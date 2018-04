Nebojte se zaměstnavateli ukázat i své slabé stránky

Kde jsou vaše slabé stránky?

Váš výkonnostní potenciál je vaším prodejním argumentem, tvoří základ vaší přesvědčovací strategie. Vám i každému personalistovi je jasné, že kromě silných máte i své slabé stránky, tj. kritická sebeanalýza by byla bez zahrnutí oblastí, které vy sami uznáváte jako slabé, neúplná. Otázky: „Kde jsou vaše slabé stránky?“ či „V jakých oblastech byste rád/a rozšířil/a své schopnosti?“ jsou často kladeny jedním dechem s otázkou na vaše silné stránky. Připravte se na to.

Abyste zjistili, kde se můžete dále rozvíjet, resp. zlepšovat, postupujte jako při analýze vašich silných stránek.

Průběžně si zaznamenávejte, čeho si na sobě příliš neceníte.

Osobní brainstorming a vyhodnocení:

Skutečně to neumím?

Je tomu opravdu tak?

Jak málo to umím? (posouzení např. na stupnici od jedné do sedmi).

Vyberte profesně relevantní body.

Otázky pro váš osobní brainstorming (slabé stránky):

Co neumím dobře? Jaké úkoly dělám nerad/a nebo proti své vůli? Proč tyto úkoly plním tak nerad/a? Jaké jsou mé profesní neúspěchy? Co na mě mí kolegové / spolupracovníci / nadřízení nemají rádi? Jakou zpětnou vazbu jsem zatím dostal/a? Jaké jsou mé odborné rezervy? Jakými schopnostmi bych rád/a disponoval/a? Co na mě mí přátelé nemají rádi? Odkud znám toto chování? Kdy mi tato schopnost chybí?

Jak můžete využít znalosti svých slabých stránek

Když se vypořádáte s oblastmi, ve kterých podle svého názoru nejste tak dobří, zvýšíte tím nejen svou jistotu a přesvědčovací sílu při přijímacím pohovoru, ale můžete z toho vyvodit i další výhodu: získáte důležité opěrné body, zjistíte, v jakých oblastech můžete své schopnosti sami rozšířit, abyste dosáhli svých profesních cílů.

Pro oblasti, které by bylo třeba rozvinout, byste se tedy měli dále ptát:

Jak důležitá je tato schopnost pro můj profesní úspěch?

Jak důležitá je tato schopnost pro můj další profesní rozvoj (např. další úroveň v podnikové hierarchii)?

Co mohu udělat, abych své schopnosti v této oblasti rozšířil/a?

Výsledky byste si měli zanést do svého profilu. Zde uveďte v posledním sloupci, jak lze odstranit vaše současné slabé stránky a získat nové schopnosti. Tím pro přijímací pohovor získáte důležité a silné argumenty. Zdůrazníte, že z vlastní iniciativy pracujete na svém profesním rozvoji. Můžete sestavit i společný profi l svých silných a slabých stránek. Potom budete mít k dispozici osobní kompetenční profi l v jedné tabulce.

Dbejte na rovnováhu

Když budete při přijímacím pohovoru mluvit o svých slabých stránkách, měli byste být trochu zdrženliví. Neměli byste samozřejmě předstírat, že umíte něco, co je pro vypsanou pozici nutným požadavkem. Vyšlo by to najevo nejpozději při vašem nástupu. Nemusíte ale také vyjmenovat všechny své slabiny do jedné. Výroku „Někdy bývám příliš netrpělivý“ se personalisté jenom usmějí. Využití této věty se uchazečům často radí, protože to vlastně není žádná skutečná slabina; avšak všechno, co se vyskytuje příliš často, časem ztrácí na účinnosti.