Nebezpečně bezpečných 15 %

Od konce září nabízejí všechny pobočky ČSOB nový produkt pod obchodním názvem ČSOB Spořící program Maximal Invest 2. Jde o jednorázově placené investiční životní pojištění s minimálním pojistným (vkladem) ve výši 30 000 Kč. Tento program klientům umožňuje investovat do zajištěného fondu a současně být pojištěn pro případ závažné zdravotní komplikace.



Investiční horizont programu je stanoven na 6,5 roku. V případě úmrtí, plné invalidity a nebo vážné nemoci v prvním roce trvání pojištění je garantována návratnost vkladu. V dalších letech trvání programu bude v těchto závažných situacích vyplacena aktuální hodnota investice (vklad snížený o poplatky a navýšený o dosažený výnos). V případě plné invalidity následkem úrazu kdykoliv v průběhu trvání pojištění je navíc vyplaceno pojistné plnění ve výši jednorázového vkladu, maximálně však 500 000 Kč.

G arance 15 % je ve skutečnosti 1,12 % p.a.





Princip spořícího programu je následující: ze zaplaceného vkladu bude odečten tzv. alokační poplatek, který činí 4 % při vkladu do 499 999 Kč, 3 % při vkladu od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč, a nebo 2 % při vkladu nad 2 000 000 Kč. Dále je vklad snížen o správní poplatek, jehož výše v současnosti činí 240 Kč ročně. Pokud tedy bude učiněn vklad například ve výši 100 000 Kč, bude převedeno 95 760 Kč na podíly programu investování.



Zbývající pojistné je investováno do fondu ČSOB Světový Click+ 14 denominovaného v korunách (s investicí není spojeno kursové riziko). Ten se neprodává samostatně, ale slouží výhradně k nákupu podílů v rámci programu Maximal Invest. Upisovací období fondu je pouze do 19. listopadu 2004. Vstupní věk není prakticky omezen, neboť je stanoven v rozpětí 18 – 91 let.





Název fondu: Fund Partners

CSOB World Click Plus 14 Upisovací období: 27.10.2004 - 19.11.2004 Složení koše: indexy S&P 500 (50%) + DJ Euro Stoxx 50 (50%) Minimální výnos za období (období = 1 rok): 0% Maximální výnos za období: 6% Minimální výnos při splatnosti: 15% Maximální výnos při splatnosti: 6krát maximální výnos za období = 6 * 6,0 = 36 %

Zdroj: ČSOB

U výše uvedeného fondu je garantováno minimální zhodnocení ceny podílu na konci programu ve výši 15 %, což je 2,17 % p.a. Maximální zhodnocení může dosáhnout 36 %, tedy 4,84 % p.a. Při stotisícovém vkladu bude tedy hodnota pojištění na konci programu při nepříznivém vývoji kapitálových trhů dosahovat částky přibližně 108 800 Kč. Při optimistické variantě bude hodnota fondu činit cca 129 000 Kč. To vše za předpokladu, že nedojde ke změně poplatků.

Spořící možnosti ČSOB programu Vklad klienta Minimální zhodnocení* Maximální zhodnocení* 100 000 Kč 108 800 Kč 129 000 Kč 300 000 Kč 330 100 Kč 391 200 Kč 500 000 Kč 557 100 Kč 660 100 Kč

* po odečtení všech poplatků a za předpokladu, že nedojde k jejich změně v průběhu trvání smlouvy; výpočty zaokrouhleny

Zdroj: Fincentrum

Kdo nechce čekat na konec programu, má od druhého roku trvání pojištění možnost část naspořených prostředků odčerpat. Tyto tzv. částečné výběry jsou ovšem zpoplatněny od 1 % do 4 % z hodnoty výběru v závislosti na délce trvání programu. Rovněž minimální výše výběru je stanovena na 4 800 Kč. Kromě částečného výběru prostředků je možné toto pojištění vypovědět. V takovém případě je však účtován poplatek ve výši 1 % až 5 % z hodnoty pojištění v závislosti na délce trvání programu.

Podstatnou skutečností pro určení výhodnosti tohoto programu ovšem je, že výnos z investičního pojištění je na rozdíl od přímé investice do zajištěných fondů zdaňován. Při dožití je uplatněna srážková sazba daně ve výši 15 %, při výpovědi dokonce 25 %. Námi uvedený klient, který vloží do tohoto programu 100 000 Kč, obdrží za 6,5 let nejméně cca 107 500 Kč po zdanění a svůj vklad tak bude mít zhodnocen nejméně o 1,12 % p.a., což je velice nízká garance. To samozřejmě za předpokladu, že nedojde ke změně zdanění výnosu životního pojištění.

S rovnání s pojištěním





Úrazové pojištění vás ani vaši rodinu dostatečně neochrání.

Více ZDE .

Spořící program ČSOB tedy přináší pojištěným alternativu k investičnímu pojištění s vazbou na různé fondy, kde pojištěný má možnost si sám „zajištěný fond“ vytvořit rozdělením pojistného do fondu peněžního trhu a do akciového fondu . Výhodou tohoto programu je otevřená poplatková politika (nejsou skrývány poplatky, jako je tomu u některých pojištění). Chce-li však klient získat garanci zhodnocení, je pro něj výhodnější klasické pojištění se zaručenou pojistnou částkou pro případ dožití. Očekává-li klient ze životního pojištění vyšší výnos, lepší vyhlídky má u běžného investičního pojištění, kde si může strategii investování libovolně zvolit.

Lze tedy učinit závěr, že marketingově prezentovaný garantovaný výnos bývá značně znehodnocen nejrůznějšími poplatky. Například v tomto případě: na první pohled zajímavý jistý výnos fondu ve výši 15 % po 6,5 letech je pro vklad 100.000 Kč ve skutečnosti výnosem 2,17 % p.a., resp. 1,84 % p.a. po zdanění. Zahrneme-li poplatky za pojištění, dosáhne jistého výnosu ještě nižšího. Sjednat samostatné pojištění (např. pojištění plné invalidity následkem úrazu stojí u téže pojišťovny v průměru 240 Kč) a investovat jinde, je stále výhodnější než platit kombinovaný produkt.

Je pro Vás zajímavá kombinace životního či úrazového pojištění se zajištěným fondem? Těšíme se na Vaše názory.