílu na trhu a co nejvyšších zisků.



Moje asistentka mi naprosto perfektně organizuje čas a řeší za mne každodenní rutinní činnosti. Jejím úkolem je také vybírat z množství informací, které se ke mně každý den dostávají, ty nejdůležitější.



Rozhodně upřednostňuji samostatnou aktivní asistentku, která pracuje v rámci přesně stanovených pravomocí a zodpovědností.



Ideální asistentka by měla mít výborné organizační schopnosti a zkušenosti jako má moje současná asistentka. Mimo jiné znát dobře svého manažera, být samostatná, připravená se rozhodovat, nést odpovědnost za svá rozhodnutí a být pozitivně naladěná.

Martin Jíra

ředitel společnosti Motorola Česká republika, která vyrábí mobilní telefony a poskytuje bezdrátová síťová řešení pro sítě mobilních telefonů a pro bezdrátový internet a také biometrická řešení pro kriminální i civilní použití

Jako ředitel společnosti především buduji vztahy s významnými zákazníky, vytvářím nové obchodní příležitostí a udržuji dobré jméno společnosti Motorola v České republice.



Asistentka je doslova moje pravá ruka. Bez ní si svou práci nedokážu vůbec představit. Pečuje o to, abych měl správně zaplněný kalendář, má na starosti komunikaci s externími dodavateli, stará se, aby všechno dobře klapalo. Navíc umí skvěle i cizí jazyky, takže bez problémů zvládá i komunikaci se zahraničními partnery.



Potřebuji, aby moje asistentka byla kombinaci, aby byla aktivní a plnila úkoly samostatně, ale zároveň včas a pečlivě.



Ideální asistentka musí být příjemná, vlídná, svědomitá, pracovitá, spolehlivá a trpělivá v jednání.

Andreas Fehrens

jednatel a generální ředitel společnosti Mediatronic, která se specializuje na prodej a pronájem audiovizuálních a prezentačních technologií a nabízí kompletní řešení projektů v této oblasti

Hlavní náplní mé práce je řízení firmy, motivace zaměstnanců a kontakt s obchodními partnery.



Moje asistentka mi pomáhá v podstatě ve všem. Kromě běžných asistentských činností a tlumočení je spojovacím článkem mezi mnou a zaměstnanci a často i obchodními partnery. Dále je zodpovědná za svěřené úseky.



Dávám přednost asistentce, která je aktivní a pracuje samostatně, aniž bych jí musel každý úkol zadávat.



Ideální asistentka by měla být sebevedomá, zodpovědná, iniciativní a loajální.

Ivo Novotný

personální manažer společnosti STROM telecom, která vyvíjí a vyrábí široké spektrum telekomunikačních zařízení, informačních systémů a technologií. Produkty společnosti STROM telecom využívají největší světoví poskytovatelé telekomunikačních služeb ve více než 50 telekomunikačních sítích

Mám na starosti řízení lidských zdrojů ve firmě, to znamená získávání a výběr nových zaměstnanců, jejich adaptaci a vzdělávání, dále pak odměňování pracovníků a správu zaměstnaneckých výhod a v neposlední řadě řešení všech pracovně právních záležitostí.

Asistentka mi pomáhá v řízení mého času. Jedná se například o plánování schůzek a služebních cest. V době mé nepřítomnosti řeší různé telefonáty a odpovídá na dotazy. Jejím úkolem je i zpracování docházky, zápisů z porad a příprava různých zpráv.

Dávám přednost samostatné asistentce, která aktivně plní pracovní úkoly.

Ideální asistentka by měla být samostatná, iniciativní, organizačně schopná a diskrétní.