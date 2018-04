Neberte si víc kreditních karet, radí odbornice

Abyste veseleji utráceli, nabízejí banky různé věrnostní programy. A lidé na to slyší. Podle průzkumu GE Money Bank je průměrná vánoční útrata s normální kreditkou 7 077 korun, s věrnostní kartou lidé utratí 27 151 korun.

Zbytečné nákupy však nejsou jediným problémem kreditních karet. Otázky, které v souvislosti s nimi řeší čtenáři, jsme předložili Andree Běhálkové z občanského sdružení na pomoc lidem v majetkové tísni SPES.

Mám kreditní kartu a nezvládám dodržet bezúročné období. Co mám dělat?

Hlavním pravidlem je, abych dluh na kreditní kartě byla schopná uhradit každý měsíc ze své výplaty a vejít se tak do bezúročného období. Proto by si měl každý nastavit správně výši úvěrového rámce. Doporučuji nemít na kartě větší limit, než půlku měsíčního příjmu.

Pokud nastane situace, že nezvládáte dodržet bezúročné období, určitě nedoporučuji překrýt toto přečerpání jiným úvěrem, ale pomalu a pravidelně umořovat dluh včetně úroků.

V obchodě nefungoval terminál, tak jsem vybrala peníze z bankomatu a zboží zaplatila hotově. Ačkoli mám sjednané bezúročné období, banka mi úroky účtovala hned. Je to správně?

Většina bank u svých kreditek do bezúročného období nezahrnuje výběry peněz z bankomatu. Banka je tedy nejspíš v právu. Přesně se to dozvíte ve smlouvě.

Poštou mi přišla kreditní karta a přitom mi ještě nebylo osmnáct let. Můžu ji používat?

V takovém případě by měli smlouvu podepsat zákonní zástupci nezletilého. Přestože se dnes spousta společností zaměřuje svými produkty na nezletilé, tak je potřeba podpisu dospělé osoby.

Nechci už kreditní kartu používat, jak se jí můžu zbavit?

Každá společnost má trochu jiná pravidla na výpověď smlouvy, nicméně je vždy potřeba vyrovnat veškeré závazky a dát písemnou výpověď. Jak dlouho předem ji musíte odeslat, to se dozvíte ve smlouvě, ve které jste si vydání kreditní karty sjednali.

Mám čtyři kreditní karty, začínám se ztrácet v půjčkách, které jsem si na nich pořídil. Jak se mám nejlíp zachovat?

Jestli zatím zvládáte splácet, byla by vhodná konsolidace. Některá z bank, která nabízí konsolidaci půjček s vámi uzavře smlouvu na půjčku, kterou splatíte dosavadní závazky na kreditkách. Výsledná splátka bude menší, ale musíte počítat s tím, že budete splácet delší dobu a pravděpodobně přeplatíte víc než u původních úvěrů.

Důležité je vědět, že když už máte problémy se splátkami, konsolidace v bance nebude možná. Objevuje se sice spousta nabídek, ve kterých někdo slibuje půjčku i těm, kdo jsou uvedeni v registru nebo je na ně vyhlášena exekuce, ale v praxi to bývají úvěry nekalé. Slíbí vám sice půjčku, vyinkasují nemalý poplatek, ale pak s vámi podepíší jen smlouvu o zprostředkování úvěru.

V závěru se pak dozvíte, že nesplňujete podmínky a půjčka vám neposkytnou, nebo ji nabídnou jen ve směšně malé výši, která mnohdy nepřevyšuje poplatek, který jste už zaplatili.