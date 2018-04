Neberte ostatním prostor, nezahánějte je do úzkých

Podle postoje poznáte sympatie

To, jestli stojíme blízko, nebo jsme oddáleni, vyjadřuje vzájemný vztah lidí. V pracovních vztazích, zejména mezi nadřízeným a podřízeným se očekává větší odstup než vzájemně mezi kolegy.

Pro každý druh setkání, ale i debaty je určena jiná osobní zóna, kterou je potřeba dodržovat, aby vzájemný rozhovor byl příjemný oběma stranám. Každému z nás je příjemnější jiná vzdálenost. V sobě máme určené určité hranice, vzdálenost, za kterou druhé nepustíme. To poznáme nejlépe, když vidíme, že druhá strana ustupuje zpět. V tu chvíli nám musí být jasné, že náš kontakt s ním je příliš úzký a my jsme mu tak narušili osobní zónu. Dávejte si proto pozor, řeč těla prozradí vše.

Samozřejmě že v přeplněném dopravním prostředku či ve výtahu nelze dodržovat tyto osobní zóny tak, jako na volnějším prostranství při běžném rozhovoru. Často je nám tento způsob nepříjemný, hlavně u lidí, kteří nedodržují osobní hygienu, nebo si rádi držíme odstup od druhých i v běžném životě. Při běžném pozdravu dodržujeme větší vzdálenost než při intimnějším pozdravu, kdy stojíme v těsné blízkosti zdraveného. Líbat na tvář nebo na rty se můžeme pouze s člověkem, kterého známe důvěrněji a víme, že neriskujeme žádný trapas.



Osobní zóny

Intimní - tam si pouštíme sobě nejbližší osoby

Osobní - pro přátele, kamarády

Společenské - pracovní, obchodní jednání

Své sympatie vyjadřujeme také podle postoje a gestikulace, kterou zvolíme. Vnímavý člověk by tak měl rychle odhadnout, jakým směrem se bude hovor ubírat, jestli bude přátelský, nebo více formální.

Během rozhovoru je vhodné mít kolem sebe takový prostor, který nám umožňuje volněji se pohybovat a gestikulovat. Někteří lidé se druhých během hovoru dotýkají, což nemusí být vždy na místě nebo příjemné. Dodržování osobní zóny je důležité, i když sedíme u pracovních stolů, na obědě nebo na večeři.

Delší vzdálenost udržujeme od ostatních v případě, že hovoříme k více lidem, na zasedání, v sále, kde jsme se stali řečníky apod. I zde je ale třeba dodržovat pravidla neverbální komunikace.

Jiný kraj, jiný mrav

Protože dnes již velmi často cestujeme i do zemí, kde jsou jiné mravy, jiné rituály, měli bychom mít na paměti, že je vhodné dodržovat místní zvyklosti a přizpůsobit se jim. To svědčí nejen o našem dobrém společenském vystupování, ale dáváme tímto také najevo, jak si vážíme druhých. U nás se běžně dodržuje vzdálenost cca 70-100 cm, zatímco například v arabských nebo asijských zemích je daleko těsnější. Pravidla v těchto zemích jsou daná náboženstvím a my bychom je měli plně respektovat.