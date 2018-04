Nechcete mít chudý důchod? Myslete na to včas!

Řeknete si, že je to logické, proč by taky měla, ale naše vyhlídky nejsou právě takové, abychom zabezpečení svých příjmů v důchodovém věku brali na lehkou váhu. V celé České republice a nejen v ní, klesá počet obyvatel, populace stárne a situace je čím dál horší. Pokud nedojde k výrazné důchodové reformě, tak v roce 2050 věk odchodu do důchodu překročí 70 let, což je mimochodem téměř průměrný věk dožití mužské populace. Dnes vydělávají na jednoho důchodce dva lidé v produktivním věku. Za čtyřicet let to již bude jeden důchodce na jednoho pracujícího.

Požadavky a cíle

Paní Jelínková po vyslechnutí reality rozhodně nechce v důchodovém věku pouze přežívat a pobírat vzhledem ke svým dnešním příjmům důchod ve výši přibližně 7 500 korun měsíčně, což odpovídá dnešnímu způsobu výpočtu důchodů v případě, že by do něj odcházela ve věku 65 let. Je tedy důležité najít ve výdajích paní Jelínkové částku, kterou bude spořit tak, aby měla po celý zbytek života téměř stejné příjmy, jako dnes.

Úvodní zamyšlení

Myslíte si, že může fungovat penzijní systém tak, jak jsem výše naznačil? Je důležité si uvědomit, že na to, jak stárne obyvatelstvo, nebyl tento systém nastaven a pokud by nebyl změněn, jsou v podstatě jen dva způsoby, jaká by nastala situace. Nechci tvrdit, že je to vše způsobeno pouze systémem, ale jsou to spojené nádoby. Na straně jedné klesá porodnost obyvatelstva a na straně druhé, díky významným pokrokům ve zdravotnictví týkající se tedy hlavně léků, se neustále prodlužuje jeho průměrný věk. I přesto se ale počet obyvatelstva zmenšuje a právě díky menší porodnosti neustále stárne.

První možností, jak by tato situace za současného stavu dopadla, je výrazně vyšší věk při odchodu do důchodu. Je to samozřejmě přirozené tím, jak se průměrný věk života prodlužuje. Nebylo by možné zachovat pouze takový odchod do důchodu, který by korespondoval v poměru s právě průměrným věkem života.

A ta možnost druhá, pokud by se věk přibližně dodržoval, je pokles výše důchodů tak, že by při všech dnešních současných trendech jednou vystačil možná tak maximálně na pokrytí bytových potřeb každého z nás.

Ve všech aspektech a výpočtech toho, jak bychom se mohli při našem odchodu do důchodu mít, hraje samozřejmě roli ještě několik dalších věcí. Dnes dokážeme vycházet pouze ze způsobů, výpočtů a systému, který dnes platí a tak můžeme například v případě paní Jelínkové předpokládat takovou výši důchodu, jakou jsem již výše naznačil.

V kombinaci s předpokladem o postupném deregulování nájemného by se reálně v tomto případě paní Jelínková (a já myslím, že bohužel i někteří z nás) mohla dostat do finančních nesnází. Chtěl jsem tím jen naznačit, že i přes celkově poměrně malou inflaci, která by mimochodem při dnešních tendencích za 25 let snížila hodnotu peněz přibližně o třetinu, můžeme počítat pouze s vývojem některých našich budoucích výdajů. Ale zkuste si tedy představit, že i přes dnešní příjem 18 000 korun hrubého budete pobírat důchod 7 500 Kč, což bude přibližně v reálné hodnotě peněz znamenat 5 000 korun a přitom dojde k postupné deregulaci nájemného.

Upřesňující otázky

Kolik může paní Jelínková spořit?

Kolik by měla, možná i musí, paní Jelínková spořit?

Jaký způsob je pro ní nejefektivnější?

Podívejme se tedy na výdaje....

I přesto, že většina lidí mohla odpovědět, že již žádný prostor ve výdajích není, sami se budete možná divit, na co přijdete, když uděláme jejich finanční analýzu. V případě paní Jelínkové jsme přišli na to, že má mobilní čísla od dvou operátorů a používá také tak trochu střídavě dva telefony. Není to věc, kterou bych se zabýval, ale sama paní po krátké debatě uznala, že si tyto dvě služby zřídila v situaci, kdy se jí to hodilo, ovšem od té doby se nad výhodností stávající situace nezamýšlela. Řekněme, že zrušením jednoho z operátorů ušetří měsíčně 400 korun.

Dále je paní Jelínková zvyklá si již po nějaký čas brát klasické spotřební věci na řekněme drobné splátky. Momentálně jí tedy zbývá ještě pět splátek na ledničku, kde jedna měsíční splátka činí 1 200 korun. Možnost mít danou věc ihned, je samozřejmě lákavá, ale nyní poté, co přehodnotila svoje potřeby, dá přednost pravidelnému spoření této částky před splácením takovýchto věcí, na které přiznala, že buď ještě chvíli vydrží čekat, nebo na ně stejně pomalu našetří tak, jako dříve. A to už se nebavím o skutečných procentech přeplatku takové věci.

Sama se divila po výpočtu, co znamená si uložit deset tisíc korun a za dobu takovéhoto úvěru z nich udělat přibližně deset tisíc pět set, než z deseti tisícového úvěru zaplatit na splátkách dvanáct.

Třetí zdroj na spoření zvolené částky bude tvořit tisíc korun, které by mohla paní Jelínková spořit i při současných výdajích. Celkem máme tedy k dispozici v podstatě ihned měsíční částku ve výši 1 400 korun a za pět měsíců ještě dalších 1 200.

Bude to stačit?

S radostí musím konstatovat, že tato částka, kterou může paní Jelínková spořit, nám bude stačit ke splnění jejího požadavku, pokud dodržíme základní, ale velice důležité principy spoření volných zdrojů.

Jaký způsob je v tomto případě nejefektivnější?

Ještě bych měl zmínit velice důležitý fakt, že po rozvodu paní Jelínková nemá v současnosti zřízený žádný finanční produkt a musím tedy přiznat, že o to je moje práce v této situaci jednodušší.

Budeme se tedy řídit obecným principem využít takové typy produktů, na které stát přispívá, anebo je možno na něj uplatňovat daňové výhody. Až po maximálním možném využití těchto výhod, budeme uvažovat nad dalšími typy. Velice důležitou roli hraje také věk paní Jelínkové, a to již zmíněných 40 let.

Penzijní připojištění

Využijeme tedy penzijního připojištění s měsíční úložkou 1 500Kč, na kterou je možno uplatňovat maximální odpočet na dani z příjmů a ještě nám ke každé této úložce stát přispěje další pětiset korunou. Samozřejmě i penzijní fondy prostředky klientů zhodnocují a uvažujeme při analýze pro paní Jelínkovou s jejich 4% zhodnocením.

Jak jsem již napsal, ve věku paní Jelínkové je z pohledu tzv. efektivního úroku téměř ideální doba na založení penzijního připojištění a v tomto případě nám poslouží jako velice výhodný nástroj na zhodnocení ukládaných peněz.

Investiční životní pojištění

Vzhledem k tomu, že paní Jelínková nemá v současné chvíli žádnou pojistnou ochranu pro případ nenadálých situací, jako může být úraz, trvalé následky, nějaká závažná onemocnění, nebo některá další a i ty by paní Jelínkové mohli zkomplikovat cestu za jejím cílem spořit si tak, aby její finanční situace byla v důchodovém věku jako nyní, bude zbývajících 1100 Kč měsíčně paní Jelínková ukládat do investičního životního pojištění. Tento typ pojištění nám umožní velice dobré a nadstandardní zhodnocení jejích peněz a přitom do něj zakombinujeme připojištění právě na události, které jsem výše zmínil. Celková skutečně zhodnocovaná částka nebude tedy 1100 Kč, ale necelých 800 korun.

I ta však postačí na požadovanou výši naspořené částky, která by měla dosáhnout po 25 letech přibližně 1 400 000 korun, protože to je právě suma peněz, která postačí na vyplácení renty ve výši 7 500 korun měsíčně po dobu 20 let.

Závěr

V případě paní Jelínkové bylo naprosto ukázkové, že lze ušetřit na výdajích téměř každé rodiny a tyto prostředky využít daleko efektivněji tak, aby nám splnili naše cíle v budoucnu. Vždyť důchodový věk přece nemá být trestem, ale chceme si ho užívat jako celý život před ním.

Rady a tipy

- Zvolte nejprve takové typy produktů, které jsou nějakým způsobem státem zvýhodněny

- Nevkládejte veškeré volné prostředky do jednoho z nich

- Pečlivě vybírejte finančního poradce a poté také instituci na zvolený typ produktu. Divili byste se, jaké mohou být rozdíly mezi zdánlivě shodnými produkty.

- A ještě jedna rada, nedejte na reklamu.

Také přemýšlíte o tom, jak naspořit na důchod co nejvíce peněz? Jaký způsob vám přijde nevýhodnější? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.