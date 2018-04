Nebuďte zbytečně pedant, naučte se vycházet vstříc

Pokud máte za sebou již více pracovních míst či pozic, budete lépe schopni rozlišit mezi různými typy vedoucích pracovníků. Dokážete o někom z vašich současných či bývalých šéfů říci: "ano, to je můj vzor, takovým šéfem bych chtěl být i já"? Pokud ano, jaký je to typ šéfa?

Přílišná tvrdost vychází z vlastních problémů

Určitě to nebude ten odměřený, zatvrzelý typ člověka, který nerozlišuje své podřízené, chová se ke všem "spravedlivě" tvrdě, napomíná za každou vteřinu pozdního příchodu a bez slitování trestá i bezvýznamné drobné prohřešky. Nebude to ten, který podřízenému nepodá pomocnou ruku a očekává, že si každý pomůže sám, byť za cenu velkého zdržení ve svém úkolu.

Model šéfa tvrďáka jsme právě trochu "nafoukli", ale daleko od reality nejsme. Podobných šéfů naleznete v řadě firem ještě celou řadu. Jejich obhajoba vlastního typu vedení, kdy o sobě tvrdí, že jsou ke všem stejně "spravedliví" a každý může vědět, co od něj čeká, působí dosti lacině. Můžeme tušit, že se za jejich přístupem skrývá nějaký problém – lenost, obava z jakýchkoli nestandardních situací, strach z jejich šéfů atd.

Nejdůležitější je vytěžit maximum

Přitom co by mělo být hlavním a primárním cílem šéfa? Splnění cílů jeho týmu (dotažení projektů do zdárného konce, zvýšení prodeje zboží a služeb, znásobení zisku firmy, snížení nákladů, zkvalitnění rentability, snížení rizik atd. podle typu firmy a zařazení daného týmu do struktury firmy). S tím jde ruku v ruce kvalitní organizace lidí a jejich práce a od toho se logicky dostáváme k přístupu šéfů k jednotlivým podřízeným.

PRACOVNÍ PORADA

Umíte ji vést efektivně?

Chceme-li, aby měl náš tým kvalitní výsledky (a nebudeme-li se bavit o kvalitě zaměstnanců, které si musíme umět dobře vybrat, uvést do týmu, zaškolit a pomáhat jim se rozvíjet), musí mít podřízení dobrou motivaci. Vedle platového ohodnocení a nefinančních benefitů v podobě služeb a příspěvků, které jsou u řady lidí na prvním místě, může mít motivace i jiné podoby. Kariérní růst, pochvala atd. - motivátorů je celá řada. Ovšem jedním a v daný moment pro nás klíčovým z nich je také ŠÉF samotný. Jakou bude pro podřízeného motivací, vzorem a autoritou šéf, který není entusiastický, neumí vnímat podřízené individuálně a není schopen k nim individuálně a citlivě přistupovat? Pramalou.

Individuálně, nejlépe s typologií

Je dobré být někdy tvrdý – na ty podřízené, na které víte, že to platí. Je důležité umět kritizovat správné zaměstnance správným způsobem, naučit se vnímat podřízené, vědět, co jsou zač a podle toho k nim přistupovat. Teprve pokud budete vědět, co je váš podřízený za osobnost (introvert, extrovert, analytický typ, pocitový atp.) a naučíte se, jak s jednotlivými osobnostmi pracovat, máte možnost vytěžit z něj maximum. Správným individuálním přístupem - formou motivace, kritikou, pochvalou.

Pomoci může Osobnostní typologie

Z této vědní disciplíny vychází řada testů, kterými máte možnost své podřízené detailně identifikovat ať už sám, nebo s pomocí specializovaných poradenských firem. Naučí vás dále, jak s jednotlivými typy komunikovat, což není nezajímavé. Možná zjistíte, že váš kolega, či podřízený není až takový "problémař", třeba jen vyžaduje trochu jiný přístup a jeho výkony jsou pak excelentní.

Je třeba si však také říci, že z toho, co jsme si řekli, neplyne, že budete někomu z podřízených vzhledem k ostatním nadržovat. Jedna věc je individuální citlivý přístup založený na poznání daného člověka a druhá věc pak fair přístup k podřízenému jako k členovi týmu. Týmu, který má určitá pravidla hry.

Stejně tak musíme rozlišovat, o jak velký tým podřízených se jedná. Tři, čtyři, deset i třeba dvacet podřízených lze ještě vnímat poměrně individuálně. Ne už tak padesáti či stohlavou skupinu zaměstnanců. To je pochopitelně pod rozlišovací schopnost každého šéfa a od toho se musí odrazit také jeho komisnější přístup. Na druhou stranu, který šéf dnes vede tak velkou a nepřehlednou masu lidí? Je přirozené, že své ovečky rozdělí pod další linii několika vedoucích pracovníků a právě tato linie je pro něj oním týmem, který stojí za to znát do detailu, vnímat je jako individuální osobnosti.