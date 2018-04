Nebojte se v práci zapojit cit

Emoční inteligence je u nás ještě stále málo známým pojmem. Možná i proto, že na ni nebývá v zaměstnání kladen důraz. Přesto podvědomě každý ve firmě pozitivně pocítí přítomnost člověka, který je vyrovnaný a zapojuje do pracovního života rozum i cit. Ruku na srdce, jak vypadal váš předvánoční týden nebo den? Rychle poslat maily, zatelefonovat tomu a tomu, odškrtat poslední úkoly v diáři s pocitem, že se přeměňujete ve stroj? Organismus není pak schopen rychle a okamžitě se přeorientovat na jinou činnost a naše biologické a emoční hodiny mají svůj rytmus. Ten se dá rozumem ovlivnit jen do určité míry.

K tomu, aby člověk nemusel nastavovat pracovní dobu víkendy a stihl i malou pomoc rodině v předvánočním shonu nebo se vypravil na zaslouženou dovolenou, potřebuje zapojit do svého prožívání i emoční inteligenci. Ukazuje se totiž, že bez ní se pracovní přetížení téměř nedá zvládnout. A to nejen v profesích, kde je nutný kontakt s lidmi. Snaha stihnout i nestihnutelné si vybírá svou daň. Konečně vydechnete a místo toho, aby nastoupil klid a pohoda, většinou přijde podrážděnost, únava anebo pocit prázdnoty a často nechuť cokoli dělat. A náš mozek už nemá sílu to vše udržet v "rozumné" míře. Co se to vlastně děje? Na to rozum nestačí a je nutné se obrátit na naše city.