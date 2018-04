Názory odborné poroty

Petr Fejtek (časopis Osobní poradce)

eBanka si zaslouží výhru v kategorii účet roku za nápad a jeho promptní realizaci v případě vedení konta zadarmo, posílá-li si klient na něj výplatu ve výši alespoň 15 tis. Kč.

Zbyněk Kalabis (Bankovní institut vysoká škola)

Komerční banka každému klientskému segmentu nabízí produkt co nejvíce "šitý na míru" jeho konkrétním potřebám a přáním. Sleduje a definuje potřeby jednotlivých segmentů a potažmo i jednotlivých klientů. To vše Komerční bance umožňuje vytvářet "ty správné produkty" pro "ty správné klienty". Nepochybuji, že podobné postupy provávějí (nebo se alespoň o to snaží) i ostatní banky, nicméně Komerční banka má tyto postupy nejvíce propracované a nejvíce je využívá, proto jsem pro ní hlasoval v kategorii nejdynamičtější banka.

Radan Marek (Burza cenných papírů Praha)

Mým subjektivním názorem, zejména po zhodnocení úrovně poskytovaných

služeb na bankovním trhu v ČR, je, že bankou roku by se měla stát Česká spořitelna. Osobně mám účty u tří bank a ostatní rodinní příslušníci u jiných bank než je ČS, na srovnání mám tedy dostatek informací.

Jan Slabý (Wood & Company)

Credit Suisse Life & Pensions Penzijní fond si udržel pozici nejsilnějšího penzijního fondu i po změně vlastníka. Drží se rovněž na špičce v dosahovaném zhodnocení pro svoje klienty. V neposlední řadě začleněním do velké finanční skupiny získávají jeho klienti možnost využívání dalších zajímavých produktů. A tedy získávají daleko pestřejší paletu příležitostí pro investování svých peněz. Proto jsem hlasoval právě pro tento fond.

Michal Rostock (Venture Investors)

ČMSS má inteligentní marketing, a tím pádem i velmi dobrou šanci uspět na vysoce konkurenčním trhu stavebního spoření. Dobrým dojmem na mě rovněž zapůsobil jejich management.