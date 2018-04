Nebojte se podílových fondů

Podílové fondy se dělí podle toho, kam investují. Na tom také záleží jejich možná výnosnost a rizikovost. Platí zde přímá úměra - čím vyšší šance na výnos tím více je daný fond rizikový. Pokud se rozhodnete uložit své peníze do podílových fondů, dobře si předem rozmyslete, na jak dlouho nebudete své finanční prostředky potřebovat a jak velké riziko hodláte podstoupit. Jestliže necháte své peníze ve fondu déle než šest měsícu, jste při zpětném výběru osvobozeni od placení daně z výnosu.

Nezapomeňte: nákup podílových listů je investování, nikoliv spoření, své úspory může zhodnotit, ale při špatné výkonnosti fondu i ztratit.

Z jakých fondů si můžeme vybírat: K čemu je dobré investování do podílových fondů? Zeptali jsme se Petra Schůta, člena etického výboru Unie investičních společností České republiky Jestliže chci získat vyšší výnos než mi dají v bance na úrocích, nemám jinou možnost než investovat. K tomu je ale obvykle potřeba velká částka. Do podílových fondů však vkládá peníze mnoho lidí, a tak i s malými částkami získají stejné výhody jako jeden bohatý investor. Protože investování by měl řídit zkušený manažer a fondy musí dodržovat stanovená pravidla, sami podílníci nemusí o investování mnoho vědět. Hodně ale záleží na tom, jaký druh podílového fondu zvolíte.

Fondy peněžního trhu

Investují především do dluhopisů a na peněžním trhu. Jejich výnosnost i riziko je srovnatelné s termínovanými vklady. Vyplatí se do nich peníze vložit minimálně na šest měsíců, tím se osvobodíte od povinnosti platit daň.

Dluhopisové (obligační) fondy

Největší část portfolia představují dluhopisy. Maximálně desetiprocentní podíl mohou být akcie. Výnosy jsou obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu. Vhodné je do nich peníze vložit na jeden rok až pět let.

Balancované (smíšené) fondy

U nich neplatí žádné limity pro podíl akcií či dluhopisů. Prostředky směřují na různých trzích do různých aktiv. Minimální doba, po kterou je dobré mít peníze v takovém fondu, jsou tři roky.

Fondy fondů

Nejméně dvě třetiny svých prostředků investují takové fondy do podílových listů a akcií jiných investičních fondů. Jedná se tedy o poměrně rizikovou záležitost. Minimální investiční horizont je tři a více let.

Akciové fondy

Zaměřují se na akciové trhy, kde umisťují více než dvě třetiny svých aktiv. Investor by měl počítat s dobou uložení svých peněz minimálně na pět let. Akciové fondy nabízejí obvykle nejvyšší výnosy, ale je tu riziko krátkodobých poklesů.

Se kterým z uvedených fondů máte nejlepší zkušenost? Jste ochotni investovat s vyšším rizikem, ale za to s vidinou větších výnosů? Podělte se s námi o váš názor.