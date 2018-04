Nechat si od souseda ohlídat psa vás může stát i pár milionů

"Najmout" si kamarády, aby vám pomohli třeba se stěhováním, úklidem či hlídáním domácího mazlíčka je častý jev. Karlovi z Brna se ale právě to stalo osudným.

Svěřil svého psa sousedovi, jenže zvíře dočasného pána pokousalo a majitel, tedy Karel, musel platit. Náhradu škody, bolestné, ušlý zisk a snížení společenského uplatnění. Vyšlo ho to nakonec na 150 tisíc korun. Kdyby měl sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, částku by hradila pojišťovna.

"Suma se mohla ještě navýšit o poškození majetku, jako je ušpiněné a potrhané ošacení, zničené hodinky, fotoaparát a podobně. Leckdy se částka za škodu na zdraví může vyšplhat až na několik milionů," upozorňuje odborník na pojištění Bohumír Vítovec.

Pád uklízečky ze štaflí vás může stát i milion



Prodražit se může i jiná kamarádská výpomoc. Když poprosíte kamarádku, aby vám přišla jen umýt okna, ona spadne a ošklivě si zlomí nohu, musíte jí uhradit například škodu na zdraví, ušlý zisk, snížení společenského uplatnění atd. Bolestné a případně ušlý zisk se mohou vyšplhat až k milionu korun.

Obrana je jediná: pojištění odpovědnosti za škodu. Ale kamarádce za službu nesmíte nic platit. Kdyby od vás pobírala nějaký plat, musela by svůj příjem zdanit, tím pádem by měla mít živnostenský list nebo být zaměstnaná u nějaké firmy. Na tyto situace by se vaše pojištění nevztahovalo.

Pokud totiž má uklízečka živnostenský list nebo uzavřený pracovní poměr, za své úrazy odpovídá ona sama nebo její zaměstnavatel. V takovém případě by měla mít sjednané pojištění odpovědnosti z výkonu profese uklízečka pro případ, že by ona vám v bytě způsobila škodu.

Když kamarádce za umytí oken dáte například 500 korun, už je to činnost za úplatu a ona by měla za sebe zodpovídat sama. Pokud její příjem z vedlejší činnosti přesáhne ročně 20 tisíc korun, musí svůj příjem zdanit.

"Kdybyste však odměnili kamarádku za úklid domu třeba husou, zodpovídáte za její případný úraz vy. Naturálie se totiž jako plat nepočítají," doplňuje Vítovec.

Může také nastat případ, že vy kamarádce zaplatíte za úklid, máte pojištění odpovědnosti a domluvíte se s ní, že bolestné půjde z vašeho pojištění. Pojišťovna vše samozřejmě uhradí, ale také vám leckdy navýší cenu za pojistku. V podstatě pak kamarádce zaplatíte bolestné z vlastní kapsy.

pojištění odpovědnosti zahrnuje škody způsobené třetí osobě při: - běžné občanské činnosti

- provozu domácnosti, nemovitosti, rekreační nemovitosti

- výkonu rekreačního sportu, používání malých plavidel, jízdě na koni apod.

- chovu domácích zvířat, hospodářských zvířat

- vlastnictví rodinného nebo bytového domu

- svépomocných pracích a pomocných stavebních pracích (prováděných bezúplatně)

- výpomoci jiných osob v domácnosti (bezúplatně)

- legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům

- regresní náhrady škod atd.

V případě, že máte pojištění odpovědnosti za škodu, tak vše hradí pojišťovna. Pojištění stojí od 150 korun do pěti tisíc korun ročně a záleží na rozsahu pojistného krytí.

Důležité je nekoukat v první řadě na cenu za pojištění, ale na rozsah a pojistné částky. "Některé pojišťovny nabízejí jako základní částku 500 tisíc korun, a to je málo. Někde totiž nejsou zahrnuta všechna rizika. Člověk by si měl důkladně prostudovat nejen smlouvu, ale i všeobecné, případně zvláštní pojistné podmínky," doplňuje Vítovec.

Pojištění se vyplatí, i když dáváte svého potomka na hlídání kamarádce. Krytí se totiž vztahuje i na škodu, kterou způsobí vaše děti. Klidní můžete být, i když něco vy rozbijete v supermarketu. Pojištění odpovědnosti za škodu kryje i takové situace, kdy nechtěně kabelkou rozbijete třeba drahou lahvičku s parfémem.