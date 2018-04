Nebuďte novodobými otroky. Pracovní smlouva může obsahovat i nezákonné požadavky

Co musí být ve smlouvě * Ve smlouvě nebo v její příloze musí být podrobný popis pracovní náplně

* Den nástupu do práce

* Zda se pracovní poměr sjednává na dobu určitou, či neurčitou

* Místo výkonu práce. Pokud je uvedeno místo pracoviště Praha bez konkrétní adresy pracoviště, tak cestování po Praze není bráno jako služební cesta při výpočtu cestovních náhrad. Někdy se uvádí "celá ČR", aby se zaměstnavatel zbavil povinnosti platit cestovní náhrady, ale to není podle zákona správně.

* Mzda může být uvedena buď přímo ve smlouvě, nebo zde může být odkaz na mzdový výměr. Pokud je mzda uvedena v tomto mzdovém výměru, tak může zaměstnavatel mzdu snížit až o 60 procent bez podpisu zaměstnance. Pokud je uvedena ve smlouvě, tak ji bez souhlasu zaměstnance snížit nemůže. Zdroj: Agentura Manpower ČR