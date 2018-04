Nebojte se nesouhlasit se šéfem. Jak mu to říct chytře, radí sociolog

Pokud jste se už někdy dostali do situace, že nesouhlasíte se šéfem, nejste v tom sami. Děje se na tak tisících místech každý den.

Vojtěch Bednář Pomáhá firmám se vztahy a s vedením.

Pořádá školení, workshopy a tréninky v oblasti interní komunikace a manažerského řízení a dovedností..

Je autorem řady knih a zakladatel webu Firemní sociolog.

Má tři děti, žije v Olomouci.

Pravdou je, že mnoho nadřízených žije v představě, že mají ve všem a automaticky pravdu, a že každý odpor ze strany podřízeného je útok na jejich funkci.

Na druhé straně největší škody ve firmách vznikají přesně z opačného důvodu. Zaměstnanci se bojí svému šéfovi říct, že něco dělá špatně. Protože je to přeci šéf! A výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Švédskému králi tak kdysi ztroskotala vlajková loď už při první plavbě. Stavitelé sice věděli, že loď je po četných úpravách, jež král vyžadoval, nestabilní. Nenašel se ale nikdo, kdo by mu to dokázal říct.

Pokud si myslíte, že váš nadřízený dělá něco špatně, můžete mít řadu bariér, proč mu to nechcete říct. Nejčastější je, že se lidé bojí, že si to šéf vezme osobně. Nebo se zaměstnanci obávají, že se ztrapní před ostatními. Hlavně méně kvalifikovaní a i méně výřeční lidé mohou mít strach, že nedovedou problém vysvětlit a na konci budou za hlupáky.

Všechno jsou to sice omezení, ale ne omluvy, protože základem dobrých vztahů na pracovišti je, aby se informace dostávaly zezdola nahoru. Tedy, pokud si myslíte, že šéf dělá něco špatně, je ve vašem i jeho zájmu, aby to věděl.

Mám tady maličký problémeček…

Za nadřízeným běžte vždy osobně a buďte připraveni. Stanovte si následující:

Co přesně je základ problému, co přesně rozhodl nadřízený špatně. Připravte si dva až tři argumenty, proč je to podle vás špatně. Pozor, musí se jednat o argumenty, ne o dojmy. Tedy věci, o kterých víte, jak se mají, ne věci, o kterých si to myslíte. Popište důsledky, které podle vašeho názoru šéfovo rozhodnutí přinese. Sdělte řešení, jak je to podle vás správně, a dva až tři věcné argumenty na jeho podporu.

Pokud tyto informace neudržíte v paměti, napište si je, každý bod na jednu stránku.

Ať je váš nadřízený živočišný boss, nebo hloubavý odborník, je potřeba mu jasně říct, že ho chcete upozornit na problém, a je dobré ho jasně požádat, ať vás poslouchá. Nenechte se odbýt. Pokud nemá čas, sjednejte jiné setkání na konkrétní dobu, ne vzdálenou od současné. Jakmile mu objasníte bod 1., tedy základ problému, není cesty zpět, musíte mu nabídnout všechny.

Snažte se být srozumitelní, jednoznační a snažte se se šéfem hovořit pokud možno bez emocí. Je to tak lepší pro něj i pro vás, protože takto se snáze přenášejí informace technického charakteru. Nezlehčujte, podstatné věci dvakrát zopakujte.

Pokud si vás nadřízený vyslechnul, a dobrý nadřízený by to měl udělat vždy, zeptejte se jej, co od vás nyní očekává. Tím, že jste mu řekli o problému, který vidíte, jste na něj přenesli přinejmenším morální zodpovědnost. Chtějte vědět, co máte dělat dál.

Pokud nadřízený o problému netušil, neměli byste čekat, že jej ihned vyřeší. A pokud si myslel, že dělá vše správně a bez jakéhokoli odporu, je možné, že mu pochopit vás chvíli potrvá. Další postup by ale měl být na něm.

Čeho se vyvarovat

Nesnažte se doufat, že vašemu nadřízenému cokoli samo „dojde“. Nemyslete si, že váš nadřízený pochopí vaše náznaky. I kdyby toho byl schopen, má dost své práce.

Najděte si novou, skvělou práci Denně žhavé pracovní nabídky. Vytvořte si zdarma životopis. Potřebujete poradit? Zeptejte se v poradně jobDNES.

Nečekejte, že vám nadřízený hned „skočí do náruče“ pokud mu řeknete, že s jeho rozhodnutím nebo postupem nesouhlasíte, ale nenabídnete žádné argumenty. Nikdy se nenechte unést dojmy, hlavně tím, že „si myslíte, že on si myslí“ – to je vždycky špatně. Problém je, že z těchto snah o pochopení většinou nikdo nic nepochopí, ani vedoucí, který se na ně nemůže plně soustředit.

V komunikaci se šéfem se vyvarujte vět typu:

„Určitě víš, jak to tady chodí…“

„Všechno je v pořádku, tedy skoro všechno …“

Vyhněte se rovněž univerzální odpovědi na otázky po stavu věcí: „Jak se to vezme.“

Jak je to správně

Dobře fungující komunikace mezi nadřízenými a podřízenými je znakem zdravé firmy. Zodpovědnost za ni nesou všichni. Pokud se podřízení neumí ozvat, je-li něco špatně, manažeři sami mají jen malé možnosti dělat pozitivní věci. Proto máte-li pochybnosti, nikdy se nebojte o nich mluvit, ale když už o nich mluvíte, mluvte jasně a srozumitelně. Pomůže to všem.