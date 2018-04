Nebojte se vtipů na pracovišti, staňte se oblíbeným šéfem

Mnoho manažerů si myslí, že kancelář není vhodným místem na vtípky, legrácky. Vždyť kancelář je přeci pouze od toho, aby se v ní pracovalo, aby se plnily úkoly, rostly výkony, kritizovalo se a motivovalo. Ale to je chyba. Člověk není stroj, který je nastavený pouze na to, aby vykonával celých osm, nebo dokonce více hodin pouze zadanou činnost pro jeho firmu přínosnou se zaujatým výrazem ve tváři. A jak se navíc může cítit člověk v týmu, kde není kousek milého a přátelského prostředí, kde nepracovní záležitosti nemají absolutně žádný prostor?

Naopak, humor na pracoviště patří, ačkoli pochopitelně všeho musí být s mírou. Humor pomáhá odlehčovat nepříjemné situace, odbourat stres, napomáhá pozitivně naladit pracovní prostředí, ale také pomáhá k lepší komunikaci mezi kolegy, ale dokonce i mezi šéfem a jeho podřízenými. V posledním případě jde dokonce o posilování jejich loajality k danému šéfovi.

Usměvavý a vtipný šéf (který ovšem musí mít i řadu dalších schopností, pouze smysl pro humor rozhodně nestačí) bude vždycky lépe vnímaný než nějaký tvrdý morous, který se usměje pouze při sledování potěšujících ročních výsledků firmy. V druhém případě s ním jeho podřízení nebudou moc rádi sdílet kancelář, ale ani od něj nebudou nijak nadšeně přijímat úkoly nad rámec svých povinností či přijímat negativní zprávy z firmy.

Odlehčujte smutné momenty

Ale není humor jako humor. Jsou vtípky, do kterých se ve firmě můžete pustit bez jakýchkoli obav a na druhou stranu takové, které byste si nikdy neměli dovolit pronést. Podívejme se na pár příkladů. Ideálními vtipy, kterými nic nezkazíte, a které vám naopak pomohou k vaší lepší „barvě“ v očích podřízených, jsou ty, kterými odlehčíte právě nastalou ne zrovna příjemnou situaci jednotlivé osoby, nebo dokonce celého týmu.

Člověku z vašeho týmu například nabourají před firmou auto, čeká ho kvůli tomu řada problémů a je z toho smutný, sklíčený. Nebo mu praskne na chodbě taška s nákupem a on se cítí hloupě a trapně. Také se mu může nepovést zrealizovat pracovní věc přesně podle plánu, podle jeho představ, ale vy víte, že to není až tak velký prohřešek, že je jinak schopný a výkonný. V takových případech neváhejte daný moment odlehčit, aby se ten druhý alespoň kapku usmál. Vzneste nějakou vtipnou poznámku, řekněte dobrý vtip na podobné téma, ukažte na příkladu, že vám se stalo něco podobného v daleko horší formě a že řešení nebylo až tak těžké, že bylo dokonce vtipné. Anekdoty, vtipné poznámky, veselé příhody – to jsou věci, které v takových momentech zaručeně pomáhají.

Kdy je humor tabu

Ale my už jsme si naznačili, že v některých případech vtipkování vhodné není, ba dokonce, že by mělo být zcela tabu. Například v případě, kdy je podřízený smutný proto, že mu umřela blízká osoba. Projevte mu maximálně svou účast na jeho smutku, ale humor stranou. Také v momentu, kdy dáváte člověku výpověď, či mu sdělujete snížení platu či trapně malý bonus nechte vtípky v puse pevně „zamčené“. Nepřípustný je rovněž humor, který parazituje na nedostatcích lidí kolem vás, na jejich neštěstí apod.

Zkrátka nad tím, zda vůbec popřípadě jakou formu humoru zvolit, se často vyplatí dobře zvážit, ale rozhodně není dobré se mu obecně na pracovišti vyhýbat. Hlavně pozor, abyste svým vtipem druhého neponížili, neztrapnili, neuvedli do rozpaků. Rovněž se nepokoušejte vtipkovat za každou cenu, abyste ze sebe nakonec místo veselého dobrého šéfa neudělali trapnou postavičku, která je druhým pouze k posměchu.