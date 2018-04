Nebojte se rizikového kapitálu

Určitě jste již někdy slyšeli o rizikovém kapitálu. Za tímto slovním spojením se kupodivu neskrývá riskantní či neuvážené nakládání s finančními prostředky nebo snad kapitál získaný vypráním špinavých peněz. Rizikový (venture) kapitál - to jsou především peníze poskytnuté profesionály, kteří investují spolu s managementem do mladých, rychle rostoucích společností, které mají potenciál vyvinout se v ekonomicky silné subjekty. Rizikový kapitál je rovněž důležitým zdrojem vlastního jmění pro začínající společnosti (start-up companies).

Společnosti rizikového kapitálu jsou většinou soukromými sdruženími osob či společností financovanými penzijními fondy, nadacemi, bohatými jednotlivci, zahraničními investory či samotnými rizikovými kapitalisty (venture capitalists).

Co dělají rizikoví kapitalisté?

financují nové a rychle rostoucí společnosti

kupují akcie

pomáhají při vývoji nových výrobků nebo služeb

přinášejí společnosti hodnotu v podobě aktivní účasti

berou na sebe vyšší riziko v očekávání vyšších výnosů

jsou orientováni dlouhodoběji.

Při posuzování investice si rizikoví kapitalisté bedlivě všímají především technických a obchodních hledisek dané společnosti. Rizikoví kapitalisté investují pouze do malého procenta projektů, se kterými se seznámili a mají dlouhodobější zájmy. Postupem času pak aktivně spolupracují s vedením společnosti tím, že přispívají svými zkušenostmi a know-how získaným ze společností s podobnými růstovými příležitostmi.

Rizikoví kapitalisté ředí své investiční riziko tím, že vytvářejí portfolia mladých společností ve fondu rizikového kapitálu (venture fund). Mnohokrát se stává, že se sdružují dohromady s jinými podobnými společnostmi. Po desítky let „živili“ rizikoví kapitalisté růst amerických vyspělých technologických a podnikatelských komunit. Společnosti jako Apple, Compaq, Sun Microsystems, Intel či Microsoft jsou nejznámějšími příklady firem, které ve svém raném stádiu využili rizikového kapitálu pro svůj další rozvoj.

Kdo je rizikovým kapitalistou?

Typický popis rizikového kapitalisty vypadá asi takto: je to celkem zámožný finančník, který má zájem poskytnout kapitál začínajícím společnostem Předpokladem je, že osoba, která rozvíjí zbrusu nový unikátní produkt/službu potřebuje kapitál. Pokud tento kapitál nezíská u banky, či ze své vlastní kapsy, požádá o pomoc rizikového kapitalistu. Pokud se následně dohodnou (rizikový kapitalista jednoznačně preferuje příležitosti s vysokou mírou návratnosti do 5-7 let), rizikový kapitalista většinou vstoupí do firmy jako minoritní akcionář. V praxi se rizikový kapitalista může seznámit se stovkami investičních příležitostí, než se rozhodne pro investici do několika málo z nich. Poté se však rozhodně nechová jako pasivní investor – aktivně se stará o růst společnosti prostřednictvím své účasti ve vedení společnosti. V prvé řadě se z rizikových kapitalistů stávají podnikatelé; až v řadě druhé jsou teprve finančníky.

Na jak dlouho rizikoví kapitalisté investují?

Rizikoví kapitalisté pomohou společnostem vyrůst, ale během tří až sedmi let se snaží z firmy vystoupit. Záleží na tom, ve kterém stádiu vstoupili do dané společnosti. Pokud do ní vstoupili v jejím raném stádiu, může jejich přítomnost ve firmě trvat klidně i 10 let. Naopak v případě vstupu do již rozvinuté firmy, se zdrží většinou jen pár let. Riziková investice není ani krátkodobou ani likvidní, ale je investicí, která musí být provedena odborně a s náležitou opatrností.

Tolik tedy na úvod. Příště si povíme více o investičním zaměření rizikových kapitalistů, o tom, jakým způsobem se rizikový kapitalista odchází z firmy a v neposlední řadě i o tom, jakým způsobem mohou obyčejní smrtelníci investovat právě do fondů rizikového kapitálu a jaké výnosy rizikoví kapitalisté minimálně požadují.

Co si o rizikovém kapitálu myslíte vy? Pokud byste měli možnost, investovali byste své finanční prostředky prostřednictvím fondů rizikového kapitálu? A proč? Rádi uvítáme Vaše názory