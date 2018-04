Nebojte se prvního nástupu do práce

Lenka Coufalová z českobudějovické personální agentury Fides Populi absolventům vysokých škol radí, aby si především rychle zvykli na nové podmínky a samozřejmě na nového nadřízeného. "Jako začínající pracovník dbejte hned od počátku na dodržování pracovní doby, volte vhodné oblečení, do práce přicházejte dobře naladěn, s úsměvem a plným nasazením,“ radí Coufalová. Učte se novým věcem a snažte se zvyknout na pracovní tempo. Zároveň ale zůstaňte sami sebou.

Nebuďte jako velká voda

Podle Josefa Rajtra z pražské personální agentury Majora by nový zaměstnanec neměl být příliš extrovertní a měl by se držet zpátky. "Není dobré nabízet hned každému tykání, seznamovat se na potkání, vyprávět zážitky ze školy a podobně,“ vysvětluje. Také podle něho není úplně nejšťastnější vyvyšovat se nad své budoucí potenciální podřízené a kolegy na nižších pozicích.

Psycholog Petr Havlík doplnil, že nejhorší jsou lidé typu parní válec, kteří do nového zaměstnání vtrhnou jako velká voda. "Chytráci, co všechno znají, všude byli a všechno viděli, každého poučují, ale ještě nic nedokázali, ti většinou brzy skončí,“ varuje.

Podle psychologa by si měl mladý člověk na novém pracovišti najít svůj vzor. "Je dobré mít takového ‘guru‘, který naučí ne jak se co má dělat, ale co se má dělat. Takový vzor by měl mladé lidi také vést k osvojení návyků, které ve škole získat nemohli,“ doplňuje Havlík.

Nový zaměstnanec by se měl v každém případě seznámit se všemi spolupracovníky a zapamatovat si jejich jména. "Neschovávejte se před novými kolegy, mluvte přímo a otevřeně. Spolupracujte,“ říká projektová manažerka Alena Boudová z Fides Populi. Tvrdí, že byste měli spolupracovníky seznámit se svými schopnostmi a znalostmi a co nejdříve se začlenit do týmu. Potřebujete-li pomoc, řekněte si o ni a sami se vždy snažte pomoci ostatním.

Dalším důležitým krokem je dobrá orientace ve firemních vztazích. "Je užitečné si všímat, kdo s kým a jak hovoří, kdo koho respektuje, kdo bývá nejčastěji žádán o radu. Zajímejte se a získávejte informace,“ doporučuje Boudová. Nejdříve se rozkoukejte, na ambice přijde řada. Absolventi se zpočátku musí smířit s tím, že jejich první pracovní pozice pravděpodobně nebude zcela odpovídat jejich ambicím, protože nejprve potřebují získat praxi.

"Jako nový zaměstnanec jste v poměrně nelehké situaci. Kolegové vás hodnotí s nedůvěrou a zvědavostí,“ popisuje Boudová. Snad každý nováček je na pracovišti vnímán tak trochu jako vetřelec. Pro kolegy je cizím elementem a zdrojem nejistoty, neboť nevědí, jak dobře do týmu zapadne nebo zda pro ně nebude konkurencí. Jako mladý pracovník si budete muset zvyknout i na určitou počáteční nedůvěru ze strany nadřízených. I když si vás pečlivě vybrali, nemají jistotu, že práci skutečně dobře zastanete, nenarušíte fungující tým, budete spolupracovat a efektivně komunikovat. Je ovšem na vás, abyste dokázali, že jejich obavy jsou zbytečné.

Podle Josefa Rajtra by měl člověk při nástupu do nového zaměstnání vystupovat co nejpřirozeněji. Měl by být trpělivý a soustředěný, pozorně a citlivě vnímat, jaké signály k němu jeho služebně starší kolegové a kolegyně vysílají. Vyplatí se také poznatky z prvních dnů nejdříve nechat "uležet“ a nedělat ukvapené závěry. "Po určité době totiž některé věci vyzní jinak, než se na začátku zdálo. Nováček třeba zjistí, že dříve nesympatický kolega je vlastně příjemný chlapík,“ uzavírá Rajtr.