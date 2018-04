Nebojte se zkušební doby

Do práce jsem byl přijat, ale zaměstnavatel mě překvapil tím, že mi nabídl práci jen na jeden rok. Je to normální?

Občas se stává, že firmy podepisují s absolventy pracovní smlouvu na dobu určitou, tedy třeba právě na rok, a potom se rozhodnou, zda ji prodlouží. Je to otázka vašich priorit. Pokud chcete pracovat pro danou společnost, budete muset akceptovat jejich podmínky. Pokud ne, práci vám nedají.

Mám-li pochybnosti, zda je pracovní smlouva v pořádku, kam se můžu jít poradit?

Kdybyste si nebyli čímkoliv jisti, ukažte pracovní smlouvu na úřadu práce a poproste o radu. Než něco podepíšete, pozorně si to přečtěte, a pokud si něčím nejste jisti, zeptejte se zaměstnavatele.

Jakou nejlepší strategii bych měl zvolit pro zkušební dobu, abych ji úspěšně přežil?

Všichni mají strach ze zkušební doby. Dal bych pět základních rad pro její přežití. Zaprvé: snažte se naslouchat; zadruhé: pozorujte okolí; zatřetí: dělejte přesně to, co po vás chtějí; začtvrté: ptejte se na vše, co nevíte; zapáté: váš nadřízený není dokonalý, je to jenom člověk. Vše řešte s úsměvem, s jistým nadhledem a s klidnou hlavou.