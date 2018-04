Nebojte se derivátů: 1. díl - Futures

Určitě se ptáte, proč byste se měli zajímat o deriváty. Dáme vám stručnou a jasnou odpověď: investice do derivátů je nyní více aktuální než kdy jindy. Mnohaletý býčí trend na akciovém trhu skončil v roce 2000 a byl vystřídán trendem medvědím. Výhled na nejbližší měsíce neskýtá příliš optimismu, proto lze v akciích čekat zanedbatelný nebo dokonce záporný výnos. Úrokové sazby jsou také velmi nízko (sazby na dolar dokonce nejníže za posledních 40 let!). Na čtyřicetiletém minimu se nyní nachází i výnosy amerických dluhopisů. Letos došlo či mělo by dojít k vytvoření cenových minim u mnoha komodit a nastartování růstových trendů. V roce 2003 by pak mělo dojít k jejich akceleraci.

1. díl: Futures

Futures kontrakt je dohoda mezi dvěma stranami o nákupu/prodeji podkladového aktiva (například ropy, zlata, kukuřice, akcií, měny, dluhopisů) ve stanovený den za předem stanovenou cenu. Vše, co se týká futures kontraktu, je pevně specifikováno burzou, výjimku tvoří kurz. Kurz je to, co vzniká působením nabídky a poptávky na obchodním parketu – pitu – nebo v elektronickém obchodním systému.

Možná se vám to zdá komplikovanější, než to ve skutečnosti je. Tak to často u definic bývá. Přibližme si nejdříve princip klasického obchodu s okamžitým termínem dodání – spotového obchodu. Dostal jste chuť na ovoce a jdete do obchodu koupit si banány. Vyberete si do nákupního košíku banány a vyrazíte k pokladně, zde zaplatíte vybrané zboží, které je nyní vaším majetkem a odnesete si je domů. Výměna zboží i platba proběhly v současnosti. Futures obchod je něco podobného s tím rozdílem, že vyberete zboží, dohodnete cenu, ale zaplatíte a odnesete si je až v budoucnu. To je důvod, proč se futures kontrakt někdy nazývá kontraktem s odloženým termínem dodání. Jak by to tedy vypadalo v obchodě? Dorazíte do obchodu, vyberete si banány a oznámíte pokladníkovi: „Chci nakoupit tyto banány zítra za cenu, kterou si dohodneme dnes.“ Pokladník souhlasí a zaváže se vám za dohodnutou cenu prodat banány zítra. Když se do obchodu vrátíte druhý den, zaplatíte smluvenou cenu a odnesete si zboží. Je jedno, jestli se během noci nějak cena banánů změnila.

Co je specifikováno burzou?

Termín a způsob dodání

Množství

Kótace

Kvalita

V příštím díle se více dozvíte nejen o vzniku nejvýznamnější komoditní burzy ve Spojených státech, ale ukážeme vám i to, jakým způsobem může být obchod na burze uzavřen.