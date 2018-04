Nebojte se pracovat trochu jinak, říká odbornice

Nejčastější otázky se týkaly práce na mateřské a rodičovské dovolené. Zajímala vás také součinnost hlavního a vedlejšího pracovního poměru. Přinášíme vám nejčastější a nejzajímavější dotazy. Všechny otázky a odpovědi můžete číst ZDE.

OTÁZKA: Mohu se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu a nepřijít o rodičovský příspěvek? Nebo se uzavírá smlouva o provedení činnosti?



ODPOVĚĎ: Při pobírání rodičovského příspěvku můžete se zaměstnavatelem uzavřít jakýkoliv typ pracovní smlouvy. Zaměstnání (pokud zajistíte odpovídající péči svému dítěti) ani výše výdělku neovlivní pobírání rodičovského příspěvku.

Kdo odpovídal Běla Hlaváčková vystudovala Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích. V sociální oblasti se pohybuje dlouhou dobu a v rámci alternativních úvazků spolupracuje s pracovním portálem jobDNES.cz. Minulý rok získala čtyři medaile v plavání na paralympijských hrách v Pekingu.



OTÁZKA: V září bych se měla vrátit do zaměstnání po mateřské dovolené, mohu si nějak nárokovat zkrácení pracovního úvazku kvůli dítěti, které ještě nechci dávat na celý den do mateřské školy?

ODPOVĚĎ: Nárokovat rozhodně ne, můžete se se zaměstnavatelem pouze dohodnout na případném zkrácení pracovního úvazku. Po návratu z rodičovské dovolené platí původní pracovní smlouva.

OTÁZKA: Po návratu z ciziny bych chtěl pracovat jako zaměstnanec na částečný úvazek a k tomu si založit vlastni živnost. Je to výhodné? Jak budu platit daně, zdravotní a sociální pojištění?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě že to takto vyřešit lze. Zdravotní a sociální pojištění budete platit prostřednictvím zaměstnavatele, dále ještě ze živnosti povinně zdravotní pojištění. Z titulu OSVČ sociální pojištění platit nemusíte. V otázce daní vám poradit nemohu, není to mým oborem, obraťte se prosím na daňového poradce.



OTÁZKA: Jak má vypadat smlouva v tzv. nekolidujícím pracovním poměru, který je souběžně realizován, pokud jsem v evidenci na úřadu práce? Je lépe uzavřít dohodu o provedení činnosti? Jaká je max. výše výdělku jako souběh při evidenci na úřadu práce?

ODPOVĚĎ: Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání - zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, pokud nepracujete více než 20 hodin týdně a nedosahujete výdělku vyššího než 4 000 korun (polovina minimální mzdy), výkonu činnosti na základě dohod o provedení činnosti nebo práce, pokud za období, na které byly sjednány, měsíční nebo průměrná měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy (nyní 4 000 korun).



OTÁZKA: Jsem zaměstnaná a od října 2008 jsem OSVČ - vedlejší činnost. V březnu 2009 nastoupím na mateřskou dovolenou. Mohu v průběhu mateřské dovolené pracovat pro současného zaměstnavatele na nějaký typ dohody nebo jako OSVČ? Mohu vykonávat dále vedlejší činnost jako OSVČ v průběhu mateřské dovolené?

ODPOVĚĎ: V průběhu mateřské dovolené placené z nemocenského pojištění nesmíte pracovat pro původního zaměstnavatele ani být OSVČ. To vše lze až při přechodu na rodičovský příspěvek.



OTÁZKA: Jsem na mateřské, pobírám příspěvek na péči ve II. stupni postižení a pracuji na poloviční úvazek jako cvičitelka plavání v zaměstnaneckém poměru. Ráda bych si ale zřídila živnostenský list, který dostanu až po absolvování povinného kurzu pro instruktory plavání. Mohu prozatím pracovat také jako OSVČ pro jiného zaměstnavatele? Jak je to v tomto případě s platbou zálohy na daň z příjmů a s platbami na sociální a zdravotní pojištění?

ODPOVĚĎ: Jako OSVČ můžete pracovat jen při pobírání rodičovského příspěvku, nikoliv při příspěvku v mateřství placeného z nemocenského pojištění. Jinak jako OSVČ dříve pro jiného klienta pracovat můžete. K placení záloh se musíte přihlásit na místní správě sociálního zabezpečení a na své zdravotní pojišťovně k placení záloh zdravotního pojištění. Na těchto místech obdržíte vše potřebné.



OTÁZKA: Zajímalo by mě, jaký pracovní vztah je vytvořen, když rodina platí chůvu - soukromě bez agentury; když si najdou nějakou svoji známou nebo prostě někoho důvěryhodného a budou mu pravidelně platit a ona chůva to bude mít prakticky jako zaměstnání. Jak se jí platí výplata, jedná se mi o pracovní vztah. Rodič nebude OSVČ ani nemá ŽL. To se jako platí prostě na ruku? Nebo to lze nějak ošetřit nějakou smlouvou?

ODPOVĚĎ: V podstatě to takto nelze. Napadá mě jen, že rodiče výplatu převedou klasickou darovací smlouvou a chůva z této darovací smlouvy odvede daň z příjmu, zdravotní a sociální může platit sama i bez nutnosti živnostenského listu či pracovní smlouvy. Případně by si chůva musela zažádat o živnostenský list a rodičům služby fakturovat.