Nebojte se obhájit svá rozhodnutí

Od roku 2003 je ředitelem společnosti. Třiačtyřicetiletý Pavel Žák je ženatý a má dvě děti.



Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Rozhodnutí odejít z technického úseku na manažerskou pozici a fakt, že jsem ve správný čas potkal správné lidi. Klíčové bylo setkání s bývalým šéfem naší americké divize. Pak následovaly kroky, které šly rychle za sebou.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Mou chybou bylo, že jsem v začátcích některým lidem příliš důvěřoval a věřil, že nám jde o stejnou věc, ale vždy tomu tak nebylo.

Váš největší konflikt v zaměstnání?





Myslím, že jsem nekonfliktní člověk. Já snad ani neumím křičet. Snažím se najít společné řešení, a tím konfliktům předcházet. Zásadní konflikt jsem myslím zatím s nikým neměl.Co je to pracovní doba? Pokud se bavíme o čase, který strávím v podniku, je to jedna věc, pokud o době, kterou mi zaberou služební cesty a další aktivity, je to věc jiná. Někdy při neformální večeři vyřešíte mnohem víc než v kanceláři. Obecně se snažím nebýt v kanceláři déle než deset hodin. Pokud započítáme všechny aktivity, tak je to déle.Doufám, že za pět let budu mít takové zaměstnání, které mě bude bavit a kde uplatním své zkušenosti. Netroufám si odhadnout, jestli budu stále ředitelem.Dvě zásadní věci. Nebát se vzít na sebe zodpovědnost. Stát si za svým rozhodnutím a umět ho obhájit. Druhá důležitá rada by byla, že po ukončení školy nekončí vzdělávání člověka. Pokračujte neustále v práci na sobě samém.