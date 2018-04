Nebojte se začít podnikat

Nejen to, co vás baví

Rada "Zvažte, čemu nerozumíte, a tyto záležitosti svěřte odborníkům. Pokud to jsou daně, obejděte účetní a zjistěte si, kde budete mít nejlepší nabídku. Také se přeptejte známých, s kým mají dobré zkušenosti. Jako nováčci byste se měli opřít o někoho zkušeného," radí lektor CMC Čelákovice.

Proč zrovna vy?

rada "Tato doba nahrává zajímavým nápadům. Pomůže, když obvoláte známé z diáře a zeptáte se jich, zda by o takovou službu měli zájem a kolik by za ni byli ochotni zaplatit. Takto si zhruba za 500 korun uděláte průzkum, zda se vám nápad vyplatí," říká Roman Čiviš.



Tento krok pomůže také tomu, že o vámi nabízených službách začnou lidé vědět. Podívejte se na internet, kdo co shání a o co je zájem. "Nabídněte široké služby – pro mladé, starší, muže i ženy. Z tohoto širšího záběru se pak můžete specializovat podle toho, o co bude větší zájem."

Už nejste zaměstnanec

rada "Soustřeďte se raději na služby. Ten, kdo nezačal vyrábět do podzimu 2008, může mít odbytové problémy. Navíc výroba je nákladná. Jako začátečník nekupujte nic, co nepotřebujete. Například i některé programy do počítače jsou zdarma," doporučuje Roman Čiviš.

co zvážit - Jaká je v okolí konkurence

- O co je zájem

- Čím zaujmete zákazníka

- Co pro vás bude problém

- S kým se můžete poradit

- Jak o sobě dáte vědět



Abyste uspěli

co si příště přečtete v mf dnes 5.3. Co dělat, když přijdou exekutoři

6.3. Raději hypotéku, nebo stavební spoření?

7.3. Jaké budou úroky u půjček a vkladů?

"Obzvláště nyní platí heslo – dvakrát měř a jednou řež. Když začínající podnikatel ještě před rokem udělal chybu, nic se mu nestalo. Nyní by jakýkoli přešlap mohl být osudný," říká Roman Čiviš, externí lektor manažerské školy CMC Čelákovice, který vyučuje time management a manažerské dovednosti.Například Diana Kotková podniká od konce loňského roku, kdy už přicházely ne zrovna optimistické zprávy o vývoji na trhu. Přesto se rozhodla začít. "Mám obavu, že firmy mohou začít šetřit. Zároveň jsem přesvědčena o tom, že lidé ve firmách budou potřebovat pomoc (například koučů), aby se vyrovnali s nejistou situací," říká specialistka pro rozvoj a vzdělávání dospělých. Jistí se tím, že jako magistra farmacie pracuje na půl úvazku v lékárně a má i malou finanční rezervu.Většina lidí se v podnikání rozhoduje podle toho, co umí a co je baví. Proto věří tomu, že uspějí. Je však řada věcí, kterým nerozumějí – jako třeba legislativa, jednání s bankou a podobně.Spousta začátečníků má pocit, že zrovna o jejich výrobky či služby bude určitě zájem. Měli by si však říci: Proč bude zájem zrovna o ně? Jsem pečlivější, levnější, nebo nabízím něco, co na trhu ještě není?Řada začínajících podnikatelů si neuvědomuje, že do ceny musí zahrnout všechny náklady. "To, že jako podnikatel vyděláte 15 000 korun, nejsou stejné peníze, co jste měli jako zaměstnanci. Musíte zaplatit energie, daně, sociální pojištění," upozorňuje Roman Čiviš. V dnešní době musíte počítat i s tím, že investice se vrátí za delší dobu.Zdravá sebedůvěra je třeba. Musíte věřit svému záměru a zůstávat v klidu. Dejte si pozor, aby vám zaplatili. Je lepší třeba snížit cenu, ale chtít peníze v hotovosti, minimalizujte příjmy přes faktury. Chtějte zálohy. Poraďte se s odborníky či zkušenými podnikateli, jak vytvářet ceny. Dejte na doporučení. Reference se dnes nerozdávají zadarmo.Zdroj: Roman Čiviš, manažerská škola CMC Čelákovice