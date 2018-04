Nebojte se podnikat, láká nový projekt mladé ženy

Před pár lety začaly plánovat společný podnik. Přemýšlely o všem možném, žádný z nápadů však nebyl ten pravý. Po pár měsících se naskytla příležitost odkoupit firmu provozující bar. Klára Koubková a Martina Šrajerová neváhaly a pustily se do práce.

"Samozřejmě, že nás okolí varovalo a odrazovalo, ale my jsme si prosadily svoje a troufám si říct, že jsme udělaly dobře," říká jedna z majitelek baru, který postupně našel svou klientelu a prosperuje.

Jen 26 procent podnikatelů jsou ženy

Právě úspěšné české podnikatelky představují nový projekt Život nápadům. Jeho hlavním cílem je podpořit ženy v podnikání. V současnosti má v Česku živnost dvě stě tisíc žen, což je pouze 26 procent z celkového počtu podnikatelů.

"Víme, že podnikání je cesta, která vyžaduje odvahu, odhodlání i podporu. Prostřednictvím tohoto nového projektu chceme vybudovat silnou komunitu a podpořit ženy v tom, aby udělaly ten nejdůležitější, první krok a nebály se podnikat," říká Lucie Salátová z GE Money Bank, společnosti, která za novým projektem stojí.

Reálné příběhy podnikatelek, které si otevřely vlastní módní salon či obchod s belgickými pralinkami, určitě poskytnou inspiraci a kuráž všem ženám, které stále ještě váhají. Alespoň v to autoři projektu doufají.

"Majitelka Maxima Reality Martina Slánská zakládala svou firmu s kapitálem 230 korun. Dnes zaměstnává 80 lidí a získala ocenění Podnikatelka roku 2009. Podobných příběhů, které ukazují odvahu a úspěch, lze mezi českými ženami najít bezpočet. Chceme jimi inspirovat dosud nerozhodnuté ženy k cestě za podnikatelským snem," dodává Lucie Salátová.

Webové stránky www.zivotnapadum.cz nabízejí praktické i odborné rady. Ženy na nich mohou sdílet své nápady i obavy, diskutovat se zkušenými podnikatelkami a ptát se na všechno, co je zajímá. Portál také nabízí důležité informace a dokumenty, užitečné odkazy, stejně jako aktuální zprávy o pořádaných akcích.

Ideální věk k podnikání: 26 let

"Cílovou skupinou projektu by měly být ženy ve věku 25 až 35 let. To je totiž období, kdy se dělají kariérní změny. Navíc ze statistik vyplývá, že ideálním věkem k zahájení podnikání je u žen 26 let," tvrdí Lucie Salátová.

"Pokud mají nápad, nesmí se bát jít do toho naplno. Strach z neúspěchu, nedostatek času na rodinu, nepochopení partnera, to jsou možné bariéry, které by neměly stát v cestě. Je dobré nechat okolí vyjádřit svůj názor, zvážit všechna pro a proti a pak se případně pustit do projektu s nadšením a odhodláním," říká podnikatelka Klára Koubková. A dodává, že velkou výhodou podnikání je, že je člověk svým pánem, má možnost se realizovat a jediným cenzorem svých nápadů je on sám.

"A pak je to také vědomí toho, že po vás jednou zůstane něco, na co budou vaše děti pyšné," uzavírá Klára Koubková.