Nebojte se derivátů (3.část). Obchodní systém na futures kontrakty s úrokovými mírami.

Zkoumáním historických cen na trhu s úrokovými sazbami lze vypozorovat, že dlouhodobý průměr delších výnosů do doby splatnosti je vyšší než kratších výnosů. Tento fakt lze vypozorovat na všech historických trzích. Je to způsobeno několika důvody. Jako příklad lze uvést důvod vyplývající z “liquidity preference theory”, která říká, že fyzické i právnické osoby preferují likviditu.U vkladů je za jinak identických podmínek výhodnější investovat na krátkodobé vklady než dlouhodobé, poněvadž investor může s finančními prostředky pružně disponovat. V případě půjčky je pro společnost obecně výhodnější dlouhodobá půjčka, která poskytuje mnohem větší pružnost než opakované krátkodobé půjčky, kdy se společnost vystavuje riziku zvýšení úroků , nebo dokonce riziku, že další půjčku nemusí dostat.

Z předchozího vyplývá, že průměrný (bezrizikový) výnos dlouhodobých finančních vkladů musí být vyšší než výnos krátkodobých vkladů, aby poptávka a nabídka po penězích byla v rovnováze. Toto pravidlo není v rozporu se skutečností, že občas můžeme pozorovat invertovanou výnosovou křivku, kdy krátké úroky převyšují dlouhé úroky. Tato situace obecně nastává z toho důvodu, že trh očekává pokles úrokových měr.

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že je možno velmi jednoduše získat určitý průměrný výnos půjčováním si na krátkou dobu, např. na 3 měsíce, a investováním těchto prostředků do dlouhodobých obligací.

Je však třeba si uvědomit, že při tomto postupu se investor vystavuje velkému riziku, kdy při zvýšení úrokové míry může utrpět velmi vysokou ztrátu. Například při vzestupu úrokové sazby o 0,5% může cena desetileté obligace poklesnout o 4%, což představuje okamžitou velkou ztrátu. Tato ztráta je ve skutečnosti díky pákovému efektu mnohonásobně vyšší než uvedená 4%.

Výnos/Riziko obchodního systému Fixed Income Trading Systém



Systém Fixed Income Trading System je vysoce sofistikovaný systém obchodování STIR kontraktů vyplývající z výše uvedeného faktu, že dlouhé úroky jsou v průměru vyšší než krátké úroky. Důležitá část systému Fixed Income Trading System je zajištění proti pohybu úrokových měr také pomocí STIR kontraktů.

Díky zajištění proti celkovému pohybu úroků je riziková prémie systému Fixed Income podstatně vyšší než u nesofistikovaném systému popsaném výše (půjčování krátkých peněz a investování na delší období).

Průměrný výnos systému Fixed Income Trading System nelze bez dalších předpokladů stanovit (jako ostatně u jakéhokoliv jiného systému). Závisí totiž na investorově averzi k riziku. Správné měřítko je tzv. Sharpe ratio (podíl očekávaného výnosu a rizika), které je u systému Fixed Income Trading System velmi vysoké.

Pro srovnání lze říci, že s rozumnou averzí k riziku dosahují průměrné výnosy systému desítky procent ročně. Se stejnou averzí k riziku lze dále říci, že pravděpodobnost, že po roce obchodování bude investor ve ztrátě, je 7.5%. Pravděpodobnost, že investor bude po roce prodělávat 12% nebo více činí 5%, a s pravděpodobností 2.5% bude investor prodělávat více než 26% své investice.

Čísla se ovšem výrazně mění s uplynulou dobou investice. Pravděpodobnost, že investor bude prodělávat po uplynutí dvou let je pouhých 2.5%. Pravděpodobnost, že ztráta bude po 2 letech 10% své investice nebo více je pouhých 1.5%.

S averzí k riziku odpovídající situaci právě popsané je minimální investice do systému Fixed Income Trading System přibližně 8 miliónů Kč. To je z důvodu velikosti STIR kontraktů – například jeden ED kontrakt má “face value” 1 milión amerických dolarů.

Pokud chce investor být více rizikově averzní (opatrnější), je to pochopitelně možné. Lze dosáhnout polovičního průměrného výnosu s pravděpodobností pouhých 2.5%, že po roce bude ztráta 10% nebo vyšší. V tomto případě se ovšem minimální investice zvyšuje na přibližně 15 miliónu Kč.

RSJ Invest obecně nedoporučuje agresivnější přístup. Je možné investovat i takovým způsobem, že investor vydělá v průměru 200% ročně. V tomto případě je ovšem realistické riziko až 50% ztráty po prvním roce investování. Pravda je, že s podobnou pravděpodobností je možný i zisk 600% ročně. Nicméně, pokud by měl investor velikou smůlu, je pravděpodobné, že by situaci nemusel psychicky zvládnout. To je pochopitelně individuální záležitost.

