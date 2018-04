Nebojte se nákupů na dálku, nabízejí vám extra velkou lhůtu pro vrácení zboží

Příklad na odstoupení od smlouvy:

Paní Vlasta si 5. 5. 2008 objednala na základě inzerce v novinách bavlněný svetr růžové barvy. Po převzetí (10. 5. 2008) zjistila, že svetr má poněkud jiný odstín růžové, než byl v novinách, a rozhodla se využít svého práva a odstoupila od smlouvy. Co se odstoupením od smlouvy míní a jaké jsou povinnosti obou smluvních stran: V první řadě paní Vlasta musí dodržet lhůtu 14 dnů a vrátit zboží prodávajícímu. Lhůta 14 dnů se počítá od převzetí zboží kupujícím (nikoli od objednání – pozor na tento trik prodávajících, kteří se tím chtějí zbavit odpovědnosti). V našem případě musí paní Vlasta vrátit svetr nejpozději do 24. 5. 2008. Prodávající musí na základě vráceného zboží ve lhůtě 30 dní od odstoupení od smlouvy vrátit paní Vlastě peníze v plné výši prodejní ceny. Co se týče poštovného, tak to bohužel připadne k tíži kupujícímu.