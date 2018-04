Nebojte se částečného úvazku

Chodit do práce na čtyři hodiny denně! To je přání nejedné maminky s malými dětmi, protože jí starost o rodinu zatím nedovolí pracovat na plný úvazek. Podobně jsou na tom studenti - vedle získávání vědomostí si musí přivydělat. I lidé bez práce se zajímají o částečný úvazek. Je totiž lepší než žádný.



V poslední době se o částečné pracovní úvazky zajímají především ženy na rodičovské dovolené. Často se na podobné práci dohodnou se svým zaměstnavatelem. Nejenže pak pár hodin denně pracují, ale navíc neztratí kontakt se svým pracovištěm a novinkami v oboru. K tomu mají čas věnovat se rodině.

„O částečné úvazky se zajímají studenti i lidé, kteří se tak snaží řešit přechodnou nezaměstnanost,“ říká Lenka Vojtíšková z personální agentury New People.

Dodává, že pokud je zaměstnavatel s pracovníkem spokojen, může mu časem nabídnout i hlavní pracovní poměr. Ředitel importní potravinářské společnosti Jiří Kadeřábek její slova potvrzuje. „Loni jsme nabídli částečný úvazek dvěma studentům posledního ročníku vysoké školy. Začínali od nejnižších pozic. Během roku se pak seznámili s celým chodem firmy. Protože se osvědčili, zaměstnali jsme je na plný pracovní úvazek.“ Zaměstnavateli tak odpadl proces seznamování nováčků s chodem společnosti, firemními zvyklostmi a absolventi mohli hned pracovat na konkrétních úkolech.



Č ástečných úvazků je málo



V řadě západoevropských zemí je práce na částečný úvazek běžnou záležitostí. Nevyhýbají se jí tam ani muži. V Česku je však takové „poloviční“ zaměstnání stále upozaděno. Proč? Hlavně z důvodu nízkého finančního ohodnocení. Pak z obavy pracovníků před menší právní ochranou tohoto typu pracovního poměru (dohoda o práci, dohoda o pracovní činnosti). Navíc si na trhu práce může zájemce o částečný úvazek většinou vybírat z profesí, které nevyžadují velké vzdělání. „Nejčastěji nabízejí taková místa společnosti, které pravidelně pořádají kampaně či projekty, na něž je potřeba vyšší počet pracovníků,“ dodává konzultantka Milena Böhmová z agentury New People.



S dílejte své místo





Nemůžete-li najít práci na částečný úvazek, dohodněte se se zaměstnavatelem na sdílení místa. Co to znamená? Paní Alena Havlová pracuje jako asistentka ředitele středně velké počítačové firmy. Po mateřské se z rodinných důvodů nemohla vrátit k práci na plný úvazek. Ve stejné době se po dlouhodobé nemoci vrátila do práce i její kolegyně Jana Kolářová. Jenže jí zdravotní stav neumožňoval pracovat celých osm hodin. Ale jejich nadřízený nechtěl přijít o dvě svědomité pracovnice, a tak jim nabídl možnost sdílet práci na pozici své asistentky. Dvě ženy tak sdílejí pracovní povinnosti vztahující se k jednomu pracovnímu místu. Z toho vychází i stejný podíl na mzdě a dalších náležitostech. Tento způsob práce lze vykonávat jako běžný poloviční úvazek - denně docházíte do zaměstnání na stanovený počet hodin, kde vás pak střídá kolega či kolegyně, se kterou sdílíte pozici. Podle dohody můžete například pracovat v téže funkci na plný úvazek jeden týden vy a druhý týden váš kolega či kolegyně.



Zaměstnání na částečný úvazek



VÝHODY



- méně zdravotních problémů spojených s prací

- soulad soukromého a pracovního života



NEVÝHODY



- méně příležitostí k postupuv kariéře

- menší mzda, omezený přístup k firemním příspěvkům