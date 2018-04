Názory odborníků: Ceny kvalitních nemovitostí klesat nebudou

Pohled bankéřů na nemovitosti

Byznys bankéřů je přímo závislý na správném odhadu budoucího vývoje na trhu nemovitostí. Špatný odhad realitního trhu a nezodpovědnost při poskytování hypoték americkými bankami je pokládán za hlavní důvod současných problémů světové ekonomiky - a s nimi i české.

Raiffeisenbank je bankou, která z českých bank rozvíjí hypoteční úvěrování zřejmě nejdynamičtěji. Jak vidí vývoj cen v letošním roce? "Odhad letošního vývoje cen realit je věštěním z křišťálové koule. Určitě by nemělo dojít k plošnému poklesu veškerých nemovitostí - ukáže se kvalita projektů. U kvalitních projektů se ceny stabilizují, jinde dojde k jejich poklesu. K žádným dramatickým poklesům, především u nových a kvalitních projektů, tedy zřejmě nedojde," uvedl k našemu dotazu Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí banky.

Banka přitom v listopadu loňského roku, stejně jako většina ostatních bank, omezila poskytování hypotečních úvěrů - a od té doby je poskytuje maximálně jen na 75 % zástavní hodnoty nemovitosti. Na otázku, proč došlo k tak radikálnímu omezení, odpověděl v rozhovoru pro Hypoindex.cz Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank, jednoznačně: "Protože čekáme pokles cen nemovitostí."

S názorem, že ceny kvalitních nemovitostí v atraktivních lokalitách klesat nebudou, souhlasil také Bedřich Skalický, generální ředitel Realitní společnosti České spořitelny: "Ceny kvalitních nemovitostí na atraktivních místech větších měst ČR neklesají a ani není předpoklad, že se tak stane. Dílčím způsobem naopak klesají ceny zejména novostaveb, a to zatím cca o 8 - 15 %. Na druhou stranu mohou ale zhruba v horizontu jednoho roku ceny stagnovat (např. u cen bytů v panelové zástavbě) nebo se i mírně zvýšit."



Klesající ceny nemovitostí předpovídá také Petr Hlaváč, náměstek generálního ředitele Hypoteční banky pro věci úvěrové: "V roce 2009 předpokládáme v celé ČR pokles cen, zejména u větších bytů v panelových domech na okrajových sídlištích měst, ale i u nových bytů v méně atraktivních lokalitách (příznakem jsou například poslední akce developerských firem). Naopak k poklesu cen nemusí dojít u pozemků pro individuální výstavbu s výhodnou polohou ve městech nebo s blízkou občanskou vybaveností vzhledem k jejich trvalému nedostatku."

Developeři: o nové bydlení se nebojí, klesat budou starší byty

Byznys realitních makléřů a developerů je poněkud odlišný a je citlivý na různé faktory. Zatímco pro realitní makléře je rozhodující, zda se prodává a kupuje, kdežto cena je až na druhém místě, pro developery je cena i "obrat" stejně zásadní. Jak pro developery, tak pro realitní kanceláře je ale kritické očekávání poklesu cen nemovitostí, kdy se téměř zastaví jakékoli obchody a kupující čekají na slevy.

Tomáš Pardubický, generální ředitel FINEP, předpokládá, že "bude pokračovat rozevírání nůžek mezi cenou starších nemovitostí v méně atraktivních lokalitách a moderním bydlením na zajímavé adrese. Například u původních, tzn. nerekonstruovaných panelákových bytů v sídlištních lokalitách budou ceny dále klesat, v lokalitách s absencí služeb, zeleně, daleko od centra až o desítky procent. V minulých letech byly tyto nemovitosti nadhodnocovány a současná korekce trhu vrátí jejich cenu k normálu. Zhodnocení dosáhnou kvalitní nemovitosti s vyřešeným parkingem v lokalitách s velmi dobrou dopravní dostupností, v blízkosti parků, odpočinkových zón, např. lesa a kvalitní občanskou vybaveností.“

Central Group je poněkud skromnější ve svém vyjádření: "Společnost Central Group očekává další růst cen nového bydlení v dobrých lokalitách v Praze, a to v rozmezí 5 - 10 % ročně. V ostatních lokalitách očekává stagnaci cenové úrovně. U starších bytů lze očekávat cenový pokles. A to nejvíce u bytů ve starších panelových domech, kde by mohlo dojít k poklesu ceny až o pětinu."

Realitní makléři: ceny půjdou dolů, ale jen mírně

Cenovou diferenciaci očekává také Josef Šinágl, obchodní ředitel MEXX Reality: "V regionech postižených ekonomickou krizí (propouštění, růst nezaměstnanosti) bude pokles cen v první polovině roku výraznější než v méně postižených oblastech. Cenové rozdíly mezi regiony se tak budou zvyšovat."

"Největší zájem je v současné době po bytech ve starších cihlových domech. Musejí ale splňovat další podmínky – dobrá dostupnost do center měst, kvalitní infrastruktura v okolí a zároveň musí jít o klidnou lokalitu. O tyto byty se celorepublikově v prosinci zvedla poptávka po předchozím útlumu cca o 25 %, nejvíce v Praze a dalších velkých městech. Zároveň se zastavil cenový pokles těchto nemovitostí a v některých městech ceny v závěru roku mírně rostly," ohodnotil aktuální situaci Josef Šinágl.

Další pokles cen bytů očekává Michal Pitucha, výkonný ředitel Realitní kanceláře STING: "V druhé polovině a především v závěru roku 2008 jsme zaznamenali markantní pokles cen nemovitostí. Jednalo se především o byty, které v extrémních případech zlevnily až o 20 % během půl roku. Předpokládáme, že ještě nějakou dobu tento loňský trend bude doznívat. Nemyslím si ovšem, že by cenové poklesy měly být výrazné. Očekávám redukci cen v řádu procent."

A co na to nezávislí analytici?

"Pokud jde o rezidenční nemovitosti, tak bych očekával pokles cen v krajních případech i o 20 % (např. panelové byty s horší dopravní infrastrukturou), obecně v průměru by to mohl být mírný pokles o zhruba 5 %. I u rezidenčních nemovitostí bych opět viděl určitou bublinu z minulých let (éra levných peněz), která by měla splaskávat," uvedl Patrik Vyroubal, analytik společnosti Atlantik FT.

A jak bude situace vypadat u nových bytů? "Developeři poskytují vyšší než obvyklé slevy. Snížit cenu jim také dovolí snižování cen pozemků, které lze již pozorovat. U nových bytů bych letos obecně čekal cenovou stagnaci či mírný pokles,“ odhaduje Patrik Vyroubal.

"V prvním pololetí tohoto roku nastane specifická situace, protože většina lidí, kteří si budou chtít pořídit nové bydlení, bude spekulovat na to, že ceny nemovitostí budou klesat, protože se o tom pořád mluví. Spekulace povede k tomu, že lidé budou čekat, jestli centrální banka znovu sníží úrokové sazby a jestli nedojde k všeobecně očekávanému poklesu cen. Trh se proto v první polovině roku nebude téměř vůbec hýbat," uvedla Markéta Šichtařová z Next Finance.



