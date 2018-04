Čtenář: Druhý pilíř penzí má být pro lidi jako já. Přesto do něj nevstoupím

Druhý pilíř má být dle úředníků ministerstva financí postaven přesně pro lidi jako já. Přesto do něj rozhodně nevstoupím.

Mám k tomu tři důvody. Druhý pilíř mi nepřináší zajímavé zhodnocení, omezuje mě v nakládání s vlastními penězi a nepřináší žádnou reálnou garanci proti rizikům.

Vizitka Jiří Paták (1981) Vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově.

Absolvoval stáže u Light Waves Concept a Goldman Sachs v New Yorku.

Krátce po dokončení studií zakládá svou první firmu na zprostředkování hypoték.

Do II. pilíře nevstoupí.

Jako drobný investor mám k dispozici celou plejádu komerčních produktů, které mi v dlouhodobém časovém horizontu přinesou mnohem vyšší zhodnocení. Podílové fondy, komodity nebo nemovitosti - pokud vyberu pouze ty známější - mají výrazně vyšší výnosový potenciál, než fondy druhého pilíře. A že výnosy nejsou garantovány? To stejné platí i o druhém pilíři. Pokud tedy budu zacházet se svými penězi racionálně, rozdělím je mezi více komerčních produktů, budu mít v důchodu jednoduše více. Proto je nedám do druhého pilíře.

Jako člověk, který vyrostl již v tržním prostředí, absolutně nerozumím, proč by mé peníze měly být někde zmraženy po desetiletí. Když pominu řecké nebo maďarské scénáře, kdy stát penzijní fondy reálně znárodnil, a řeknu si, že se to v Česku stát nemůže, pořád se nemůžu dopočítat, kde je ta má výhoda. Pokud nemám likviditu, čekám vysoký výnos a záruky. Pokud tyto nedostanu, čekám naopak, že budu mít ke svým penězům neomezený přístup. Ale mít mrzký výnos, minimální záruky a jen vágní vizi, že za tři a půl desetiletí, pokud se toho dožiju, na mě budou čekat mé peníze, které jsem si celou dobu odpíral? Troufnu si říct, že je to nezajímavá nabídka nejen pro mě, ale i pro zbytek mých vrstevníků.

I kdybych zavřel obě oči, oželel výnosy i likviditu, jaké garance mi druhý pilíř přináší? Vzhledem k tomu, že iniciátorem je stát a jedná se o něco tak zásadního, jako jsou penze, čekal bych jistoty na každém kroku. Co ale vidím, je, že se reformy neúčastní významné fondy, že se opozice chystá po volbách druhý pilíř zrušit, že účastníků nebude milion, jak si ministerstvo maluje, ale v lepším případě nízké stovky tisíc. Do toho přichází zvyšování státního dluhu, eurokrize a samozřejmě korupce. Jeden každý z těchto důvodů stačí na to, abych se o své peníze bál a druhému pilíři se vyhnul obloukem.

Tyto řádky nejsou názorem finančního experta, ale pouhým vyjádřením selského rozumu člověka, pro kterého je reforma údajně připravena. Pokud mám své peníze státu svěřit, čekám za to zajímavý výnos, neomezený přístup k úsporám a garance proti rizikům. Protože se mi v druhém pilíři nedostává ani jednoho, určitě do něj nevstoupím a na penzi si budu šetřit jinak a lépe.