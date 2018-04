Necháme se ošálit vysokými výnosy na akciovém trhu?

Dluhopisové fondy minulý týden přišly o rekordních 126 mil. Kč, když všechny kromě dvou fondů (ČPI korporátních dluhopisů a ISČS Trendbondu) vykázaly záporné čisté prodeje. „Vlajkové“ dluhopisové fondy všech investičních společností tento týden skončily na posledních místech v žebříčku čistých prodejů: ISČS SPOROBOND –36,2 mil. Kč, ČPI Fond státních dluhopisů –29,8 mil. Kč, Živnobanka obligační fond –27,5 mil. Kč, ČSOB Bond Mix –25 mil. Kč a IKS Dluhopisový –24,1 mil. Kč.

Vysoké prodeje fondů peněžního trhu ISČS Sporoinvestu (+ 49,5 mil. Kč) a IKS Peněžního trhu (+18 mil. Kč), napravují reputaci fondů fixně úročených aktiv, avšak pouze částečně, neboť většina ostatních fondů peněžního trhu skončila rovněž se zápornými prodeji.

Majetek ve správě akciových fondů naopak prudce roste. Všechny fondy ze statistiky Unie investičních společností dokázaly nalákat více kupujících než prodejců. Největší nárůst opět patří fondu ISČS Sporotrend (+23,6 mil. Kč), celkově se čisté obchodní jmění akciových fondů zvýšilo za týden o 55 mil. Kč.

Prodeje jistě udělaly radost správcovským společnostem, na druhou stranu podílníci mnoho radosti uplynulý týden nezažili. Oproti minulému týdnu, kdy si i nejhorší akciový fond připsal 0,83 %, skončil tento týden výrazně hůře. Tentokrát nejméně úspěšný IKS Světových indexů ztratil takřka 3 %. Akciové trhy totiž v uplynulém týdnu spíše ztrácely pod špatnými makroekonomickými zprávami (např. zhoršená čísla za nezaměstnanost) a firemními výsledky (Nokia,…). Více než americké akcie (S&P 500 –0,49 %) ztratily evropské akciové trhy (DJ Eurostoxx 50 –1,61 %). Domácí akcie oslabovaly především pod vlivem zahraničního sentimentu, špatné údaje za HDP v druhém čtvrtletí a politická nestabilita příliš vlivu na akcie neměly. Růst HDP za druhé čtvrtletí na úrovni 2,1 % nás řadí mezi nejpomaleji rostoucí ekonomiky střední Evropy, stejně jako nás pokles cen za srpen o 0,1 % řadí mezi země s nejnižší inflací.

Největší výnos za týden si tak připsal úzce zaměřený fond ČPI Fond farmacie a biotechnologie (+2,14 %).

O poznání lépe se tento týden dařilo dluhopisovým fondům. V průměru činila týdenní změna +0,41 %. První místo tentokrát opět patří ISČS Trendbondu (+0,77 %), avšak jeho „soupeř“ IKS Plus bondový zaostal s výnosem na –0,02 %. Špatně se však nevedlo ani ostatním fondům ISČS a Fondu státních dluhopisů od ČP Investu (+0,41 %). Přestože dluhopisové fondy byly tento týden ve výkonnosti úspěšnější než akciové, nejsou pro ně dobré vyhlídky. Měl by dále pokračovat trend posilování výnosů dluhopisů a pokles jejich cen v návaznosti na oživení hlavních světových trhů. Domácím dluhopisům je dále předvídán růst výnosů hlavně na dlouhém konci výnosové křivky. Ministerstvo financí totiž hodlá v druhé polovině emitovat dluhopisy za takřka 40 mld. Kč, a to především s dlouhými splatnostmi, kde je již poptávka značně nasycená. K poklesu cen dluhopisů bude dále přispívat nejistota ohledně schválení fiskální reformy (jednání budou v parlamentu probíhat minimálně do konce září). Projednávání reformy veřejných výdajů je také příčinou oslabování české koruny. Ta se dostala již těsně k 33 Kč za euro (na 32,96 Kč/EUR). Se schválením reformy se očekává posilování koruny, krátkodobě může dojít ještě k dalšímu nárůstu kurzu.

Ochranu proti nepříznivému vývoji kurzu české koruny a ostatních měn mohou investoři hledat u fondů, které se zajišťují proti měnovému riziku. Většina fondů sice zajištění používá, ale většinou ne v plném rozsahu. Jsou však i fondy, které nabídnou 100% zajištění měnového rizika. Tato strategie podpořená snížením

vstupního poplatku o 1 procentní bod na 2 % z investice by měla přinést další investice fondu, který se po sloučení začal 1. září obchodovat.

U fondů ČSOB dochází k dalším změnám. Bylo pozastaveno obchodování s fondy 1.IN – Rentiérský, 1.IN - PIF a 1.IN – Restituční, které by se měly sloučit a opět obchodovat od 6. října pod názvem fondu ČSOB fond stability.

Naopak k obnovení obchodování s podílovými listy k 10. září došlo u fondu J&T PERSPEKTIVA, který vznikl spojením celkem sedmi fondů – více ZDE (ceny budou nadále zveřejňovány na týdenní bázi).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Fond farmacie a biotec 2,14% IKS fond světových indexů -2,93% OPF AKRO Eurotech 1,18% ČPI Fond nové ekonomiky -2,55% ISČS SPOROTREND -0,55% ČSOB Akciový Mix -2,08% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 0,77% IKS Plus bondový -0,02% ISČS BONDINVEST 0,64% ČPI korp. dluhopisů 0,10% ISČS SPOROBOND 0,52% ČSOB Bond Mix 0,18% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND -1,49% IKS fond fondů -2,81% Peněžního trhu OPF AKRO OBLIGACE 1,24% J&T AM Perspektiva - P -0,07% Živnobanka Sporokonto 0,18% ČSOB instit. CZK peněžní 0,03% ISČS SPOROINVEST 0,14% IKS Dividendový 0,03% Smíšené ISČS Výnosový OPF 0,42% IKS balancovaný -1,30% ČPI Moravskoslezský 0,33% ČSOB středoevroproský -1,25% ČSOB KVANTO Kombinovaný 0,29% AKRO Český -1,25% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 49,5 ČSOB výnosový -147,8 ISČS SPOROTREND 23,6 ISČS SPOROBOND -36,2 IKS peněžní trh 18,0 ČPI Fond státních dluhopis -29,8

Zdroj: UNIS ČR

