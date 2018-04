Nebojte se neznáma

Historie společnosti Franklin Templeton Investment Funds (resp. společností, ze kterých vznikla) se píše již více než padesát let. Společnost vznikla postupnými fůzemi pěti společností s celosvětovou působností. Názvy dvou z nich, Franklin a Templeton se objevují také v názvech jednotlivých fondů registrovaných v ČR. Společnost je, jako většina investičních společností nabízejících podílové fondy v Evropě, registrována v Lucembursku.

V současné době je u nás registrovaných 60 podílových fondů Franklin Templeton, které jsou dostupné prostřednictvím vybraných poboček České Spořitelny, Bawag Bank, Commerzbank, Raiffeisenbank, Volksbank, sítí vybraných finančních poradců, nebo také společností Conseq Investment. Fondy jsou vedeny v EUR a USD, drtivou většinu portfolia tvoří akciové fondy. Dluhopisových fondů je na výběr jen několik, k tomu ještě v nabídce naleznete dva fondy peněžního trhu a tři smíšené.

Na rozdíl od ostatních společností, o kterých jsme psali v minulých dílech, si na své přijdou především dolaroví investoři. Je však pravdou, že v mnoha případech, zejména u globálních fondů případně fondů použitelných jako jádrová složka portfolia, jsou dostupné verze v EUR i USD. Mezi akciovými fondy jich je v nabídce devět, dluhopisové jsou tři a smíšené jsou jen dva.

Vzhledem k tomu, že fúzované společnosti měly v nabídce více druhů fondů již před fúzí, může se stát, že v portfoliu najdeme více fondů s podobným názvem, avšak strategie může být rozdílná. Například mnoho fondů Franklin nakupuje růstové akcie, naopak Templeton se vyznačuje větším výběrem fondů s hodnotovým stylem.

Dolarový investor má k dispozici celkově 38 fondů, z toho 26 akciových, 8 dluhopisových, jeden peněžní a tři smíšené. Růstové akcie z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, nakupuje fond Franklin Global Growth. Podobně je na tom fond Templeton Global, ten však investuje určité procento prostředků také do malých a středních firem. Výlučně na tyto společnosti se orientuje fond Franklin Global Small-Mid Cap Growth, akcie malých společností zase nakupuje fond Templeton Global Small Cap. Hodnotovou i růstovou strategii uplatňuje fond Franklin Templeton Global Growth and Value. Striktně hodnotový styl bez regionálního zaměření zastává fond Franklin Mutual Global Discovery (má klon vedený v EUR), fond Templeton Global Equity Income (má EUR klon) je naopak stylově neutrální. Posledním fondem s globální strategií je Templeton Emerging Markets (má EUR klon), který investuje do akcií společností působících na rozvíjejících se trzích.

Ve skupině USD fondů je samozřejmě široká nabídka fondů investujících převážně do akcií firem se sídlem v USA. Růstové akcie nakupuje fond Franklin US Growth, hodnotově orientované portfolio má fond Templeton US Value a neutrálním investičním stylem se prezentuje fond Franklin US Equity (má EUR klon). Společnosti s malou a střední kapitalizací nakupuje fond Franklin US Small-Mid Cap Growth. Společnosti s nadprůměrně růstovými ambicemi upřednostňuje fond Franklin Aggressive Growth. Na americké akcie se orientuje také fond Franklin Mutual Beacon (má EUR klon), tomu však jeho strategie umožňuje investovat až 30 % prostředků mimo USA, což také v plné míře využívá.

Mezi dolarovými fondy se najdou rovněž dva zástupci sektorově zaměřených fondů. Akcie převážně malých společností podnikajících v sektoru biotechnologií nakupuje fond Franklin Biotechnology Discovery. Do společností těžících z vývoje a využívání nových technologií investuje fond Franklin Technology.

Poslední skupinou dolarových fondů jsou regionální fondy. Celé tichomoří s výjimkou firem v Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu zabírá fond Templeton Asian Growth. Další čtyři fondy pak nakupují akcie pouze ve vybraných zemích, konkrétně v Číně, Hong-Kongu, Taiwanu (Templeton China), Japonsku (Templeton Japan), Koreji (Templeton Korea), Thajsku (Templeton Thailand) a Indii (Franklin India, ten má také EUR klon). Latinskou Ameriku pokrývá fond Templeton Latin America, akcie společností působících v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (včetně Hong-Kongu a Taiwanu) nakupuje fond Templeton BRIC (má EUR kolon).

Do dluhopisů může dolarový střadatel investovat prostřednictvím osmi fondů. Vládní dluhopisy z celého světa včetně rozvíjejících se zemí nakupuje fond Templeton Global Bond (má EUR klon, kromě něho však existuje i samostatný fond Templeton Global Bond Euro). Bez regionálního zaměření investuje také fond Templeton Global Total Return, ten však nakupuje zároveň firemní dluhopisy a dluhopisy s vysokým výnosem. Stejnou volnou strategii vyznává také fond Franklin US Total Return, většina prostředků je však zainvestována v dluhopisech amerických emitentů.

Vyšší výnosový potenciál i riziko nabízejí fondy Franklin High Yield nakupující dluhopisy emitentů mimo investiční rating (BB) a Templeton Emerging Markets Bond, který investuje v rozvíjejících se zemích. Relativně nízké riziko naopak nabízejí fondy Franklin US Government (americké hypoteční zástavní listy, tzv. Mortgages) a Franklin US Ultra Short Term Bond (krátkodobé dluhopisy amerických emitentů s ratingem v investičním stupni). Asijské dluhopisy (většinou vládní) nakupuje poslední dluhopisový USD fond Templeton Asia Bond (má EUR klon).

Smíšené portfolio dluhopisů a akcií nabízejí tři USD fondy. Nejdynamičtější strategii vyznává fond Templeton Global Balanced (má EUR klon), u nějž zabírají dvě třetiny portfolia akcie. Fond není regionálně ani sektorově zaměřen, podobně jako jeho kolega Templeton Global Income (má EUR klon), který však má dluhopisové a akciové portfolio vyrovnanější. To platí také pro fond Franklin Income, minimálně 75 % portfolia však představují cenné papíry emitentů z USA.

Investor v EUR má k dispozici 15 akciových, 6 dluhopisových jeden peněžní a dva smíšené. Fondy, které jsou jenom klony dolarových fondů, již zmiňovat nebudeme. Popisovaná nabídka se tak bude zdát poněkud chudší. Globální akciové fondy jsou na výběr dva. Fond Templeton Growth Euro i přes svůj název investuje na základě hodnotového stylu a téměř třetinu portfolia zabírají americké akcie. Fond Templeton Global (Euro) investuje podobně jako jeho kolega denominovaný v USD, ale jeho portfolio je menší.

Zbývajících šest fondů investuje v Evropě. Fond Franklin European Growth nakupuje růstové akcie z celé Evropy, jeho nevýhodou však může být malý objem prostředků pod správou. Podobný záběr má fond Templeton European (má USD klon), majetek fondu je však několikanásobně větší. Ještě víc prostředků pod správou má fond Templeton Euroland, ten však omezuje investice pouze na akcie společností ze zemí Evropské měnové unie EMU. Na hodnotové akcie z celé Evropy se zase specializuje fond Franklin Mutual European (i on má USD klon). Až 10 % jeho portfolia může být investováno mimo Evropu.

Fond Templeton Eastern Europe investuje většinu prostředků do akcií v zemích střední a východní Evropy. Posledním akciovým EUR fondem je Franklin European Small-Mid Cap Growth, který ukládá prostředky do růstových akcií malých a středních firem (tržní kapitalizace mezi 100 mil. a 8 mld. EUR) v celé Evropě.

Do dluhopisů z celého světa je možné investovat prostřednictvím dvou fondů. Fond Franklin High Yield (Euro) nakupuje americké i evropské dluhopisy ve spekulativním stupni (rating BB a horší). Jeho investiční strategie je trochu jiná než u jeho stejnojmenného kolegy a měnové riziko zajišťuje do evropské měny. Na vládní dluhopisy se naopak zaměřuje fond Templeton Global Bond (Euro). Fond Templeton European Total Return investuje bez omezení do všech druhů dluhopisů evropských emitentů, fond Templeton Euroland Bond pak vyhledává emitenty zejména v zemích EMU. V posledních třech fondech najdeme také dluhopisy emitované i v sousedních zemích, zejména v Polsku a na Slovensku.

