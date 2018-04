Nebojte se přijímacího pohovoru

Nikdo nejde do boje bez znalosti terénu. I vy jej propátrejte. Zjistěte si informace o podniku, do kterého na pohovor jdete. Že se to vyplatí, potvrzuje i jednatelka Personálního servisu Lydie Jaroměřská: „Informace o firmě jsou základním stavebním kamenem přípravy.“ Navštivte internetové stránky společnosti, hledejte zprávy o produktech firmy a porovnávejte je s konkurencí.

Získáte přehled o tom, zda jde skutečně o dobrou společnost, ale také o situaci v oboru. Vše se z volně dostupných informací nedozvíte. Pokud někoho ve firmě znáte, nebojte se ho zeptat. Zjistíte, jaká je zde atmosféra, kolektiv a vztahy na pracovišti. Můžete od něj i vyzvědět, jaké jsou platové standardy ve firmě.

Na co se vás budou ptát

Před pohovorem se zkuste vžít do opačné role. Do postavení personalisty, který hledá nejvhodnějšího uchazeče. Zamyslete se, co by vás na jeho místě zajímalo, jaké otázky byste pokládali a jak byste prověřovali schopnosti adeptů.

Na otázky se snažte odpovídat pravdivě a přesvědčivě. Pomoci vám mohou i různé seznamy nejčastějších otázek personalistů.

Počítejte s tím, že na některé pozice vás budou chtít také pravděpodobně otestovat. Vaše znalosti počítačových programů, schopnost manažerského rozhodování či úroveň znalostí cizího jazyka.

Na pohovor přijďte rozhodně včas, nejraději s předstihem. Zabloudit se dá i v sídle dané firmy. Pozdní příchod by o vás podal negativní zprávu ještě předtím, než stačíte promluvit.

Prodejte své přednosti

Při představování nezapomeňte na správný stisk ruky, tvařte se pozitivně a sebevědomě. Snažte se ubránit stresu, z dob studií jistě víte, jak zmenšit svou nervozitu před zkouškami. Před pohovorem nikdy nepijte alkohol.

Zapamatujte si jména personalistů, kteří s vámi pohovor vedou, zanecháte dobrý dojem, pokud je budete umět oslovit jménem.

Stručně a jasně se představte, zdůrazněte, proč o dané místo žádáte. Ukažte, jaké pro ně máte předpoklady, a snažte se prodat své dosavadní úspěchy v oboru nebo absolvované praxe.

Naopak přehnané sebeprosazování může být kontraproduktivní. „Pokud budete zdůrazňovat, že vy jste ti jediní vhodní na danou pozici, může to vaše šance spíše zhoršit, “ potvrzuje Lydie Jaroměřská.

Buďte konkrétní a nepoužívejte nicneříkající fráze. „Nesnažte se být žoviální a za každou cenu vtipní,“ dodává Josef Rajtr z personální agentury Majora. Vystupujte sebevědomě, nepodceňujte se, zároveň ale netlačte příliš na pilu.

„Pokud říkáte, že něco umíte, snažte se to dokázat, například popište, jaký úkol jste dostali ve škole, jak jste ho řešili, kde jste si obstarali informace,“ radí Lydie Jaroměřská.

Na vše odpovídat nemusíte

Na otázky odpovídejte pravdivě. Nenechte se zaskočit dotazy, jejichž odpovědi vyplývají z vašeho životopisu. Personalista není povinen si pamatovat všechny údaje, které jste o sobě firmě poskytli.

Pokud dostanete nevhodné otázky, na které nechcete odpovídat, jako například na vaši finanční situaci, rodinné poměry, zeptejte se tazatele, proč vám takový dotaz pokládá. Podle jeho odpovědi se rozhodněte, zda odpovíte. Na tyto věci by se vás totiž podle platné legislativy ptát neměli.

„Rozhodnete-li se tyto informace neříkat, klidně a vyrovnaně sdělte, že na tento dotaz odpovídat nebudete, protože ho nepovažujete za relevantní s ohledem na výběrové řízení na danou pozici,“ říká Natália Figuschová z personální agentury Nathan Peterson International.

Personalista také může vyzkoušet konzistentnost vašich názorů. Stůjte si za nimi a nedejte se znervóznit. Věcně argumentujte a nenechte se strhnout k rychlé názorové změně. Nezapomínejte také na pravidla slušného chování a neskákejte personalistům do řeči.

S odpověďmi na otázky nespěchejte, pořádně si je rozmyslete. Pokud skutečně odpověď na položený dotaz neznáte, přiznejte to. Nevymlouvejte se například na to, že jste ve škole daný problém neprobírali.

Ptejte se, jak to ve firmě chodí

Když dostanete prostor na vlastní otázky, rozhodně jej využijte a formulujte alespoň několik konkrétních dotazů na chod firmy.

„Ptejte se na možnost svého profesního růstu, zařazení pozice, o niž se ucházíte, do firemní hierarchie, zajímejte se i o počet nadřízených a své kompetence,“ doplňuje Josef Rajtr.

Lydie Jaroměřská varuje před nátlakem na sdělení výsledku výběrového řízení, který může zkazit výsledný dojem z vaší osoby. Pokud je řízení dvoukolové a přijde vám od personalistů e-mail, nezapomeňte poděkovat. I tím se u nich dobře zapíšete.