Analytik: Peníze, které by spolkl stát, spoříte ve 2. pilíři pro sebe

"Lidé by si stranou neměli dávat navíc jen dvě procenta mzdy. Platí pravidlo - odkládat tolik procent, kolik je věk člověka dělený třemi," říká Petr Syrový, analytik a lektor vzdělávací společnosti KFP.

Petr Syrový (38) Je analytikem a lektorem firmy KFP, což je vzdělávací společnost zaměřená na oblast finančního plánování a poradenství.

Vystudoval finanční a pojistnou matematiku.

Mezi jeho hobby patří rodina a cestování.

Do II. pilíře vstoupí

Jak vidíte druhý pilíř penzijní reformy?

Je výborný v tom, že je to možnost rozdělit financování důchodu ze dvou zdrojů. Zatím se spoléháme stoprocentně pouze na první pilíř, takzvaný průběžný systém. A je jasné, že ten bude vysychat. Je tam prostě méně přispěvatelů a roste počet čerpatelů. Podle prognóz budou důchody klesat. Hodně důležitá je také zpráva od státu, kterou zavedením druhého pilíře dává lidem: stát už nebude jediný poskytovatel důchodů. Snaží se lidi přitáhnout k tomu, aby na své stáří mysleli sami.

Uvědomí si to však? Nebudou mít jen pocit, že jim o ta dvě procenta vzrostly daně, protože jim na účet půjde méně?

Ano, budou mít o 2 procenta méně. Ale peníze, které si dávají stranou, uvidí. Budou vědět, co se s nimi děje. Vždyť jim bude chodit pravidelný výpis z penzijní společnosti. Tam uvidí, kolik mají naspořeno, a nepůjde jen o ta dvě procenta navíc, ale i o tři procenta ze mzdy, která dosud končila nenávratně v průběžném systému. Najednou budou mít část peněz, která bude transparentní. A výhoda toho, že je něco transparentní, je v tom, že se o to lidé víc zajímají. Teď dáváte 28 procent mzdy a co za ně máte? Slib, že někdy dostanete státní důchod.

Kdybych nemusela, tak je budu dávat jinam.

Ale musíte. A druhý pilíř dává možnost mít část peněz na účtu pro sebe.

Na peníze takhle uspořené však nebudu moci sáhnout...

Lidé porovnávají druhý pilíř s produkty, které znají: s penzijním připojištěním, stavebním spořením... A tam je skutečně zvykem naspořit a utratit za něco, na co jsem šetřil. Pak bychom však měli porovnávat s prvním pilířem: ani v prvním pilíři si na peníze nemohou sáhnout, protože ani není na co. U druhého pilíře si alespoň rozhodneme, jak si necháme peníze vyplácet. Nemohu je utratit najednou, ale jsou mé a pravděpodobně mi vylepší penzi.

Ale to vylepšení nebude u průměrné mzdy nijak závratné...

Opravdu by bylo třeba spořit víc. Existuje jednoduchá pomůcka: vemte svůj věk, vydělte ho třemi, a kolik vám vyjde, tolik peněz si spořte na stáří. Takže třeba třicetiletý člověk by měl odkládat deset procent své čisté mzdy. Pak by se stáří nemusel bát. Dokonce bych si myslel, že v současné době nižších výnosů by se mělo dělit dvěma a ne třemi. Problém je v tom, že lidé si potřebu spořit ještě stále nepřipouštějí. Ani ti, kdo do současného systému neposílají vše, co by měli. Typickým příkladem jsou někteří živnostníci, kteří platí na sociální zabezpečení jen minimum. Peníze, které si takto "ušetří", nespoří, ale utratí je hned. Na tom je vidět, že dobrovolnost moc nefunguje. Pak nemohou počítat ani se státním důchodem, ale ani s vlastními úsporami.

Když však budu chtít být důsledná, kam bych měla peníze ukládat?

Hlavně ne všechny do jednoho produktu. Jestli část peněz budete mít ve druhém pilíři, část v penzijním připojištění a část ve stavebním spoření, je to v pořádku. Kdo má možnost spořit víc, neudělá chybu, když dá část peněz do fondů - na dlouhou dobu bych klidně volil napůl fondy akciové a napůl dluhopisové.