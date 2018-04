Hesla a jejich slabiny, jež vaše peníze a platební karty nejistí

Beruška, sluníčko, miláček, princezna, frodopytlik. To jsou podle průzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) jedna z nejčastějších hesel, která používají v Česku ženy do 30 let. Ve vzorku 4 000 osob bylo každé z nich nalezeno víc než dvacetkrát. Stejně jako pokus o kryptogram necummucen ci kolikdebil123. Heslová fantazie opravdu není veliká, přitom jde ve světě financí docela o hodně.

Především jde o peníze na bankovních účtech spravovaných přes internet. O nákupy, které vaším jménem a vaší kartou může někdo udělat. O půjčku, kterou si někdo vezme na váš účet. O vaše soukromí a pověst, když se někdo rozhodne vám cíleně ublížit...

A ačkoli si všichni myslíme „proč by se někdo s prolamováním počítačového zabezpečení zajímal zrovna o mě?“, stát se to prostě může. A i když třeba nedojde na podvodné půjčky, zavirovaný počítač také není žádné terno. Vzhledem k tomu, že mobil dnes dokáže již téměř totéž co osobní počítač, je nezbytné ho stejným způsobem také zabezpečit.

Takže je namístě začít se v praxi opravdu řídit pravidly, která mnohý z nás tuší, málokdo je však opravdu důsledně praktikuje.

1. Stanovte si dobré heslo

Heslo by mělo mít alespoň osm znaků. Nemůže jít o smysluplné slovo a už vůbec by to neměla být jména dětí, mazlíčků a podobně. Kombinujte malá a velká písmena, číslice a třeba i znaky *, §, #... Že je takové heslo nezapamatovatelné?

Zkuste mnemotechnickou pomůcku. Co třeba heslo VS4o2dvnssjTL = první písmena z oblíbeného popěvku s tím, že třetí a páté písmeno je nahrazeno číslem podle pořadí v abecedě a první a poslední dvě písmena jsou velká. V našem případě Vracaja Sa 4om od 2 etléma do vsetína nesol som sa jak Ta Laňka. Vytvořte a zapamatujte si systém, písničky (citáty, knihy...) můžete obměňovat.

2. Používejte alespoň tři hesla

První tajné heslo: pro váš počítač a internetové bankovnictví. Toto heslo musí mít nejvyšší bezpečnost, nikdy si ho neukládejte do automatických voleb v prohlížeči. Nepište si ho na kartičku a nenechávejte v horní zásuvce pracovního stolu. Nikomu ho neříkejte, nikdy a nikomu neposílejte e-mailem ani nevyplňujte jinam než na stránkách internetového bankovnictví své banky.

Druhé tajné heslo: e-mail, úložiště hesel a Facebook (i ostatní sociální sítě). Zásady platí stejné, jako je uvedeno výše, ale heslo by mělo být jiné.

Ostatní hesla: registrace do obchodů, na stránky médií, spolků... Pro tyto příležitosti si zvolte třetí heslo. Není problém uložit si hesla do prohlížeče, případně se můžete přihlašovat prostřednictvím (dobře zabezpečeného) Facebooku či speciálního úložiště – například Moje ID, Keepass, Password Safe.

Úložiště fungují tak, že se zaregistrujete se u služby. Budete mít jedno přihlašovací jméno a jedno heslo. Jeho prostřednictvím služba potvrdí vaši identitu třetí straně, aniž by jí prozradila vaše přihlašovací údaje. Obdobně funguje například přihlašování prostřednictvím Facebooku či Twitteru.

VIDEO: Zákeřní piráti vás chtějí obrat přes Facebook Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

3. Heslo měňte

Pokud vás vaše internetové bankovnictví ke změně aktivně nevybízí častěji, zkuste si dát „závazek“, že vždy alespoň při narozeninách uděláte heslovou rošádu. Bezpečnostní odborníky sice možná jímá hrůza (doporučovali by jednou za dva měsíce), ale popravdě, jestli jste měnili hesla naposledy před několika lety (jak to dělá řada lidí), je změna jednou za rok slušným pokrokem.

4. Mlčte jako hrob

Hesla nikomu neříkejte. Není to projevem partnerské nedůvěry, jak by mohl někdo mylně interpretovat. Měli bychom si zažít, že hesla jsou navýsost soukromá záležitost. Protože u zabezpečení podobně jako v jaderné elektrárně platí, že nejslabší článek řetězu je lidský prvek.