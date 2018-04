Názory odborníků na současnou krizi

Vzhledem k tomu, že téměř každého z vás zajímá, jaký dopad bude mít americká krize na český trh, zeptali jsme se několika finančních analytiků, co můžeme na tuzemském finančním trhu v následujícím období očekávat.



Odborníkům jsme položili následující otázky:



1. Jaký bude dopad americké krize na peněženky lidí v České republice?

2. Jsou v ohrožení některé finanční skupiny, které působí i na českém trhu?

3. Co teď dělat s volnými penězi?



V následujícím textu si přečtěte odpovědi:



Marek Hatlapatka

Cyrrus



1. Banky, i když to nerady přiznávají, budou nuceny zpřísňovat podmínky poskytování úvěrů. V žádném případě se však nemusíme v České republice obávat nějaké závažné krize v rozsahu toho, co se děje v USA či například ve Velké Británii. Dopad očekávám především zprostředkovaný.



Potíže se negativně promítnou do výkonnosti americké ekonomiky a na její spotřebě je do značné míry závislý export ze zemí Unie, proto lze čekat přenos problémů i na místní ekonomiky, do nichž zase vyvážíme my. Útlum růstu české ekonomiky se může projevit například mírným růstem nezaměstnanosti.



2. Obrovskou výhodou českých bank je, že jejich úvěrové aktivity jsou dostatečně kryty vklady a banky se nemusí spoléhat na mezibankovní trh. Při nejhorším se krize projeví tak, že nebude tak rychle růst zisk. Není však třeba se bát existenčních problémů.



3. Psychologie trhu nyní velí prodat akcie, nicméně zvláště u dlouhodobých investorů bych doporučoval vyvarovat se unáhlených řešení. I proto, že příliš jiných investičních příležitostí, které by aktuálně byly zajímavé, na trhu není.



Markéta Šichtařová

Next Finance



1. Dopad krize již pozorujeme v podobě hospodářského zpomalování. Problémy Spojených států se přenášejí do eurozóny – v Americe uhasíná hospodářská aktivita a Evropa tu má nižší odbytové příležitosti.



Následná nižší kupní síla v eurozóně se zase odráží v hospodářských výsledcích českých exportérů. Druhým kanálem, jak se do Česka krize šíří, jsou akciové a dluhopisové trhy a rostoucí mezibankovní úrokové sazby.



2. České pobočky jako takové ohroženy nejsou, ale jejich mateřské banky ano. To může vést ke stažení kapitálu z českých dcer a jejich následnému kapitálovému oslabení.



3. Záleží na povaze a finančních možnostech toho kterého investora. Kdo se nebojí riskovat a má dost peněz, ten se asi bude chovat (či měl by se chovat) úplně jinak než drobný střadatel, který vložil všechny životní úspory do podílového fondu. Proto na tuto otázku nemohu odpovědět – bylo by to z mé strany velmi neseriózní.



Jediné, co mohu říci, je prognóza vývoje finančních trhů. I ta je těžká vzhledem k enormně velkému počtu neznámých. Nicméně předpokládáme, že akciové trhy ještě nejsou z nejhoršího venku a jejich pokles může ještě trvat. Nebo může přijít několik dní růstu a pak se pokles může znovu obnovit.



Krátkodobé úrokové sazby po celém světě v nejbližších dnech ještě porostou, ale centrální banky budou nuceny snižovat jejich signální úrokové sazby. Takže zejména u delších splatností dojde k poklesu úrokových sazeb. Z dlouhodobějšího pohledu by na tom tedy měly vydělat spíš dluhopisy a dluhopisově orientované fondy.



Lukáš Buřík

AWD Česká republika



1. Dopady krize pocítí drobní investoři. Zvláště pak ti, kteří zvolili rizikovější strategie zaměřené na akcie, ať už nakoupili akcie přímo, akciové podílové fondy, nebo investiční pojištění s hodně dynamickou taktikou.



2. Největší ztráty zaznamenávají ve světě banky, které se aktivně věnují investicím a obchodování. České bankovní domy jsou zaměřeny především na drobnou klientelu. O tom, že se americká finanční krize na českém bankovním trhu zatím nijak zvlášť neprojevila, svědčí i to, že české banky zaznamenávaly v první polovině letošního roku rekordní zisky.



Nemusí se bát ani klienti pojišťovny Amcico AIG. Americká vláda rozhodla poskytnout jí úvěr ve výši 85 miliard dolarů (zhruba 1,4 bilionu korun). Pokud by totiž AIG zkrachovala, znamenalo by to pro investory a celý finanční svět další masivní ztráty.



3. Akciové trhy ještě nejsou z nejhoršího venku, ale minulost již několikrát ukázala, že právě krize a propady akciových trhů jsou vhodnou příležitostí k nákupu. Ideální investice do akcií nastává v okamžiku "cenového dna". Kdy však trhy dna dosáhnou, o tom lze jen spekulovat.



Není zrovna jednoduché sledovat, jak investované peníze ztrácejí na hodnotě, přesto bych doporučil nedělat unáhlená rozhodnutí založená na emocích. V mnohých případech je nejlepší vyčkat, snaha o tzv. časování trhu a přesouvání prostředků z jedné skupiny aktiv do druhé se v drtivé většině případů míjí účinkem. Tím, že investor svoji investici odprodá za nižší cenu, než ji nakoupil, zakonzervuje svoji ztrátu.



Miriam Hanáková

Benefita



1. Zpomalí-li americká ekonomika svou výkonnost, bude to mít dopad i na evropskou (i českou) ekonomiku. To může znamenat snížení výroby, zvýšení nezaměstnanosti, reálné snížení mezd a důchodů.



Zastavit recesi se pokouší jak Amerika, tak Evropa povzbuzením investic – a to snížením úrokových sazeb úvěrů, tedy zlevněním peněz a dalšími opatřeními, která zase povzbudí spotřebu – například snížení daní a podobně.



2. Aktuální situace na trhu je úplně nová – ještě nikdy se krize tohoto rozsahu v Americe neprolila tak rychle do ostatních zemí světa. Proto budou pravděpodobně nové i důsledky tohoto stavu.



Konkrétní finanční instituce v Česku můžou být prostřednictvím svých akcionářů (matek) propojeny s americkým finančním trhem, a proto můžou více nebo méně podléhat těmto vlivům.



Amcico AIG Life je pojišťovna zřízená podle českého obchodního práva a podléhá kontrole a dohledu ČNB – přestože je vlastněna zahraničním akcionářem. Je to právě ČNB, která sleduje kapitálovou přiměřenost pojišťovny a její schopnost dostát svým závazkům a která v případě, že nejsou naplněny regule zákona, může pozastavit operace spojené s uzavíráním smluv a třeba i nařídit převod pojistného kmene na jinou pojišťovnu.



3. Bezpečné jsou vklady v neinvestičních bankách a stavebních spořitelnách (u bank je dobré zjistit, zda vlastník banky má podnikatelské cíle a investice v Americe), peníze investované v nemovitostech.