Nebojte se derivátů: 3.díl - Derivátové burzy

USA tedy volí jinou cestu, a to paralelní, kdy vedle sebe existují tradiční burza a elektronika. Většina nově vzniklých kontraktů se obchoduje již jen elektronicky, ty starší zůstávají na parketu.

Tradiční parketové obchodování mimo skutečnost, že má své nepřekonatelné kouzlo, vyhovuje hlavně obchodníkům, kteří obchodují na parketu na svůj účet. Ty jsou často schopni využívat velmi krátkodobé psychologie na trhu a používat techniku, které se také někdy říká skalpování. Tato technika představuje velmi krátkodobé obchody, na nichž se vybírá nízký zisk s vysokou pravděpodobností.

Elektronické obchodování je rychlé, průhledné a rovné pro všechny účastníky trhu, jak velké tak i drobné. Každý účastník může (na rozdíl od parketového obchodování) i doma v obývacím pokoji vidět na monitoru informačního systému aktuální nabídku a poptávku. Je nepopiratelné, že elektronickému obchodování patří budoucnost.

Mezi nejznámější a největší derivátové burzy ve Spojených státech patří Chicago Board of Trade, kde se obchodují především futures a opce na americké vládní dluhopisy, akciový index Dow Jones, obilniny a olejniny. Další významnou burzou je Chicago Mercantile Exchange, kde lze obchodovat akciové indexy, například Standard & Poor´s 500, Nasdaq 100 a další. Dále zde nalezneme nejlikvidnější kontrakt na světě, a to tříměsíční eurodolar představující úrokovou míru na deposit jednoho milionu dolarů a v neposlední řadě se zde rovněž provádí kontrakty na maso. Poslední z místní trojice je Chicago Board of Options Exchange, kde, jak již z názvu vyplývá, se obchodují především opce na jednotlivé akciové tituly.

Společnou silou všech uvedených tří burz vznikla nová burza OneChicago, kde se budou obchodovat futures na akcie a některé oborové indexy. Trh zahájí činnost dne 25. října. Druhým americkým centrem je New York, kde sídlí New York Mercantile Exchange s divizí Comex. Zde můžete otevřít pozice na ropu, zemní plyn, topný olej, benzin, platinu, zlato, stříbro, měď a další. Poslední z velké americké pětky je New York Board of Trade, který sdružuje burzy New York Cotton Exchange a Coffee, Sugar & Cocoa Exchage. Co se zde obchoduje, to plyne nejlépe z názvů burz samotných, tedy bavlna, káva, cukr a kakao.

Dalším významným centrem je Evropa, kde kraluje burza Eurex s futures a opcemi na dluhopisy a evropské akciové indexy. Na paty mu šlape Euronext, jenž nedávno pohltil i londýnskou LIFFE. Zde lze nalézt zejména futures a opce na britský index FTSE, úrokovou sazbu LIBOR, ale i kakao a kávu robustu. V Londýně nalezneme i London Metal Exchange, největší trh s kovy na světě a International Petroleum Exchange, kde se obchoduje s ropou typu Brent, topným olejem a zemním plynem.

Protipól tvoří Japonsko, kde hlavní trhy tvoří Tokyo Grain Exchange, kde se obchodují obilniny, Tokyo Commodity Exchange s ropou, benzinem a kovy a nakonec Tokyo International Financial Futures Exchange s finančními futures.

U protinožců můžete obchodovat na Sydney Futures Exchange, a to především kontrakty na dluhopisy.