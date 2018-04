Nebojte se dát v práci šanci matkám, seniorům či cizincům. Vyplatí se vám to

Takové snažení označují personalisté pojmem „diversity management“. Vychází z anglického diversity, které znamená rozmanitost. „Společnost, která uplatňuje prvky diversity managementu, má výhodu oproti konkurenci. Její zaměstnanci přinášejí různé pohledy na řešení problémů,“ vysvětluje Pavla Schauerová z projektu HRDI - Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů, jenž se snaží s výhodami diverzity seznamovat veřejnost.

Různé pohledy ovlivní výsledek

Pavla Schauerová dává konkrétní příklad. Pokud automobilka vyrábí nový vůz, je výhoda, jestliže se na jeho vývoji podílejí matky malých dětí, starší zaměstnanci či třeba handicapovaní designéři. Všichni dokážou z vlastní zkušenosti posoudit, co jim na jiných autech chybí či naopak překáží. „Vznikne tak automobil, který osloví více možných zákazníků,“ tvrdí Schauerová. Připomíná i další ekonomickou výhodu diverzity: „Přináší úspory zejména při náboru a výběru zaměstnanců. Pokud firma přistupuje k různým pracovníkům individuálně, zvyšuje jejich pocit sounáležitosti a už nemají potřebu odcházet pryč a hledat si jiného zaměstnavatele.“

Národnost nerozhoduje

V servisním centru společnosti IBM v Brně pracuje přes dva tisíce zaměstnanců. Pocházejí ze 70 zemí a hovoří 30 různými jazyky. Právě IBM je jednou z firem, které si na co nejpestřejším týmu zakládají. „Takové multikulturní prostředí je ideální pro rozvoj talentů,“ říká personální ředitel Petr Draxler. Čím více omezení si firma při výběru lidí stanoví, tím větší je pravděpodobnost, že jí unikne ten nejschopnější pracovník. Platí to tím více, čím rychleji se ve světě různé kultury mísí. Ve snaze o rozmanitost nabízejí zaměstnavatelé programy i pro matky s dětmi, handicapované či seniory. Umožňují jim pracovat z domova či využívat pružnou pracovní dobu. IBM jde podobně jako některé další firmy ještě dál. Nechce přijít ani o talenty s menšinovou sexuální orientací. V rámci společnosti existuje komunita EAGLE, Aliance pro homosexuální, bisexuální a transsexuální zaměstnance. „Účast v komunitě je samozřejmě dobrovolná a anonymní. Je to prostor pro vzájemné setkávání a řešení společných problémů,“ přibližuje Petr Draxler. EAGLE dohlíží na to, aby zaměstnanci nebyli diskriminováni, a snaží se o této problematice informovat ostatní. Česká pobočka EAGLE vznikla na přání zaměstnanců před dvěma lety.

Na odlišnosti se nevyptáváme

Má firma zjišťovat národnost, etnickou příslušnost, počet dětí či sexuální orientaci zaměstnanců, aby je pak mohla vhodně „namíchat“? Zákon takové otázky přece zakazuje. Denisa Bellinger z právního oddělní společnosti HewlettPackard, která se k diversity managementu také hlásí, zdůrazňuje, že takhle se na rozmanitost dívat nedá. „Opravdu se zaměstnanců nevyptáváme na jejich odlišnosti,“ říká. Firma si nemá předem plánovat, kolik seniorů či homosexuálů zaměstná, a pak je za každou cenu shánět. Postup je opačný: Předem se snažit odstranit všechny bariéry, tedy to, co vytipovaným skupinám zaměstnanců může v práci překážet. Pokud jejich zástupci dostanou příležitost se k různým překážkám vyjádřit, mohou dát vedení firmy podněty na jednotlivá opatření. I když zaměstnavatel s nadšením vítá životopisy matek malých dětí či tělesně postižených uchazečů, pokud jim neumožní pracovat z domova, regenerovat se v lázních nebo pracovat na částečný úvazek, těžko přiláká nové talenty z jejich řad a zabrání jejich odlivu.

Více informací najdete na internetové adrese: www.diversity-management.cz