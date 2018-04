Nebojte se oficiální večeře, stačí se chovat přirozeně

Vyhýbat se pracovním večeřím jen proto, že neumíte držet příbor ve správném úhlu nebo zacházet s plátěným ubrouskem, je chyba. Vykrucovat se nedá věčně a právě nízké sebevědomí a strach z přehmatu pokazí celkový dojem nejvíce.

„Nejhorší chybou při stolování je nejistota, zda děláme všechno správně. Když nevím, jak se co používá, zeptám se. Není to hanba,“ říká Petr Vlha z brněnské Agentury Méthos, která pořádá kurzy etikety.

Těžko se můžete cítit přirozeně, pokud budete v ruce svírat manuál s instrukcemi, kterou vidličku na co použít. Abyste však mohli mít z oficiální akce dobrý pocit a přestali se úzkostlivě kontrolovat, vyžaduje to určitou přípravu - ovládnutí základních společenských návyků, které platí v každé situaci, ať už jíte řízek s bramborem nebo se snažíte pozřít ústřice.

Kterou vidličku vybrat

Školní poučka, že při jídle je zakázáno mluvit, neplatí. Pracovní oběd není od toho, aby kolegové či obchodní partneři vedle sebe zkonzumovali svou denní dávku kilojoulů. Platí však pravidlo, že při hlavním jídle konverzujeme jen společensky, nezávazně a neřešíme obtížné pracovní úkoly. Na ty přichází řada až při dezertu nebo kávě.

Mezi minimální požadavky, které by měl zvládnout i ten, kdo jde na pracovní večeři jednou za rok, je správné používání ubrousku. Při slavnostnějších příležitostech by měl být látkový. Ten si před začátkem jídla rozprostřeme na kolena. Po jídle si s ním otřeme ústa, přehneme ho čistou stranou na vrch a položíme nalevo od talíře. Papírový ubrousek se na kolena nedává, před použitím by měl zůstat vedle talíře.

Strach ze situace, že budete muset volit z několika příborů, obvykle rozptýlí jednoduché pravidlo - na jednotlivé chody si vezměte vždy nůž a vidličku, které jsou v tu chvíli nejdál od talíře. Pokud nějaký příbor leží i nad talířem, téměř jistě tam čeká na dezert. Nůž, který je na malém talířku vlevo, je určen na máslo nebo pomazánku k pečivu. To mimochodem nikdy nekoušeme vcelku, ale ulamujeme z něj po kouskách.

Hodí se vzít kuřecí stehno do ruky, nebo na složitější jídlo použít obyčejnou lžíci? V souladu s prvorepublikovým bontonem to není, ale výjimku z těchto pravidel může „povolit“ hostitel nebo společensky nejvýznamnější osoba. Pokud ta vezme stehýnko do ruky, můžete ji následovat.

Přihlaste se do kurzu

Chcete zvládnout pravidla stolování podrobněji a těžko hledáte učitele? Nabídka kurzů opravdu není příliš široká. Většinou se zaměřují na mládež a mají podobu jedné specializované hodiny v tanečních. Přesto se najdou výjimky. Firma Out of office, která nabízí netradiční zážitky, pro vás za tři tisíce korun uspořádá kurz „královské etikety“. Naučíte se v něm praktickým zásadám stolování v lepších společnostech. Lze ho koupit i jako dárek pro blízké či známé. „Kurz je obvykle jednorázový a je v něm maximálně šest účastníků. Instruktor se může klientovi po domluvě věnovat i individuálně a dlouhodoběji,“ říká jednatelka firmy Jana Koutná.

Většina kurzů se výší ceny či přímo názvem orientuje na manažery. Vzdělávací portál Mujrozvoj.cz nabízí vedle běžných lekcí manažerských dovedností také takzvané uzavřené kurzy základů společenského chování. Jde o školení, která si nemohou objednat jednotlivci, ale pouze firmy pro své zaměstnance. „Ve stolování se zaměřujeme i na zahraniční zvyky, pokud manažeři dané firmy často jednají s cizinci. Kdo třeba obchoduje s Čínou, může blíže poznat čínské zvyky a podobně,“ říká Vítězslav Klein z portálu Mujrozvoj.cz.

Rada MF DNES: nezaměřujte se jen na pravidla

Pokud jste hostiteli, uvědomte si, že spokojenost hosta nezávisí ani tak na tom, zda je všechno přesně podle bontonu, ale zda pro něj dokážete vytvořit příjemnou atmosféru. Vaším hlavním úkolem by měl být výběr vhodné výzdoby, hudby nebo programu, který následuje po jídle.