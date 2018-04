Nečekejte na ukončení léčby, některé pojišťovny vám úraz proplatí do tří dnů

Kdy dostanete pojistné plnění Před ukončením léčby úrazu Allianz

• úraz hlásíte po osmi dnech léčby

• pojistné plnění dostanete do cca tří dnů Aviva

• úraz hlásíte bezprostředně poté, co se stane

• pojistné plnění dostanete zhruba do týdne Česká pojišťovna

• úraz hlásíte bezprostředně poté, co se stane

• pojistné plnění dostanete do cca tří dnů Generali

• úraz hlásíte bezprostředně poté, co se stane

• pojistné plnění dostanete do zhruba 15 dnů ING Pojišťovna

• lehké úrazy - hlásíte bezprostředně po úrazu

• pojistné plnění dostanete do druhého dne, jsou-li k dispozici všechny potřebné materiály Kooperativa

• v případě procentního podílu z pojistné částky - úraz hlásíte ihned po stanovení úrazové diagnózy

• pojistné plnění dostanete do zhruba 15 dnů Po ukončení léčby úrazu, případně záloha AXA

• pojistné plnění dostanete po ukončení léčby do 14 dnů Česká podnikatelská pojišťovna

• pojistné plnění dostanete po ukončení léčby do druhého dne od registrace pojistné události ČSOB Pojišťovna

• částečné pojistné plnění dostanete ještě před ukončením léčby za již prokázanou dobu léčení úrazu

• pojistné plnění bude vyplaceno do 14 - 21 dnů Kooperativa

• v případě denního odškodného dostanete pojistné plnění až po ukončení léčby, možnost výplaty zálohy po třech měsících

• pojistné plnění bude vyplaceno do zhruba 15 dnů Pojišťovna České spořitelny

• pojistné plnění dostanete po ukončení léčby do zhruba 14 dnů UNIQA

• pojistné plnění dostanete po ukončení léčby, máte možnost zažádat o výplatu zálohy již v průběhu léčení

• pojistné plnění bude vypaceno zhruba do týdne Zdroj informací: pojišťovny