Nechce se vám pracovat? Tak vydělávejte!

Každý si dovede představit situaci, kdy by měl dostatek peněz k investování a jediným problémem by bylo rozhodování, kam a jakou sumu uložit tak, aby si zabezpečil rozumný celoživotní příjem. Nároky a požadavky se samozřejmě různí. Někdo se uspokojí s měsíčním příjmem kolem 30 000 korun, pro jiné to bude málo a ani půl milionu ročně jim stačit nebude.

Někdo může tyto peníze brát jen jako přilepšení ke stávajícímu platu, jiný by zase kvůli své lenosti pracovat vůbec nechtěl, a proto bude požadovat vyšší příjem (případně budou jeho nároky nižší, ale to nebude běžný případ). Rozdíl je také v tom, jak jednotliví investoři přistupují k riziku a které investiční nástroje budou preferovat. Při investici do dluhopisů bude potřeba rozhodně více prostředků, než při investici do akcií apod.

Jelikož se předpokládá, že investor chce takovým způsobem kromě zachování hodnoty majetku také pobírat zmiňovaný trvalý příjem z, je třeba peníze uložit do dlouhodobých, ale zároveň vysoce likvidních nástrojů, jako jsou akcie, případně, nebo také do nich investující a z nich odvozené nástroje. Konkrétně tedy může jít o akciové, dluhopisové, nebo smíšené fondy, indexové akcie (ETF), případněapod. Díky své jednoduchosti a nenáročnosti co se nákladů týče, se tyto produkty na podobnou investici velmi dobře hodí (to platí zejména v případě málo zkušených investorů.

Z podílových fondů se vyhneme fondům peněžního trhu, jelikož ty jsou užitečné v případě investic s krátkým investičním horizontem a na delší dobu jsou jednoduše neefektivní a v portfoliu by mohly způsobit více neplechy než užitku (v žádném případě ale neplatí, že jsou úplně zbytečné). Do úvahy nepřichází ani ostatní, jinak zajímavé formy investování, jako jsou nemovitosti, nebo komodity (zlato, drahé kovy a jiné).

Ty sice patří svým zaměřením k dlouhodobým investičním nástrojům, ale výtečnou likviditou se určitě nevyznačují a v tomto případě jsou tedy více méně nepoužitelné. Jedinou možností, jak je zahrnout do portfolia, je využití derivátů a strukturovaných produktů odvozených od komodit a nemovitostí a ty jsou zahrnuty mezi zmiňovanými ETF a certifikáty.

Jak tedy rozmístit prostředky? Investoři se obecně dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří

rádi riskují (lépe řečeno, tváří se, že se nebojí riskovat) a ty, kteří riskovat nehodlají (ti se nepřetvařují a nestydí se za to). A v obou skupinách se najdou ti skromní (neboli ti, kteří nejsou líní a výdělek berou jen jako přilepšení) i ti neskromní (neboli líní (popřípadě rodilí Pražáci)). Budeme tedy mít celkově čtyři skupiny investorů.

Skromní konzervativní investoři budou většinu prostředků směrovat do dluhopisů, ale akciím by se v žádném případě vyhýbat neměli. Větší část dluhopisové složky portfolia budou zabírat státní dluhopisy, případně firemní dluhopisy investičního stupně ve vyspělých zemích. Ty nabízejí relativně jistý výnos, který sice neohromí, ale v posledních letech se relativně stabilně pohybuje kolem 6 %, když počítáme podílové fondy investující do dluhopisů s delší durací. Výjimkou jsou dluhopisy v USA, kde na výkonnost fondů negativně působí zvyšování úrokových sazeb, které nepomáhá cenám dluhopisů.

Konzervativní investor, očekávání kolem 30 000 měsíčně instrument podíl v portfoliu investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč dluhopisy vládní; investiční stupeň 50% 2 600 000 5% 130 000 dluhopisy rozvíjející se země; vysoký výnos 25% 1 300 000 9% 117 000 akcie vyspělé ekonomiky 25% 1 300 000 10,5% 136 000 dohromady 100% 5 200 000 - 383 000

Zdroj: Fincentrum

Menší část dluhopisů (resp. dluhopisových fondů) v portfoliu zabírají vládní dluhopisy rozvíjejících se zemí a firemní dluhopisy s vysokým výnosem ve vyspělých zemích. Riziko a kolísání výnosů je u nich samozřejmě mírně vyšší, s tím ale souvisí také vyšší očekávané výnosy, kolem osmi až deseti procent (ve výpočtech budeme stále počítat nižší úroveň).

Asi tak čtvrtinu portfolia konzervativních investorů by měly zabírat akcie. I přes averzi k riziku by se měli odhodlat k tomu, že své portfolio oživí akciemi, které budou tvořit dynamickou složku a zvyšují možnost dosažení zajímavých výnosů, které se projeví zejména v dlouhém investičním horizontu.

Konzervativní investor, očekávání kolem 50 000 měsíčně instrument podíl v portfoliu investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč dluhopisy vládní; investiční stupeň 50% 4 300 000 5% 215 000 dluhopisy rozvíjející se země; vysoký výnos 25% 2 150 000 9% 193 000 akcie vyspělé ekonomiky 25% 2 150 000 10,5% 226 000 dohromady 100% 8 600 000 - 634 000

Zdroj: Fincentrum

Ve skupině dynamických investorů naopak budou hrát investice do akciových fondů, certifikátů, nebo indexových akcií hlavní roli a v portfoliu tak mohou zabírat kolem 75 %. Investice do akcií sice už v posledních letech není to, co to bývalo před rokem 2000, kdy vrcholilo šílenství kolem boomu technologických akcií a roční výnosy se pohybovaly v závratní výši, ale pořád je na trhu (nebo lépe trzích) dostatek možností a příležitostí k tomu, abychom mohli vydělávat více, než dovolují dluhopisy. S boomem technologických akcií je ale spjata také prasklá bublina, která znamenala krizi kapitálových trhů trvající několik let (projevující se také na pětileté výkonnosti většiny vyspělých akciových trhů).

Dynamický investor, očekávání kolem 30 000 měsíčně instrument podíl v portfoliu investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč akcie vyspělé ekonomiky 50% 1 600 000 10,5% 168 000 akcie rozvíjející se země 25% 800 000 17% 136 000 dluhopisy rozvíjející se země; vysoký výnos 25% 800 000 9% 72 000 dohromady 100% 3 200 000 - 376 000

Zdroj: Fincentrum

I mezi akciemi existují rozdíly dané rozdílným geografickým, nebo sektorovým zaměřením. Akcie v USA se sice nevyznačují tak výraznou volatilitou, výrazně nižší je však i jejich výkonnost. To platí jak o minulosti, tak o budoucích očekáváních, i když rozdíly se v budoucnu mohou pomalu smazávat. U amerických akcií tedy můžeme počítat s výnosy kolem deseti procent, podobně jsou na tom i vyspělé evropské trhy. U dynamického investora budou mít tyto akcie v portfoliu většinu.

Akcie rozvíjejících se trhů (kam můžeme zařadit i Českou republiku a země střední a východní Evropy) nabízejí při vyšším riziku krátkodobých ztrát výnosy kolem 15 až 20 %. V portfoliu budou zabírat stejné procento, jako dluhopisy rozvíjejících se zemí.

Dynamický investor, očekávání kolem 50 000 měsíčně instrument podíl v portfoliu investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč akcie vyspělé ekonomiky 50% 2 600 000 10,5% 273 000 akcie rozvíjející se země 25% 1 300 000 17% 221 000 dluhopisy rozvíjející se země; vysoký výnos 25% 1 300 000 9% 117 000 dohromady 100% 5 200 000 - 611 000

Zdroj: Fincentrum

Tyto výnosy vycházejí z dlouhodobých statistik v minulosti. Minulá výkonnost samozřejmě nemusí zaručovat výkonnost budoucí a všeobecně není doporučeno se jí při rozhodování řídit. V dlouhém investičním horizontu by však dosažení těchto výnosů při rozumné míře diverzifikace nemělo být jen zbožným přáním.

Kdo investuje nejvíce?

Množství peněz, které musí investoři uložit, aby dosahovali očekávané měsíční (případně roční) zhodnocení, je podrobně uvedeno v tabulkách. Je jasné, že největší investici bude muset obětovat konzervativní líný investor, který si bude chtít užívat kolem padesátitisícový měsíční příjem. Jeho investice bude činit více než osm a půl milionu. Nejmenší sumu naopak bude potřebovat dynamický skromný investor, kterému k dosažení jeho cíle bude stačit „pouze“ něco přes tři miliony.

Úplně na závěr asi bude dobré zmínit jeden fakt, tedy že mnohem větším problémem, než rozhodování kam prostředky uložíme, může být v konečném důsledku samotné nashromáždění požadovaných prostředků. A v tom vám už vážně nejsme schopni poradit. Závisí to jen na vaší šikovnosti, štěstí, pracovitosti, popřípadě fantazii. Můžete je zdědit, vyhrát, nebo dokonce vydělat. Peníze leží na chodníku, stačí je jen zvednout.

Dá se podle vás investicí do podílového fondu vydělat? Jaké jsou vaše zkušenosti? Jsou podle vás lepší domácí, nebo zahraniční fondy? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

