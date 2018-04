Nebojte se derivátů (2. část). Kontrakty na úrokové míry

Na trhu finančních derivátů působí různé skupiny subjektů, které se liší svým zaměřením, respektive cílem. Jedná se v první řadě o velké institucionální investory, dále pak market makers (tvůrce trhu), hedge funds nebo sofistikované investory a jiné méně sofistikované spekulanty.

Velké instituce vyžívají těchto nástrojů převážně k tomu, aby si zabezpečily své finanční pozice a redukovaly riziko. Market makers poskytují trhu likviditu vytvářením nabídky a poptávky. Spekulanti, kteří obchodují dle svých vlastních očekávání bez sofistikovaných modelů a analýz, mohou na jedné straně vygenerovat mimořádné zisky, ale na druhé straně se vystavují velkému riziku drastických ztrát. Naproti tomu sofistikovaní investoři nebo hedge funds používají speciální obchodní systémy, které jim umožňují dosahovat z dlouhodobého hlediska, pro daný stupeň rizika, nadprůměrné nebo i mimořádné výnosy.

Obchodní systémy těchto investorů jsou testovány na historických datech a pro vyhodnocení jejich atraktivity se používá tzv. Sharpe ratio, což je poměr mezi výnosem a směrodatnou odchylkou (nebo přesněji poměr průměrného výnosu mínus bezriziková úroková míra a směrodatné odchylky). S daným Sharpe ratio se dá správným nastavením „páky“ (velikosti pozice) a money managementu (změny pozice v závislosti na vývoji rizika trhu a jiných ukazatelů) optimalizovat investiční strategie individuálně pro každý subjekt.

Obchodování s futures kontrakty na úrokové míry

Pojďme se nyní blíže podívat na obchodování se Short-Term Interest Rate (STIR) kontrakty. Tyto kontrakty ve své podstatě zavazují obchodní strany k budoucímu zapůjčení peněz po dobu tří měsíců. Doba do vypršení kontraktů (time to expiration) se pohybuje od 1 měsíce až po dobu 10 let (u ED kontraktů, viz dále).

STIR futures se podobají u nás známějším forward rate agreements (FRA) s tím hlavním rozdílem, že okamžitý zisk nebo ztráta se připisují na účet investora každý den, ne až v okamžiku vypršení kontraktu. Tento proces, tzv. mark-to-market, je základním rozdílem mezi futures kontrakty obchodující se na burzách a forwardovými kontrakty, které se obchodují over-the-counter (kontrakty se uzavírají individuálně s investičními bankami).

Příklady obchodovaných STIR kontraktů:

1) Kontrakty EuroDollar (ED)

ED kontrakty se obchodují na Chicago Mercantile Exchange (CME). Jsou to kontrakty na LIBOR (London Interbank Offered Rate), což je tříměsíční úroková sazba na americký dolar, kterou si mezi sebou účtují nejlepší banky na světě. Tyto kontrakty se obchodují s expirací až 10 let a velikost jednoho kontraktu je 1 milión amerických dolarů. Například koupí kontraktu investor uzavírá dohodu, že za 10 let si půjčuje na tři měsíce 1 milión dolarů, s dnes danou úrokovou mírou. (Tuto dohodu lze pochopitelně kdykoliv rozvázat prodáním kontraktu.)

2) Kontrakty EURIBOR

Kontrakty EURIBOR jsou další rozšířené STIR kontrakty. EURIBOR jsou kontrakty na tříměsíční mezibankovní úrokovou sazbu v Euro. EURIBOR se obchoduje v Londýně na London Interbank Financial Futures Exchange (LIFFE). Velikost jednoho kontraktu je 1 milión EUR. Kontrakty se obchodují s expirací až 5 let.

3) Kontrakty na Short Sterling

Kontrakty na Short Sterling (anglickou libru) se také obchodují na LIFFE. Jsou to kontrakty na 3 měsíční mezibankovní úrokovou sazbu v anglických librách. Velikost jednoho kontraktu je 500,000 anglických liber. Kontrakty se obchodují s expirací až 5 let.

4) 90-Day Bank Bills futures

90-Day Bank Bills futures jsou kontrakty na 3 měsíční mezibankovní úrokovou sazbu v Australském dolaru. Tyto kontrakty se obchodují na Sydney Futures Exchange (SFE). Velikost jednoho kontraktu je 1 milión australských dolarů. Kontrakty se obchodují s expirací až 5 let.

Dále je na burzách možno obchodovat kontrakty na švýcarský frank, japonský jen a kanadský dolar.

Jakým způsobem se tyto kontrakty obchodují?

Technika obchodování těchto kontraktů se řídí podle charakteru burz, které mohou být buď plně elektronické nebo prezenční. Na prezenční burze se obchoduje metodou „open outcry“ (veřejného křiku).

Příkazy k nákupu či prodeji kontraktů zadá klient brokerské firmě, která jej zaznamená a předá ho komisnímu domu, ten jej okamžitě předává na parket burzy. Zde jej převezme telefonista a předává ho běžci (runner), jehož úkolem je co nejrychleji dodat příkaz na místo, kde se s daným kontraktem obchoduje. Místu se říká „pit“. Zde jej převezme pit broker, který se snaží s jiným pit brokerem uzavřít obchod metodou „veřejného křiku“. V případě, že se mu to podaří, zaznamená si s kým obchod uzavřel a jeho cenu. Běžec obdrží údaje o uzavřených transakcích a předá je telefonistům, jenž potvrdí komisním domům realizaci obchodu. Jako příklad mohu uvést obchodování Eurodollaru na CME.

Elektronické obchodování představuje pro obchodníka výrazně větší komfort, navíc zde může vystupovat i jako market maker, což má významný dopad především při obchodování s méně likvidními kontrakty. U méně likvidních kontraktů může například obchodování „z nabídky“ představovat velmi výraznou ztrátu, neboť spread mezi bid a offer (rozpětí mezi nákupním a prodejním kurzem) je několikanásobně vyšší než u kontraktů s vyšší mírou likvidity.

V současné době přechází většina světových burz na elektronickou formu obchodování a lze předpokládat, že do budoucna bude obchodování metodou open outcry zcela okrajové nebo dokonce úplně vymizí.

V další části, kterou přineseme koncem příštího týdne si představíme „Fixed Income Trading System“ pro obchodování STIR futures kontraktů vyvinutý a testovaný společností RSJ Invest. Chcete-li si přečíst úvodní část, klikněte zde.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s finančními deriváty? Investovali byste do těchto instrumentů, popřípadě kolik procent svého portfolia? Věříte, že investováním do finančních derivátů můžete vydělávat dlouhodobě nadstandardní výnos při srovnatelném riziku jako při investování do akcií? Uvítáme vaše názory.